Как жертвенная любовь разрушает отношения

Новые отношения – опыт захватывающий, но вы рискуете совершить ошибку, посвятив себя им целиком и думая, что этим вы их только укрепляете. На самом деле, любовь ослепляет, и вы можете просто принести себя ей в жертву. В худшем случае, вы навсегда останетесь в этой ловушке, а в лучшем случае, вскоре вы начнете обижаться, что все ваши усилия остаются без взаимности, и только вы инвестируете в отношения по максимуму. Такое «одностороннее движение» уничтожает все то, что когда-то было или казалось прекрасным.





● Попытки сделать партнера счастливым за счет своего собственного счастья ухудшают отношения

Некоторые люди от природы любят отдавать, не ожидая ничего взамен: их намерения изначально чисты. Другие же люди предпочитают брать, делая это совершенно инстинктивно. Если кто-то предлагает позаботиться о вас, почему бы не принять такое предложение? Когда вы бескорыстно отдаете, ваш партнер привыкает только получать, ничего не возвращая. Так вы и начинаете приносить себя в жертву отношениям, забывая о своих интересах и предпочтениях, только чтобы сделать своего избранника счастливым и радостным. В конце концов его приоритеты вытеснят ваши собственные, и вы обнаружите, что уже не имеете никакого права голоса в вашем союзе.

● Любовь – это двустороннее уравнение

Подумайте об отношениях как об уравнении. В нем участвуют два человека. Если отдает только один человек, то это уже отношения односторонние.

Одностороннее уравнение выглядит так:

Отдающий – это 1, а берущий равен 0. Когда вы ничего не получаете взамен, вы так и остаетесь в этом одиночестве. В конце концов, исчерпав свои ресурсы, односторонние отношения закончатся. Такой дисбаланс сделает их токсичными и разрушит изнутри.

Уравнение сбалансированных отношений должно выглядеть так: 1 + 1 = 2

В нем присутствуют два человека. Как видите, здоровые отношения требуют усилий обоих людей. Это два человека, которые должны равномерно отдавать и получать для сохранения баланса.

● Построение равноправных отношений

Ваши потребности, как и потребности партнера, имеют одинаковое значение. Наличие открытого диалога о ваших ожиданиях только укрепит ваши отношения. Это не самопожертвование. Это компромисс. Так вы поддерживаете правильное соотношение 1 + 1 = 2. Если вы только безвозвратно отдаете, то этим вы превратите ваши отношения в токсичные.

В конце неудавшихся отношений мы всегда сожалеем о вещах, которые мы не говорили. Забудьте о сожалении и запомните самую важную и ценную истину: все проблемы должны быть озвучены, иначе никакие отношения не сработают. Это или совместные усилия, или каждому лучше отправиться в одиночное плавание.

Текст: Flytothesky.ru