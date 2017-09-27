10 здоровых рационов питания у народов мира

Здоровое питание – это не высшая математика, и в нем нет ничего сложного или сверхъестественного. Однако, если вы будете есть одно и то же, хоть и очень полезное, изо дня в день, то вам это скоро надоест. Попробуйте адаптировать свои пищевые привычки под кухни народов мира. Что едят в других странах, и в чем плюсы их здорового рациона питания?

1. Бразильцы предпочитают свои традиционные продукты и любят есть в компании других людей





В бразильских блюдах присутствуют такие продукты, как фасоль, кукуруза, рис, много свежих фруктов (манго, папайя), овощей (морковь, сельдерей), а также говядина, свинина и рыба. Бразильцы стараются употреблять поменьше масел и приправ, предпочитая готовить продукты как можно натуральнее.

2. Французы едят высококачественные продукты и не особо контролирую порции еды





Хлеб, сыр и вино – типичное питание настоящих французов, плюс рыба, курица и тушеные овощи. Они не испытывают чувства вины от переедания, а потому едят в свое удовольствие и полностью наслаждаются пищей. Высокое качество продуктов играет важную роль!

3. Южноафриканцы едят немного мяса и предпочитают обезжиренные продукты с высоким содержанием клетчатки





Южноафриканский рацион питания, с точки зрения диетологов, весьма эффективен. Они потребляют меньше обработанных продуктов, меньше мяса, меньше жиров и больше клетчатки. Типичное местное меню включает кукурузные оладьи, лосось, ломтики манго, горох и черный чай.

4. Китайцы едят много овощей и не считают калории





Они выбирают рыбу, свежие овощи и бульоны. Центральные продукты китайского рациона – зеленый чай и рис. Помимо самой пищи, еда палочками и малые порции помогают китайцам есть медленно и контролировать потребление пищи. Говорят, что у них в языке даже нет слова, обозначающего понятие «калория».

5. Греки налегают на рыбу и здоровые жиры





Лосось и другие виды рыб популярны у греков, как поклонников средиземноморской диеты. В их рацион входят здоровые жиры, содержащиеся в рыбе и оливковом масле, а также овощи, хлеб или макароны из цельного зерна и свежие фрукты. Диетологи считают, что это идеальный выбор для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

6. Индийцы любят специи, чтобы подчеркнуть аромат овощей





В индийской кухне масса специй (тмин, шафран, имбирь, куркума), которые придают блюдам цвет и аромат. Куркума и имбирь, например, также помогают бороться с болезнью Альцгеймера. Среднестатистическое индийское меню состоит из крахмалистых продуктов (рис басмати, хлебные лепешки), мяса или рыбы, овощей и соуса чатни, а также йогурта и чечевицы.

7. Итальянцы едят не только макароны и всегда используют высококачественные ингредиенты





Макаронные изделия являются важной частью их рациона, но не единственной и не основной. Итальянцы обычно выбирают небольшую порцию макарон в сочетании с другими блюдами (рыба, мясо или овощи). Они используют высококачественные местные ингредиенты и любят питаться коллективно – всей семьей за большим столом. Итальянцы едят больше овощей и меньше жареных продуктов: например, суп минестроне – полезное итальянское блюдо из бобов, томатов и смеси овощей и специй.

8. Японцы едят крохотными порциями и предпочитают суп на завтрак





Маленькие порции рыбы, овощей, фруктов, тофу и риса – это и есть японский рацион питания. Может быть поэтому у японцев очень высокая продолжительность жизни и самый низкий уровень ожирения в мире. Из овощей они выбирают корнеплоды, побеги бамбука, нори и лук, а супы являются обычным блюдом для завтрака.

9. Испанцы любят здоровые закуски и не особо налегают на жареную пищу





Испанцы предпочитают перекусывать орехами, а это приносит массу пользы здоровью. Им нравятся бобовые, рыба и овощи, приготовленные с оливковым маслом. Они обычно не жарят пищу, а вместо этого тушат её или готовят на гриле.

10. Шведы – не любители овощей, зато им по вкусу молочные продукты





Рыба и хлеб – обязательные продукты для шведов. Их рацион питания не включает много фруктов и овощей, но в нем всё же присутствуют здоровые продукты. Скандинавская диета – это много кальция и клетчатки из-за высокого потребления молочных продуктов, черного хлеба, ягод и рыбы.

Текст: Flytothesky.ru