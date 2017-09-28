Что такое истинная близость? Это максимальная открытость между двумя любящими людьми, которая предполагает душевную уязвимость. Когда оба партнера 100% честны друг перед другом, не боятся доверять свои мысли, чувства, страхи или мечты. Близость — это возможность прикоснуться к душе человека, принять его настоящего со всем грузом прошлого, выдержать внутреннее сопротивление. У близости, как и у любви, есть свои правила, о которых мы сегодня поговорим.





12 правил близости: как нужно любить?

1. Близость не означает одинаковость, когда партнеры во всем копируют друг друга – стиль жизни, интересы, характер. Можно быть абсолютно разными, как день и ночь, иметь различные жизненные цели и идеалы, но сходиться в главном – этого будет достаточно.

2. Истинная близость предполагает свободу выбора, разрешение другому быть другим. Партнер может не соглашаться с нами представлениями о мире, может делать то, что будет нас раздражать – разность взглядов и поведения не станет умалять нашей с ним близости.

3. Близость не стирает личностные границы партнеров, наоборот, делает их куда более четкими и ясными. Чем интимнее устанавливается общение, тем плотнее идет взаимодействие, тем понятнее правила игры.

4. Настоящая близость предполагает возможность обсуждения ожиданий партнеров в отношениях, чтобы четко уяснить их потребности. Понимание на уровне интуитивного прозрения – миф.

5. Близкие отношения подразумевают наличие личного пространства у каждого из партнеров. Желание все время проводить вместе, полное отсутствие личной территории говорит о зависимых, а значит, несвободных отношениях.

6. Даже в самых близких отношениях партнеры не отвечают за счастье друг друга. О нас могут заботиться, мы сами можем искать повод порадовать половинку, но при этом каждый сам несет за себя ответственность, отвечает за свое настроение, самореализацию и безопасность. Обвиняют, обижаются и ищут крайних только незрелые личности.

7. Даже в самых близких отношениях между супругами могут существовать секреты, это нормально. Но лучше стремиться минимализировать «слепые зоны», быть максимально открытыми.

8. Близость исключают принуждение. Если партнер не хочет идти на компромисс или действовать в соответствии с ожиданиями своей половины, нужно уважать его решение. Соответственно, он точно также обязуется уважать и наше нежелание.

9. Отказ от секса не равен отказу в любви. Кроме сексуальной близости, есть еще много вариантов проявления нежных чувств. Нежелание интимных отношений не значит, что партнеры не могут быть близки.

10. Если партнеры испытали близость, значит, они оба в какой-то момент этого хотели и оба несут за это ответственность. Глупо прикрываться оправданием, будто один принуждал силой, а второй не отвечал за свои действия.

11. Близость предполагает любовь к партнеру просто за то, что он есть. Мы не можем влюбляться в надуманные представления о человеке, в красивые ухаживания или собственные мечты.

12. Близость не дает никаких гарантий, что любовь в паре продлится вечно. Нет гарантий, что человек не уйдет, найдя свое счастье рядом с кем-то другим. Чужие чувства сложно запрограммировать, они не являются нашей собственностью. Но раз уж наши миры пересеклись, лучше постараться сохранить в сердце огонь благодарности.

Близость – это больше, чем любовь. Это возможность соприкоснуться с волшебством, познать душу партнера лучше себя самого.

Текст: Flytothesky.ru