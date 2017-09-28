Как поздравить с Днем учителя

День учителя – хороший повод сказать спасибо людям, которые на протяжении 11 лет дарят всем нам важные жизненные знания. Конечно, чтобы поблагодарить педагогов, не нужна конкретная дата, ведь любому человеку всегда приятно получать такие слова всегда и везде.



© Sputnik / Мария Амелина Как одеваются белорусские учителя: кружевные манжеты и красные носки 7

В 2017 году профессиональный праздник учителей выпал на воскресенье 1 октября, так что не забудьте поздравить школьных преподавателей или заранее, или уже в понедельник. Подготовить небольшую речь лучше накануне, это станет приятным бонусом: и вы не растеряетесь, и педагог отметит, что вы подготовились. А что может быть прекраснее, чем подготовленный ученик. Оригинальные и забавные поздравления ко Дню учителя – в справке Sputnik.

Поздравление для классного руководителя

Дорогая наша (имя учителя), поздравляем вас с Днем учителя. Вы наша школьная мама: и научите, и поругаете, и когда надо пожалеете. Вы всегда рядом с умным советом. Мы знаем, как вам с нами порой нелегко, как вы переживаете за нас, потому что хотите, чтобы у каждого из нас было светлое будущее, чтобы мы нашли себя в жизни, стали успешными.

Мы бесконечно благодарны за вашу заботу. Пусть каждый ваш день будет наполнен гордостью за своих воспитанников, а в ваших глазах никогда не мелькает грусть. Обещаем, что в жизни не подведем вас, обязательно оправдаем ваши ожидания, будем прекрасными учениками замечательного учителя.



© Sputnik / Виктор Толочко Школьный дневник

Поздравление для первой учительницы

Любимая наша (имя учителя), наша первая учительница, наша мама-уточка, за которой мы идем по пятам, набираясь опыта и сил для долгого пути под названием "Взрослая жизнь". Вы наш гордый пример. Первый учитель всегда только один, мы рады, что нашему классу достались именно вы. С праздником.



© Sputnik/ Сергей Красноухов Первоклассник

Поздравление для учителя русского языка и литературы

Поздравляем вас, (имя учителя), с Днем учителя. Это вы делаете нас толковыми, как словарь Ожегова, это вы учите нас разбираться в отношениях Дубровского и Троекуровой, сложных личностях Раскольникова и Шарикова.

Только благодаря вам мы отличаем сложносочиненные предложения от сложноподчиненных, только вы расскажите так интересно о дополнениях и определениях. Спасибо вам огромное за умение красиво говорить, желание много читать и возможность и развиваться.

Поздравление для учителя математики

Дискриминант, косинус, биссектриса, гипотенуза, логарифмы, парабола и тетраэдр – спасибо вам, уважаемая (имя учителя), что мы не просто знаем эти термины, но и хорошо понимаем, что они значат и для чего существуют. Математика сложна и важна, спасибо, что привили нам любовь к этой науке.



© Pixabay Калькулятор

Поздравление учителю биологии

В этот прекрасный октябрьский день мы поздравляем вас, любимый наш учитель, с таким чудесным праздником. И, конечно, хотим сказать вам спасибо за огромный багаж знаний, который вы уже передали нам. Биология – очень важная и серьезная наука. Мы знакомимся с окружающим нас миром именно благодаря вам. С вашей помощью мы узнаем красоту всего изнутри. С праздником!



© Pixabay Цветы в подарок

Поздравление учителю химии

Каждой молекулкой мы хотим сегодня вас поздравить с профессиональным праздником – Днем учителя. Ваши уроки невероятно интересные и захватывающие. Ваши знания, которые вы с радостью передаете – бесценны. Обещаем, что выучим наизусть таблицу Менделеева и станем учеными не хуже. Спасибо вам большое.

Поздравление учителю физики

Уважаемая наша (имя учителя), мы хотим поблагодарить вас в этот день за ваше терпение и труд. Ваш предмет непростой, это правда, но он невероятно важный, мы понимаем это уже сейчас, в начале нашего долгого пути. Спасибо вам, что, преодолевая трудности общения, вы дарите нам бесценные знания. Обещаем вам, что не забудем правило буравчика и законы Ньютона. Обещаем вас не подвести.



© Sputnik/ Сергей Пятаков Школьная доска

Поздравление учителю физкультуры

От спортивных, здоровых и активных принимайте поздравления, наш уважаемая (имя учителя). С вами мы стали выносливыми, сильными и быстрыми – эти качества нам непременно пригодятся в жизни, потому благодарим вас. Желаем, чтобы ваши ученики не прогуливали занятия, хорошо сдавали нормативы и приносили вам только радость и новые рекорды.



© Sputnik / Виктор Толочко Дети на спартакиаде