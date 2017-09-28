5 признаков инфантильной личности

Зрелый человек умеет о себе позаботиться, ему нетрудно выражать свои мысли и желания, управлять чувствами, менять отношения, которые его не устраивают. Впрочем, в последнее время все больше можно увидеть взрослых с инфантильным типом поведения, которые не доросли до того, чтобы отвечать за себя и свои поступки, которые привыкли руководствоваться эмоциями, плыть по течению, жить с оглядкой на кого-то. Думаете, вы не один из них?





Перед вами 5 признаков взрослого инфантилизма

1. Денежный вопрос – больная тема

Если трудно обеспечить свои потребности, доходы не соответствуют колонке расходов, вы вынуждены жить за счет кредитов или подачек родственников, у нас для вас плохая новость – это первый признак инфантилизма. Взрослые люди умеют распределять свои финансы так, чтобы хватало до следующей зарплаты и в копилку желаний откладывалось. Если доход небольшой, нужно менять место работы или искать подработку, которая покроет базовые потребности. Сидеть в постоянных долгах, сорить деньгами для снятия стресса, а затем висеть грузом на шее родственников – нонсенс, вы движетесь не туда.

2. Трудно планировать и управлять временем

Взрослый человек не может прожигать свою жизнь бесцельно, он знает, время обманчиво и нужно успеть реализовать свой потенциал. Инфантильный взрослый в этом смысле сильно отстает – у него нет ни долгосрочных планов на жизнь, ни желания хоть как-то управлять своим временем. Он может просидеть ночь за компьютером, а утром напоминать зомби. Инфантил не соблюдает режим сна, питается чем попало и всячески игнорирует собственные биоритмы, из-за чего страдает качество его жизни. Он думает: «Какая разница, что будет завтра, если можно плыть по течению и не напрягаться?» Но такая позиция далека от роли автора своей жизни.

3. Сложно выражать истинные чувства

Один из критериев эмоциональной зрелости – понимание себя, своих эмоций, умение их правильно донести до окружающих. Инфантильным людям трудно выражать чувства, просить прощения или оказывать поддержку, гораздо проще накричать, разобидеться, хлопнуть дверью, а то и демонстративно подать на развод. Инфантилы стараются держать свое сердце закрытым, потому что боятся обжечься, остаться проигнорированными или оказаться в смешном положении. Выход из ситуации один – учиться проговаривать вслух внутренние переживания, предупреждать близких о своем состоянии, озвучивать эмоции в момент их возникновения, а не на пике бурной истерики, которую вынашивали годами.

4. Размытое представление о своих желаниях

Инфантильным взрослым трудно понять себя, но еще труднее донести свою точку зрения до окружающих. Они часто не знают, чего именно хотят, и потому перекладывают ответственность на близких, мол, пусть кто-то другой скажет, что нужно делать. Так жить проще, ты не несешь никакой ответственности, значит, в случае провала можно обвинить партнера, вылить на него свой гнев и недовольство. Впрочем, за собственное моральное и физическое благополучие мы отвечаем сами. Не партнер, не родители, не начальник. Нечего обижаться, что вам чего-то не додали, чем-то не угодили, не «догадались» о ваших желаниях. Придется учиться отстаивать свои потребности, защищать границы комфорта, искать компромиссы, никто не сделает это лучше вас самого.

5. Привычка переделывать окружение, но не себя

Инфантильная личность уверена, что у нее есть право менять окружающих людей, разбрасываться советами, если ей что-то не нравится. Но попытка переделать других, изменить партнера против его воли не работает, ведь мы не можем влиять на чужие взгляды, чувства и привычки. Либо меняетесь сами, либо меняете стиль отношений, либо полностью разрываете контакт с человеком. Глупо заставлять кого-то любить себя, отказываться от алкоголя или привычки ругаться матом, у людей есть право быть собой, такими несовершенными и неудобными нам. Требовать, жаловаться, манипулировать — путь в никуда. Вы не вправе решать, как жить окружающим и к чему стремиться, но можете начать с собственного преображения, направив энергию в правильное русло. Попробуйте изменить свою собственную жизнь, это сложнее, чем разбрасываться советами.

Текст: Flytothesky.ru