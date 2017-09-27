|
10 здоровых рационов питания у народов мира
27.09.2017 14:02 — Калейдоскоп | Flytothesky
Здоровое питание – это не высшая математика, и в нем нет ничего сложного или сверхъестественного. Однако, если вы будете есть одно и то же, хоть и очень полезное, изо дня в день, то вам это скоро надоест. Попробуйте адаптировать свои пищевые привычки под кухни народов мира. Что
1. Бразильцы предпочитают свои традиционные продукты и любят есть в компании других людей
В бразильских блюдах присутствуют такие продукты, как фасоль, кукуруза, рис, много свежих фруктов (манго, папайя), овощей (морковь, сельдерей), а также говядина, свинина и рыба. Бразильцы стараются употреблять поменьше масел и приправ, предпочитая готовить продукты как можно натуральнее.
2. Французы едят высококачественные продукты и не особо контролирую порции еды
Хлеб, сыр и вино – типичное питание настоящих французов, плюс рыба, курица и тушеные овощи. Они не испытывают чувства вины от переедания, а потому едят в свое удовольствие и полностью наслаждаются пищей. Высокое качество продуктов играет важную роль!
3. Южноафриканцы едят немного мяса и предпочитают обезжиренные продукты с высоким содержанием клетчатки
Южноафриканский рацион питания, с точки зрения диетологов, весьма эффективен. Они потребляют меньше обработанных продуктов, меньше мяса, меньше жиров и больше клетчатки. Типичное местное меню включает кукурузные оладьи, лосось, ломтики манго, горох и черный чай.
4. Китайцы едят много овощей и не считают калории
Они выбирают рыбу, свежие овощи и бульоны. Центральные продукты китайского рациона – зеленый чай и рис. Помимо самой пищи, еда палочками и малые порции помогают китайцам есть медленно и контролировать потребление пищи. Говорят, что у них в языке даже нет слова, обозначающего понятие «калория».
5. Греки налегают на рыбу и здоровые жиры
Лосось и другие виды рыб популярны у греков, как поклонников средиземноморской диеты. В их рацион входят здоровые жиры, содержащиеся в рыбе и оливковом масле, а также овощи, хлеб или макароны из цельного зерна и свежие фрукты. Диетологи считают, что это идеальный выбор для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
6. Индийцы любят специи, чтобы подчеркнуть аромат овощей
В индийской кухне масса специй (тмин, шафран, имбирь, куркума), которые придают блюдам цвет и аромат. Куркума и имбирь, например, также помогают бороться с болезнью Альцгеймера. Среднестатистическое индийское меню состоит из крахмалистых продуктов (рис басмати, хлебные лепешки), мяса или рыбы, овощей и соуса чатни, а также йогурта и чечевицы.
7. Итальянцы едят не только макароны и всегда используют высококачественные ингредиенты
Макаронные изделия являются важной частью их рациона, но не единственной и не основной. Итальянцы обычно выбирают небольшую порцию макарон в сочетании с другими блюдами (рыба, мясо или овощи). Они используют высококачественные местные ингредиенты и любят питаться коллективно – всей семьей за большим столом. Итальянцы едят больше овощей и меньше жареных продуктов: например, суп минестроне – полезное итальянское блюдо из бобов, томатов и смеси овощей и специй.
8. Японцы едят крохотными порциями и предпочитают суп на завтрак
Маленькие порции рыбы, овощей, фруктов, тофу и риса – это и есть японский рацион питания. Может быть поэтому у японцев очень высокая продолжительность жизни и самый низкий уровень ожирения в мире. Из овощей они выбирают корнеплоды, побеги бамбука, нори и лук, а супы являются обычным блюдом для завтрака.
9. Испанцы любят здоровые закуски и не особо налегают на жареную пищу
Испанцы предпочитают перекусывать орехами, а это приносит массу пользы здоровью. Им нравятся бобовые, рыба и овощи, приготовленные с оливковым маслом. Они обычно не жарят пищу, а вместо этого тушат её или готовят на гриле.
10. Шведы – не любители овощей, зато им по вкусу молочные продукты
Рыба и хлеб – обязательные продукты для шведов. Их рацион питания не включает много фруктов и овощей, но в нем всё же присутствуют здоровые продукты. Скандинавская диета – это много кальция и клетчатки из-за высокого потребления молочных продуктов, черного хлеба, ягод и рыбы.
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здоровое питание – это не высшая математика, и в нем нет ничего сложного или сверхъестественного. Однако, если вы будете есть одно и то же, хоть и очень полезное, изо...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии