Трамп как олимпиадная задача: британский юрист о мировых конфликтах

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Новые мировые угрозы – это киберпреступность, но большинство стран не хотят говорить друг с другом на эту тему, и потому нового законодательства в данной сфере до сих пор нет, рассказал корреспонденту Sputnik доктор юридических наук Дэвид Тернс во время Международной юридической олимпиады "Молодежь за мир".



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Юридическая олимпиада "Молодежь за мир" проходит на текущей неделе в международном университете МИТСО в Минске. Участие в ней принимают представители семи стран: Великобритании, Армении, Молдовы, Украины, Казахстана, России и Беларуси.

"Многие сферы международных отношений ожидают потенциальные изменения, но в сфере международного права их не так много. Технологии изменились, но закон остался прежним. Сложность в том, что большинство стран не хотят говорить друг с другом на эту тему, и потому мы вынуждены применять старый закон вместо того, чтобы принять новый. Большинство правительств боится, что источником таких атак станут другие страны, но угрозы могут также исходить от негосударственных группировок и особенно от террористических организаций", – рассказал Тернс.

Если бы Трамп был задачей на олимпиаде

Олимпиаду в двенадцатый раз проводит международный университет МИТСО. В этом году организаторы решили дать участникам возможность разрешить воображаемые конфликты, которые происходят во вселенной романа Джона Рональда Руэла Толкина "Властелин колец". Пока студенты решали, как уладить конфликт рас, корреспондент Sputnik обсудил с господином Тернсом, старшим лектором по международному праву вооруженных конфликтов в Академии обороны Великобритании, что делать с распрями в более близкой нам вселенной.

Например, США и Россия повздорили из-за возможной кибератаки. Штаты обвиняют РФ во вмешательстве в выборы. Если бы это была не мировая политика, а задание для студентов на юридической олимпиаде, каким был бы правильный ответ для такой задачи?



© Sputnik/ Сергей Гунеев Доклад США о кибератаках: Москва уже устала от обвинений

"Первое, что нужно сделать в этой ситуации, – доказать вмешательство России. Было сделано много обвинений, но, с другой стороны, ничего невозможно доказать. Это и есть главная проблема, сложность дел, связанных с кибербезопасностью, в том, что следы в киберпространстве легко скрыть – можно подделать электронную подпись, отправить письмо с несуществующего адреса, к примеру", – сказал Тернс.

По его словам, даже если киберпреступники работают по поручению государства, оно может легко ответить, что не имеет с самим преступлением ничего общего.

"И мы уже наблюдали множество ситуаций, когда кибератаки совершались с территории определенного государства, но правительство отказывалось брать на себя ответственность и отрицало, что эти люди – их агенты. Самая большая сложность в доказательстве факта преступления, с законом все проще", – сообщил специалист.

Отделение Каталонии

Рассказал Тернс и о ситуации с Каталонией, которая хочет провести референдум о независимости: она желает отделиться от Испанского королевства, и у нее возникли проблемы с Мадридом. Почему у Шотландии не было проблем с Лондоном, когда проводили подобный референдум?

"Сложности в ситуации с Каталонией в том, что в международном праве нет нормы, определяющей право территории выйти из состава государства и провозгласить независимость, только если речь не идет о международном соглашении. Многие страны сделали это и продолжают пытаться, но это не значит, что такие действия должны признаваться на уровне международного права. Каталония – это часть Испании, а испанская конституция запрещает подобные действия", – констатировал Тернс.

Он также уточнил, что эта ситуация отличается от референдума о независимости Шотландии трехлетней давности, хоть многие говорят, что ситуация похожа.

"В Испании конституция запрещает действия, которые планирует предпринять руководство Каталонии. В Британии у нас нет кодифицированной конституции, так что все вопросы могут обсуждаться, к тому же правительство Великобритании согласилось на референдум о независимости Шотландии", – сообщил старший лектор по международному праву.

По словам Тернса, референдум о независимости Каталонии не соответствует нормам международного права, так что у нее могут быть проблемы.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын не могут поладить

Высказался специалист и о возможных вариантах решения обострившейся ситуации между США и КНДР на фоне взаимных жестких высказываний лидеров двух стран.

"Мистер Трамп и мистер Ким – два взрослых человека, лидеры стран с ядерным оружием, которые ведут себя по-детски. Нужно сделать шаг назад – перестать угрожать друг другу, ведь если говорить формально с точки зрения закона, можно сказать, что лидеры обеих стран грозят нарушить нормы международного права, потому как оба грозят разрушить страны друг друга. Возможно, это просто "бла-бла-бла", только слова, но всегда есть вероятность, что что-то произойдет случайно", – сообщил Тернс.



© REUTERS/ Jonathan Ernst Белый дом прокомментировал информацию об объявлении США войны КНДР

Он также рассказал, что был в демилитаризованной зоне КНДР, это очень тихое место, но есть ощущение, что любое неверное движение может привести к печальным последствиям.

"То же самое нужно иметь ввиду, ведя переговоры, – любое случайное слово может повлечь серьезные последствия. Что сейчас нужно сделать, так это ослабить риторику, прекратить оскорблять друг друга, это единственный, на мой взгляд, путь вперед", – высказал мнение он.

По словам Тернса, ситуация с КНДР очень шаткая, и слова, подобные тем, которые все слышали на прошлой неделе с трибуны ООН, могут привести к тому, что она выйдет из-под контроля.

Беларусь: продолжайте движение

Комментируя ситуацию с Беларусью, Тернс выразил уверенность, что нужно углублять интеграцию с западными странами и поддерживать имидж не втянутого в военные конфликты миролюбивого государства.

"Стоит говорить о более широкой интеграции, стоит приобщать Беларусь к международным стандартам в сфере права, чтобы белорусам было проще работать с европейскими партнерами. Надеюсь увидеть Беларусь глубоко интегрированной в Европейский Союз", – считает Тернер.

Высокие и низкие оценки

Как члена жюри олимпиады, корреспондент Sputnik попросила собеседника назвать мировых лидеров, достойных самых высоких и самых низких оценок за проводимую политику в сфере разрешения конфликтов, однако Тернс ответил с британской корректностью – как преподаватель университета он выразил готовность оценивать студентов, но не мировых лидеров, у которых "не пристало просить дневник".