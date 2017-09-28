Что делает каждый знак зодиака абсолютно счастливым?

Все мы понимаем счастье по-своему; одному достаточно погладить щенка, другому нужны бриллианты. Большинство уверено, что не могут быть счастливы, пока не встретят любовь всей своей жизни, не купят отличный дом или не найдут престижную работу. Но не подлежит сомнению одно – мы все стремимся к этому ощущению. Каковы же составляющие этого счастья для каждого зодиакального знака?





1. Овен

Овну для счастья надо постоянно чего-то достигать – улучшенный результат на тренировке или новую должность. На этом пути он сталкивается со многими препятствиями и с удовольствием принимает вызов – ведь чем больше сложностей на его пути, тем значимее и внушительнее результат достигнутого.

2. Телец

Тельцу для счастья нужна романтика и внимание – будь то записка с утра от любимого человека или милый подарок. Главное, чтобы всё было от души. Побалуйте Тельца приготовленным ужином или массажем, это сделает его гораздо счастливее, чем поход в ресторан или на вечеринку.

3. Близнецы

Близнецы не любят одиночества, так что для счастья им надо быть в окружении людей, даже малознакомых. Им нравится выходить в свет, знакомиться с новым окружением и быть в центре событий. В любой такой ситуации они чувствуют себя комфортно и счастливо.

4. Рак

Все что надо для счастья Рака – это быть среди любимых, близких и друзей. Их сердце согревает мысль, что люди откладывают все дела и приходят пообщаться именно к ним. Пока их любимые рядом, Рак чувствует себя безмятежно счастливым.

5. Лев

Львы любят быть занятыми и плохо себя чувствуют в бездействии. Они заполняют свою жизнь событиями, людьми и боятся просто потратить время, которое можно использовать для улучшений в жизни. Потребность Льва – это все время делать что-то очень важное и стоящее.

6. Дева

Они любят фокусироваться на деталях и работать над сложными и мудреными проектами. Девы счастливы вкладывать свои усилия в общее дело и узнавать что-то новое. Хотите увидеть счастливую улыбку на ее лице? Научите Деву чему-то, чего она раньше не знала.

7. Весы

Все, что необходимо Весам – это абсолютная гармония. Они счастливы, когда дела идут гладко и без проблем. Для наивысшей степени счастья желательно, чтобы родные и близкие люди ладили между собой, ведь Весы терпеть не могут конфликты и стараются наладить жизнь так, чтобы все были довольны.

8. Скорпион

Для полного счастья жизнь Скорпиона должна быть наполнена приключениями и понимающими соратниками. Они коллекционируют впечатления и воспоминания и мысленно возвращаются к ним; это делает их счастливыми и греет душу. Даже когда наступает период затишья, у Скорпиона в памяти остается сокровищница на всю жизнь.

9. Стрелец

Стрелец ощущает счастье, не только достигнув одной цели, но и постоянно ставя перед собой новые. Это дает ему ресурс для будущего и заряжает энергией. Стрельцы умеют получать удовольствие, просто работая и инвестируя свое время в новые достижения.

10. Козерог

Козерогу важно почитание и собственная влиятельность. Им для счастья необходимо осознание того, что они вдохновляют и вселяют уважение. Особенно ценны эти чувства от родных и близких людей, потому они стремятся быть лидерами мнения среди значимых для них людей.

11. Водолей

Водолеи любят помогать людям. Они систематически поддерживают страждущих либо же находят интересную идею и начинают борьбу. Этот знак серьезно относится к тому, во что верит и обязательно идет до победного конца. Когда цель достигнута, они находят новую идею, и все начинается сначала.

12. Рыбы

Рыб делает счастливыми поддержка окружающих людей. Они уверены, что жизнь безумно тяжела, и в одиночку одолеть её сложно, а то и невозможно. Рыбы ощущают себя счастливыми, либо витая в своих собственных фантазиях, либо находясь в окружении любящих и близких людей.

Текст: Flytothesky.ru