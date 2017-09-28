Знаки зодиака: насколько вы сноб (от большей степени к меньшей)

Если вы тщательно отбираете свой круг общения и можете быть самим собой только среди друзей и близких, тогда те, кто вас не знает, могут счесть вас человеком надменным. Окружающие нередко считают снобизмом любовь к одиночеству, избегание незнакомых людей и закрытость. Насколько вы сноб в глазах людей (или же сноб реальный), судя по вашему знаку зодиака?





1. Козерог

Быть дружелюбным для Козерога зачастую сложно. Он пытается избегать общения с соседями, почтальоном, бывшими коллегами, одноклассниками. Этот знак может перейти на другую сторону улицы, случайно увидев экс-босса и это не снобизм, просто Козерогу искренне не хочется с ними общаться.

2. Скорпион

Им часто говорят, что они слишком закрыты, но Скорпион не отгораживается от общества специально, он просто не хочет рассказывать всем о своих мыслях или проблемах. Его мрачная сдержанность и некая таинственность многими людьми принимается за надменность и высокомерие.

3. Телец

Телец может хорошо провести время на вечеринке, но оставаться дома для него гораздо предпочтительней. Лучезарные улыбки и общение с незнакомыми людьми забирают такое количество энергии у Тельца, что зачастую он отказывается от выхода в свет. Их избирательность в людях, с которыми им интересно общаться, как раз и принимается за снобизм.

4. Девы

Получив приглашение на мероприятие, Дева сразу начинает выяснять детали и список гостей, ведь от этого зависит то, захочет ли она туда пойти. Деве не в радость общаться с теми, кто ей не интересен, и уделять время незнакомым людям. Девы не притворяются дружелюбными со всеми, и это выглядит как высокомерие.

5. Водолей

Когда Водолей обещает поддерживать связь, он сам чувствует свою ложь. Это не значит, что Водолей плохо относится к человеку, он просто не видит смысла продолжать общение или уделять свое время на того, кого он, возможно, больше не встретит и не увидит. Его считают надменным именно из-за ощущения своей избранности и отстраненности.

6. Лев

Это общительный знак, который много времени проводит на людях. Окружающие давно привыкли к его легкости и юмору, так как он порой бывает чрезмерно открытым. Но Лев устает, у него наступает период отдыха и общения только с родными. Окружающие недоумевают, и все списывается на его надменность, эгоизм, царственность и занятость только собой.

7. Весы

Весы любят людей, но с большой опаской приглашают гостей в свой дом. Весы не уверены в чистоте, в своих кулинарных способностях и переживают весь вечер, если гостей надо размещать на ночевку. При этом они искренне симпатизируют этим людям, но внутренне злятся на них за вторжение в свое пространство. Снобизм проявляется в том, что они страдают молча, и это порождает недоумение и разнотолки.

8. Близнецы

Близнецы известны своей двойственностью натуры. Сегодня они с удовольствием посещают вечеринки, общаются, красиво говорят; на следующий день они не могут связать и два слова. К сожалению, середины для них не бывает, потому окружающим сложно не объявить надменным человека, который вчера красиво делал комплименты, а сегодня не жаждет общаться.

9. Стрелец

Это общительный знак с очень насыщенной жизнью, но в социальных сетях не представлено и десятой части его интересов и увлечений. Друзья в Facebook и фоловеры в Instagram думают, что Стрелец темнит и притворяется, но на самом деле он просто предпочитает живое общение.

10. Овен

Овен не может близко общаться одновременно с большим количеством людей. Если он сближается с одним человеком, то чувствует необходимость дистанцироваться от другого – как будто в его сердце слишком мало места. Люди не понимают причин такого поведения и считают Овна снобом.

11. Рак

Рак не любит шумные вечеринки, выходы в свет и не согласен с теми, кто считает его жизнь скучной и однообразной. Он с удовольствием останется дома, будет изучать новые рецепты, слушать музыку или заниматься творчеством. Именно это делает Рака счастливым, а вот окружающие думают, что он их умышленно избегает.

12. Рыбы

Рыбы расстраивают своих друзей вечными переносами встреч и невыполненными обещаниями. В целом они любят людей и общение, но иногда им кажется, что будет слишком скучно, потому не стоит тратить силы и время. Когда наступает время действовать, лень и желание побыть в одиночестве становятся сильнее и Рыбы отказываются от вечеринок и мероприятий.

Текст: Flytothesky.ru