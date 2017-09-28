Как путешествие в одиночку спасло меня от токсичных отношений

Люди путешествуют, чтобы отдохнуть от работы, отпраздновать какие-то события, получить новые впечатления. У всех свои причины.

А еще люди путешествуют, чтобы вылечить свои разбитые сердца.





Я поступила именно так. Хотя если быть точной, я отправилась в путешествие в одиночку, еще будучи в отношениях. Плохих, токсичных, бессмысленных. В них была масса лжи, неверности, бесконечных попыток простить и забыть, а также невыполненных обещаний и извинений. Они сделали меня уязвимой, ревнивой, эгоистичной и нервной, и я плакала почти каждую ночь. Но даже если я страдала, моя жизнь все еще вращалась вокруг него. Мы были вместе три года. Я была заражена токсичной любовью, которую все еще боялась потерять. Да, мы нередко тупеем, когда влюбляемся.

Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что меня это разрушает. Я осознала, что он не тот человек, которого я заслуживаю, и мне нужно остановиться. Но я не знала, что делать.

Как я справлюсь без него? Смогу ли нормально жить? Я хотела быть уверенной в том, что не пожалею о своем решении.

И я отправилась в путешествие. Сама. В незнакомую местность. Однажды рано утром я проснулась и сказала себе: «Сегодня я должна отправиться в путь». Я мгновенно собрала сумку и покинула дом в пять утра. Было ли мне страшно? Еще как! Я не знала, куда двигаться. Я села в первый автобус и внезапно почувствовала приятное волнение перед встречей с неизведанным! Вот этого я никак не ожидала!

Я спрашивала местных жителей, садилась на следующий автобус, а потом на следующий, и наконец добралась до пляжа. Я стояла в одиночестве, и свежий ветер дул мне в лицо. Там я провела несколько часов, думая и просто глядя на море. Я никогда не чувствовала себя такой спокойной и умиротворенной.

Раньше мы путешествовали вместе. По идее, я должна была по нему скучать? Я не скучала. Мне должно было быть грустно? Мне не было грустно.

Я уехала от моря, чувствуя, как из моего сердца исчезла болезненная заноза. И я поехала в близлежащий город, где рассматривала старые церкви, угощала детей на улице мороженым, каталась на лодке по озеру, фотографировалась, наблюдала за закатом солнца и вдыхала истинное счастье и любовь к себе. Это была чистая радость. Освобождение. Я приехала домой к полуночи, чувствуя себя новорожденным ребенком с совершенно новым взглядом на жизнь.

Некоторое время спустя я отправила ему письмо, где описала, как он разрушил мою жизнь, достоинство и счастье, и попрощалась с ним. Я выговорилась и поняла, что это был последний раз, когда я плакала из-за этого человека. Затем я выбросила свою сим-карту, купила новую и уехала исследовать мир. Я каталась на лодках и паромах, исследовала острова, взбиралась на горы, прыгала со скал в воду, плавала с гигантскими черепахами, знакомилась с разными культурами и встречала закаты и восходы. Жизнь стала другой. Это, несомненно, самый прекрасный способ обучения, роста и трансформации вашей энергии в сплошной позитив.

Есть нечто особенное и сюрреалистичное в таких путешествиях в одиночку. А еще вы очень многое узнаете о самих себе!

Бывают моменты осознания, которые вы никогда не испытаете, если путешествуете с группой или с партнером. Это такие моменты, которые я даже не могу выразить словами. Вы поймете, сколько в мире хороших людей. Вы научитесь доверять незнакомцам. Вы будете принимать правильные решения без чужого влияния. Вы будете бояться, но вы вернетесь с чувством удовлетворенности. Вы достигнете другого уровня уверенности и любви к себе. Если и есть пути к счастью, то это точно один из них.

Текст: Flytothesky.ru