



Сегодня утром он пел в постели серенады, строил наполеоновские планы на выходные, а потом бесстыдно пропал с радаров на 10 часов! Не было ни звонка, ни жалкой смс, словно отношений для него вообще не существует. И когда она в очередной раз услышала «абонент недоступен», когда в сотый раз просмотрела хронику криминальных новостей, поставив крест на свадебном платье и детишках, этот дьявол как ни в чем не бывало появился с приторными извинениями, широкой улыбкой и дурацким веником роз. Да пошел он со своими розами! Разве можно так издеваться над ее нервами, так наплевательски относиться к ее чувствам? Нет у него ни капли любви.

Это типичный сценарий для многих женщин, мужчины которых обожают пропадать с поля зрения, не оставляя никаких опознавательных знаков. И пусть прошло всего 3 часа после расставания, она успела сочинить в своем воображении 10-ти томный роман с плохим концом, где его, несомненно, убили, обокрали, соблазнили сексапильные фурии. Она брошена на произвол судьбы, предана самым дорогим человеком, конец ее счастью!

Почему мужчина молчит?

С одной стороны, женщина права – что себе думает мужчина, который оставляет ее без никчемной смс, пропадая на день или два? Внутри поселяется туман неуверенности: вдруг с ним что-то случилось, например, завел любовницу или скрывает внебрачного ребенка? Не в природе женщины молчать, она постоянно обо всем беспокоится, как вода с ее приливами и отливами. Ей нужно все и про всех знать, чтобы уберечь себя, свою семью, вырастить ребенка – это ее инстинкт как хранительницы очага. Она должна знать, что отношения с мужчиной в порядке, что у нее есть фундамент, на который можно опереться. А неизвестность в этой связке обретает очертания монстра: он ее выбрал или нет? Насколько его намерения серьезны?

А мозг мужчины устроен иным образом – он весь в делах, идеях, новых проектах, ему некогда писать слова любви или посылать забавные смайлики! Он думает, что если с ним все в порядке, то и его женщине незачем волноваться. Пусть выключит «переживалку» и молча ждет, он ведь ради нее так старается, а она все время мешает, раздувая трагедию на пустом месте. Ведь ничего не случилось, зачем же себя накручивать? Подумаешь, забыл позвонить. Свое молчание он расценивает как заботу: зная, какая беспокойная у нее натура, он не хочет лишний раз тревожить ее ум своими проблемами, он уверен, что сам со всем справится, а потом и ее успокоит…

О мужском мышлении

Увы, мужчины не разделяют женского беспокойства, их мозг устроен иначе. Когда он на работе или совещании – все его мысли сугубо в делах, документах, акциях. Какие еще картинки с котиками или розовые сердечки? Мужское мышление узкое, строго заданное, одноканальное, он не может воспринимать и перерабатывать информацию сразу из нескольких источников, это перегружает его психику. Если мужчина погружается в процесс, то с головой и надолго.

Конечно, можно научить его писать посреди рабочего дня короткую шаблонную смс, мол, «все в порядке, люблю, скучаю». Можно даже выработать у мужчины рефлекс присылать смайлики в ответ на душевные излияния о начальнике-скотине или сломанном каблуке. Вот только полноценного эмоционального отклика все равно не ждите, он вообще будет туго соображать, чего вы от него добиваетесь. Ну не на вашей он волне, примите как данность. У него сроки горят, срывается план поставки, а тут вы со своими странными капризами и слезами в стиле «ты меня разлюбил».

Мужчина не понимает женщину. Он стабилен, а ее натура переменчива, как вода. Он груб и прямолинеен, тогда как она – натура гибкая и ускользающая. Так сделайте скидку на это! Поймите, он любит, как умеет, просто по-другому. Кто гибче, тому и нужно подстраиваться в отношениях, а не гнуть свои правила игры.

Что же делать женщине в ситуации неизвестности?

Уж точно не накручивать себя, а постараться утихомирить буйную фантазию. Подумайте, если бы мужчина сидел у ваших ног и пел любовные серенады вместо того, чтобы зарабатывать на семью и обеспечивать ваши потребности – неужели это было бы лучше? Весь такой чувственный, душевный, беспокойный, как и вы, такой же ревнивый и истеричный. О таком муже вы мечтали?

Так выключите свой эгоизм. Да, трудно, что не пишет весь день. Прекратите ждать и займитесь чем-нибудь полезным. Приготовьте вкусный ужин, пройдитесь по магазинам, выучите стишок с ребенком или устройте девичник. Хватить сидеть, как неприкаянная тень, и всех накручивать. Займитесь собой, творчеством, саморазвитием, сделайте что-то для души. Ваш мужчина будет благодарен, если по приходу домой он встретит не рассерженную фурию со скалкой в руках и зареванными глазищами, но красивую и радостную музу, ради которой он сворачивал горы весь день. Будьте причиной, из-за которой он захочет вернуться домой как можно скорее…

Текст: Flytothesky.ru