Ваша самая глубокая боль – это основа для вашего роста

Трудности делают вас сильными. Сердце делает вас бесстрашным в любви. Разочарования приносят вам мудрость. Проблемы придают вам решительности. А когда вы не получаете того, что безумно хотите, вы начинаете ценить то, что у вас уже есть.





Боль неизбежна. Она часть жизнь, и с её помощью мы учимся и развиваемся. Так мы открываем себя. Так мы начинаем понимать, кто действительно нас любит, а кто просто притворяется. Без боли мы были бы слепы и беззащитны. Без боли мы бы не научились выигрывать самые сложные битвы в жизни. И не поймите меня неправильно, я не романтизирую боль и не называю её чудесным явлением. Вы и сами знаете, что она ужасна.

Мы не можем контролировать боль и полностью устранить её из своей жизни, а значит нужно найти в ней плюсы. Нужно услышать то, что она хочет до нас донести. Нужно понять, как эта боль мотивирует нас двигаться вперед.

Мы учимся, развиваемся, совершаем ошибки, пытаемся их исправить, снова все портим, живем в противоречиях и учимся находить равновесие. Мы осмысливаем бессмысленные вещи, ищем порядок среди хаоса и стремимся к тому, что делает нас счастливыми.

Вы должны потерпеть неудачу, прежде чем добиться успеха. Вам нужно проиграть, прежде чем победить. Вы должны сомневаться в себе, прежде чем научиться любить себя. И вам нужно принять боль, если вы хотите найти счастье.

Боль делает вас более сострадательным, более осознанным, более прощающим и более терпимым. Она укрепляет ваше внутреннее «я», и смягчает внешнее, что, наверное, является лучшим способом жить полноценной и сбалансированной жизнью.

Если бы у нас была возможность жить без боли, мы бы все выбрали именно её, но у нас нет такого варианта. Нам остается только сделать боль нашим союзником, а не врагом.

Текст: Flytothesky.ru