Как просыпаться мотивированным каждое утро?

Мы все были в подобной ситуации. Утром звенит будильник, и мы автоматически тянем руку в поисках кнопки выключения, чтобы выкроить еще несколько минут драгоценного сна, а потом еще, и еще. И это не самый лучший старт! Обратите внимание, с каких действий вы начинаете свое утро – ведь это фактически ваша установка на весь день. Организуйте свою эффективную утреннюю рутину!





1. Подготовьте все с вечера

Лучшая утренняя рутина действительно будет зависеть от того, что вы сделали накануне. Перед тем как устроиться вечером поудобнее под одеялом, уделите пару минут на планирование завтрашнего дня. Запишите любые детали текущих проектов, вопросов или проблем, которые могут вас беспокоить. Так вы будете знать наверняка, чем заняться прежде всего на следующий день. Также определитесь с тем, что вам нужно взять с собой на работу (учебу): соберите сумку заранее и подготовьте обед, чтобы утром вы уже этими делами не занимались. Сложите одежду, дабы не мучиться муками выбора перед выходом из дома. Такими заблаговременными действиями вы значительно упростите себе утро.

2. Хорошо выспитесь

Утро и день зависят и от того, насколько вы хорошо отдохнули и готовы к работе. Для многих взрослых идеальный сон составляет 7-8 часов, хотя есть и исключения. Наши организмы биологически запрограммированы спать, когда стемнеет, следовательно, продумайте то, как вы можете обустроить свое спальное место или комнату: это означает минимум света и посторонних шумов.

3. Не нажимайте кнопку выключения будильника

Все этим грешат по утрам, а затем подскакивают в последнюю минуту и бегут сломя голову. Вставайте с первым же сигналом будильника и не малодушничайте. Не разрешайте своему телу руководить вами и выпрашивать еще немного отдыха.

4. Просыпайтесь рано

Установите будильник на более раннее время, чем обычно. Таким образом, вы даете себе дополнительный запас времени, чтобы подготовиться к рабочему дню и спокойно вписаться в график. Основная задача – избежать спешки и хаоса, что только увеличит уровень стресса.

5. Распланируйте свое утро

Распланируйте все, что вы хотите сделать утром, и неизменно этого придерживайтесь. Сделайте зарядку, пробегите глазами новости, приготовьте здоровый завтрак, выйдите на пробежку, прогуляйтесь с собакой или даже прокатитесь на велосипеде по кварталу. Независимо от того, какую физическую активность вы выберете, это может быть отличным способом, чтобы разогнать кровь и зарядиться бодростью.

6. Выпейте воду

За ночь вы пробыли около восьми часов без еды и питья, поэтому ваше тело очень хочет подзарядки. Однако не спешите с чашкой кофе. Начните утро со стакана простой питьевой воды, чтобы запустить метаболизм. Это поможет вам сохранить хороший тонус организма на протяжении всего дня.

7. Уделите время осознанной медитации

Четверть часа на утреннюю медитацию даст вас возможность начать день мирно и спокойно. Вы расслабитесь, сосредоточитесь на позитивных моментах вашей жизни и почувствуете себя более вдохновленным. Теперь вам не страшен никакой трудный день впереди!

8. Позвоните близкому человеку

Начните ваше утро, поговорив с близким и любимым человеком (родственником, другом). Этим вы взбодрите себя и настроитесь на оптимистичный лад. И собеседника вы взбодрите, кстати, тоже. А еще такой утренний разговор напомнит вам о важности благодарности за все, что вы имеете в своей жизни.

Текст: Flytothesky.ru