Как справиться с ностальгией, проживая за границей

Жизнь за границей дает вам возможность интегрироваться в другое общество, то есть не только бродить по туристическим местам и восторгаться ими, но и лично видеть и ощущать реальную жизнь местного населения. Единственное, что вам может помешать – это приступы банальной ностальгии по дому. Чаще всего, у себя на родине мы оставляем близких и дорогих нам людей, по которым скучаем, а также вам может не хватать родных пейзажей, городов и даже погоды. Причем порой такие приступы могут быть очень острыми.





У многих людей есть так называемый «период времени на адаптацию», и рано или поздно вы привыкаете к новому месту. Однако ностальгия вполне способна возвращаться вновь и вновь. Как и чем можно её смягчить?

1. Обратите внимание на местные особенности

В любом новом месте можно найти свои красоты. Постарайтесь почаще выбираться на природу, изучать местные ландшафты, особенности культуры и быта. Если там есть море или океан, научитесь нырять или займитесь водными видами спорта. Если вы гурман, отправьтесь на кулинарный мастер-класс по блюдам национальной кухни. Если вы любитель общения, познакомьтесь с местными общинами, чтобы глубже понять самобытность культуры.

2. Планируйте активные выходные или отпуск

Ваша новая родина может стать ближе и роднее, если вы будете использовать свое свободное время на поездки и путешествия по ней. Каждый раз выбирайтесь в какое-то новое место для пополнения своих знаний и опыта. Иногда бывает очень полезно сбежать на несколько дней туда, где вы еще никогда не бывали. Когда вы возвращаетесь из очередной поездки, переполненный впечатлениями, то вполне можете забыть о своем чувстве ностальгии.

3. Вспоминайте, почему вы решили переехать за границу

Вы уехали из-за климата? Вы ненавидели мегаполисы и хотели жить расслаблено в сельской местности? Вам предложили работу? Вы создали семью? Напоминая себе о причинах переезда, вы сможете по-другому взглянуть на вещи. Записывайте все плюсы нового места проживания и ищите во всем вокруг вас только позитив.

4. Сосредоточьтесь на реалистичном восприятии дома

Не старайтесь заставить себя не любить родину. В конце концов, это может расстроить ваших близких, которые все еще там (а вы чувствуете скептицизм по поводу даже посещения родины). Тем не менее, постарайтесь сосредоточиться на том, какова там жизнь. Когда вы чувствуете ностальгию, вы вспоминаете исключительно приятные моменты. А вы попробуйте вспомнить дни, когда все шло не так, когда вам было плохо и некомфортно, страшно и беспросветно.

5. Воссоздайте домашнюю обстановку

Если приступы тоски по дому не дают вам спокойно жить, попробуйте максимально воссоздать родную обстановку в стенах вашего нового жилища. Выберите и расставьте соответствующую мебель, подберите декор, покупайте «свою» еду в магазинах для иностранцев и готовьте родные блюда, если это поможет вам почувствовать себя лучше.

Текст: Flytothesky.ru