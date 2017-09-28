10 признаков возникшей «химии» между вами и вашим партнером

Нет, мы не будем обсуждать периодическую систему и химические соединения. Разговор пойдет о химии в отношениях или об определенной взаимосвязи между двумя людьми. Итак, как вы можете определить, существует ли между вами эта самая, таинственная химия?





1. Много улыбок

Если между двумя людьми установилась позитивная взаимосвязь, то при общении вы много улыбаетесь. Причина проста. Когда мы счастливы, мы именно улыбаемся – и это естественная реакция. Широко улыбаться и радоваться будут даже самые застенчивые интроверты.

2. Ощущение, что вы знакомы всю жизнь

Вас когда-нибудь посещало ощущение, что с этим конкретным человеком вы знакомы давным-давно? Такое мощное чувство возникает нечасто; можно сказать, что оно даже уникально. Когда это происходит, появляется необъяснимое чувство комфорта, а ваш разговор строится абсолютно естественно и непринужденно.

3. Сексуальное влечение

Мы генетически склонны искать партнера на основании его физической привлекательности. В конце концов, люди – это тоже животный вид, стремящийся к размножению. Сильный сексуальный магнетизм – типичный сигнал о наличии «химии», хотя он может присутствовать в небольшой степени даже в просто дружеских отношениях.

4. Духовная связь

Хотя мы иногда не можем понять, почему мы чувствуем особую духовную связь с кем-то, тем не менее, она действительно существует. Вы улавливаете мысли друг друга и понимаете друг друга с полуслова. Обыкновенная магия!

5. Одинаковое чувство юмора

Между двумя людьми с аналогичным чувством юмора, вероятно, возникнет отличная «химия». Кроме того, общий юмор усиливает чувства, даже если вы просто друзья. Большинство людей со схожим восприятием юмора могут также мыслить одинаково.

6. «Отзеркаливание»

Это поведенческая модель, когда один человек подсознательно имитирует жесты, речь или манеру поведения другого человека. Все люди участвуют в таком зеркальном отражении, осознаем мы это или нет. При наличии физического или эмоционального влечение к кому-то, мы сразу же начинаем «отзеркаливать» своего избранника.

7. Ощущение мгновенного комфорта

Мы уже этого немного коснулись во втором пункте, но стоит подчеркнуть, что такое ощущение является мощным признаком возникшей «химии». Когда мы встречаемся с кем-то в первый раз, наша естественная реакция – это немного напрягаться. Мы используем формальный язык, зажимаемся и слегка нервничаем. По какой-то странной причине между некоторыми людьми может сразу же возникнуть абсолютное чувство комфорта.

8. Одинаковые интересы

Сколько женщин могут честно признаться, что они любят видеоигры? Футбол? Баскетбол? Сколько мужчин могут сказать, что они обожают романтические комедии? Объятия? Шопинг? Дело не в том, что интересы мужчин и женщин не совпадают. В этом нет ничего плохого. Дело в том, что найти кого-то с одинаковыми интересами сложно. Опять же, это один из компонентов «химии», который очень мощен.

9. Физический контакт

Игривое прикосновение как бы невзначай – почти универсальный признак «химии». Мужчины и женщины любят задействовать такое поведение, чтобы понять ответную реакцию. Когда эта игра приятна для обоих, то это говорит о многом.

10. Желание видеть и общаться

Если в отсутствие человека вы испытываете неимоверное желание снова его увидеть и с нетерпением ждете вашей следующей встречи (причем он испытывает то же самое), то это еще одна составляющая возникшей между вами «химии».

Текст: Flytothesky.ru