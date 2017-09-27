Наиболее общительные знаки зодиака: от большей степени к меньшей

Всем людям изо дня в день приходится взаимодействовать друг с другом. Одни любят, когда их окружает большое количество людей, а другие чувствуют себя комфортно в одиночестве и предпочитают общение в малых дозах. А насколько вы любите общаться с людьми, судя по вашему зодиакальному знаку?





1. Весы

Если на вашем пути встретился очень общительный человек, можете быть уверены, что перед вами Весы. Они любят находиться среди людей, обмениваться энергией и чувствуют себя наиболее комфортно в окружении друзей и единомышленников. Была бы их воля, Весы бы общались 24 часа в сутки, так как этот знак вообще не переносит одиночества.

2. Стрелец

По натуре Стрелец – экстраверт и энтузиаст, ему нравится быть среди людей и развлекаться на вечеринках, куда он может привести толпы новых друзей, случайно встреченных по дороге. Это именно тот одноклассник, однокашник или коллега, который обычно всех обзванивает и активно организовывает грандиозную встречу.

3. Овен

Овны хронически не выносят скуку и сходят с ума от одиночества. Они всегда в движении, обожают развлечения и не откажутся пойти туда, где найдут общение и интересных людей даже после долгого трудового дня. Этот знак умеет находить общий язык с окружающими.

4. Лев

Благодаря непоколебимой уверенности в себе Лев легко заводит новые знакомства и получает огромное количество приглашений на все события и мероприятия от широкого круга друзей. Ему это очень нравится, и он не упустит ни единой возможности покрасоваться на публике, так как его прирожденное лидерство хорошо раскрывается именно при большом скоплении народа.

5. Рыбы

Рыбы любят людей и всегда готовы прийти им на выручку, потому и пользуются всеобщей симпатией и расположением. Этому знаку вполне комфортно среди друзей, но при условии, что они ощущают к ним глубокую эмоциональную привязанность.

6. Рак

Ничто более Рак так не ценит, как своих друзей и семью. Он старается проводить с ними как можно больше времени, даже если безумно вымотался, устал или чем-то расстроен. Общение с близкими и родными – это для него самые ценные минуты в жизни.

7. Скорпион

Скорпион любит общаться с людьми, но все же время от времени нуждается в одиночестве. В общении он так увлекается, что через какой-то период чувствует необходимость в тишине и спокойствии для восстановления и подзарядки. Скорпион ценит своих близких, и когда он открыт и наполнен энергией, то готов долго и весело проводить с ними время.

8. Близнецы

Этот знак расположился посередине между тусовщиками и отшельниками: он вобрал в себя равные части и от первых, и от вторых. Сегодня Близнецы могут обзвонить всех своих друзей и организовать развеселую вечеринку, а завтра вы найдете их под одеялом у телевизора и в полном одиночестве. Это их типичная двойственная натура.

9. Телец

Телец отправится на встречу с друзьями или на вечеринку по приглашению, но сам, скорее всего, организовывать ничего не будет. Тельцы любят свое близкое окружение, общение, но не чувствуют необходимости самостоятельно собирать людей и быть центральным лицом мероприятия, так как общественная жизнь не является для них приоритетом.

10. Дева

Нельзя сказать, что Дева не любит общения, но для тусовок в ее плотном расписании далеко не всегда находится время. Трудолюбие и упорство, несомненно, относятся к достоинствам этого знака, но они мешают развлечениям и общению с друзьями. Когда появляется время, Дева с удовольствием общается, но так, чтобы это было не в ущерб работе.

11. Водолей

Водолеи – хорошие собеседники, но они предпочитают развлекать себя самостоятельно. Они посетят какое-либо мероприятие и откликнутся на приглашение лишь в том случае, если это будет не слишком эмоционально, морально и энергетически обременительно для них. Водолей не почувствует ни капли дискомфорта, если на какое-то время вообще останется без общения.

12. Козерог

Это, несомненно, самый дисциплинированный знак зодиака, который большую часть времени будет делать только то, что он должен делать (по его мнению). Козероги ценят общение, приглашения, мероприятия, но им совершенно не хочется развлечений, пока в их списке осталось хоть одно запланированное, но незавершенное дело.

Текст: Flytothesky.ru