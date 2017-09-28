Как меняется ваше поведение, когда вы постоянно скрываете свои чувства и эмоции

Мы стараемся так сильно скрыть все, что мы действительно чувствуем, от тех, кто, вероятно, больше всего должен знать наши истинные чувства. Увы, но любой из нас время от времени пытается спрятать от окружающих свои эмоции. Хотя мы, возможно, и не осознаем этого, но вместе с такой скрытностью мы начинаем постепенно менять и свои поведенческие модели.





1. Вы начинаете заботиться о других

Когда вы чувствуете себя депрессивно и подавленно, вам может быть легче справляться с проблемами других людей, нежели со своими собственными. К сожалению, от этого вы еще больше ощущаете себя измученными и уставшими.

2. Вы исчезаете из жизни дорогих вам людей

Вы действительно выпадаете из их поля зрения на длительные периоды времени. Вы прекращаете держать с ними связь и замыкаетесь в своем мирке. Вместо того чтобы выговориться, вы предпочитаете все скрывать.

3. Вы постоянно чем-то заняты

Возможно, вы обнаружите, что более подвержены эмоциям, когда вам нечего делать. Это может побудить вас заняться постоянной бурной деятельностью. Не имея ни единой свободной минуты для себя, вы стараетесь игнорировать скрываемые вами эмоции.

4. «Со мной все хорошо»

Эта успокаивающая фраза все чаще и чаще слетает с ваших губ, когда вы подавляете свои эмоции. В конце концов, если все считают, что с вами все в порядке, то вы и сами начинаете думать, что это почти так. Однако проблема этим не решается.

5. В вас нарастает внутренняя тревожность

Если люди постоянно подавляют грусть, гнев или боль, не давая им выйти наружу, возникает внутренняя тревога, что «опасные эмоции вот-вот прорвутся». Поэтому, даже если вы делаете вид, что игнорируете их, вы все равно опасаетесь выдать себя и стараетесь избегать людей.

6. Вы начинаете чувствовать ложный позитив

Внутри вам очень плохо, а внешне вы маскируете ваше состояние едким юмором и ложным позитивом. С одной стороны, самые проницательные близкие могут сразу опознать вашу наигранность, а с другой стороны, такая «актерская игра» вас выматывает.

7. У вас возникает потребность все контролировать

Вы все планируете заранее, чтобы каждая секунда дня находилась под вашим контролем. Вы не оставляете времени для неожиданности или спонтанности, потому что это может заставить вас задуматься о тех чувствах и эмоциях, которые вы держите взаперти.

8. Вы рискуете завязать неудачные отношения

Эти отношения не обязательно могут быть токсичными, а скорее неуместными и несвоевременными. С новым человеком в вашей жизни вам легче все скрывать и держать свои эмоции под жестким замком. Таким образом вы пытаетесь изменить свою внешнюю среду, чтобы противостоять внутренним ощущениям.

9. Вы все превращаете в шутку

Даже если вам кажется, что вы тонете в своей печали, вы стараетесь обратить её в шутку. Смех над своей болью становится способом избавиться от неё. Это защитный механизм, который позволяет вам сдерживать ваши эмоции, а также удерживать людей, стремящихся вам помочь, на расстоянии вытянутой руки.

10. К сожалению, страдают и ваши положительные эмоции

Когда вы запираете свои чувства, то вместе с ними под замком оказываются и позитивные эмоции. Если вы не позволяете себе проявлять грусть или горе, вы можете обнаружить, что уже не можете выразить и радость.

Текст: Flytothesky.ru