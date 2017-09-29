Доминирование в отношениях – 6 законов лидерства

Любое взаимодействие подчиняется какой-то системе: в разрезе дружественных или любовных отношений всегда можно выделить партнера-лидера и ведомого. Первый устанавливает правила, задает направление, второй им подчиняется, во многом прогибаясь. Хорошо, если в семье негласным лидером является мужчина, власть которого основывается на логике и здравом смысле. Плохо, когда управление берет в руки женщина – существо по своей сути эмоциональное и в чем-то даже иррациональное.





Как заполучить главенство в отношениях, заставив окружающих считаться с собой? Читайте 6 законов доминирования, которые изменят расстановку сил в вашу пользу.

1 закон. Доминирует тот, у кого выше социальный статус

На первом этапе работают стереотипы, а значит, мы по умолчанию отдаем бразды правления тому, кто старше, сильнее, красивее, опытнее или богаче нас. Такой рефлекс срабатывает по той причине, что еще детьми нас приучили уважать старших, считаться с директорами и начальниками, снизу вверх смотреть на знаменитостей местного двора. Общество внушило идею, будто такие люди обладают большей значимостью, чем мы сами. И пока они не доказали обратного, это действительно работает.

2 закон. У власти находится тот, кто сам по себе самодостаточен

Представим картину: есть мужчина и женщина, для одного любовь – только часть жизни, для другого – сосредоточение всех смыслов. Кто из них будет главным? Естественно тот, кто умеет извлекать удовольствие из многих источников – работа, хобби, спорт, творчество. А вот человек, который не видит смысла без любви, превращается в раба, впадает в зависимость от партнера и его решений, теряя право руля. Внутренняя самодостаточность делает нас свободными и сильными. Зависимость сужает круг полномочий, заставляет страдать и идти на любые жертвы во имя единственного источника счастья.

3 закон. Доминирует тот, кто меньше вкладывает

Звучит парадоксально, но это так! Чем больше человек вкладывает сил, денег, эмоций и внимания в отношения, тем более ценными для себя их делает, становится ведомым. Подумайте, мы не ценим то, что дается нам даром. Но если приходится отвоевывать счастье кулаками, наступать себе на горло во имя партнера, жертвовать своими желаниями и возможностями – получается, другой человек для нас более значим, чем мы сами. То есть мы признаем его власть над собой. Именно поэтому дарение подарков и сверхзабота не работают, а лишь еще больше обесценивают наше «я».

4 закон. Лидирует тот партнер, который не придает значения эмоциям

Почему роль доминирующего больше подходит мужчине? Потому что он по природе более рационален и эмоционально сдержан в отличие от чувственной женской натуры, которая живет ощущениями. Если человек закатывает истерики, ревнует, разливает реки слез, обижается, переживает – это первый признак, что он в отношениях ведомый. Еще один маркер – у руля всегда находится тот, кто любит меньше, ведь он эмоционально закрыт, а значит, руководствуется рассудком.

5 закон. У доминирующего есть привычка оценивать

Кто имеет право давать нам оценку, критиковать наши промахи? Родители, учителя, начальники – люди выше нас по положению или статусу. Именно поэтому тот, кто берет на себя роль оценивающего в отношениях, всегда будет превосходить партнера, которого он оценивает. Тогда как второй будет стремиться угодить, чтобы заслужить лестную похвалу от партнера.

6 закон. Доминирующий партнер более эгоистичен

Эгоистичный человек ценит себя и личный комфорт выше решений своего партнера, ему легче первому пойти на конфликт или порвать отношения. Почему? Он считает себя лучше, красивее, умнее или удачливее других – и в этом его привилегия. Он может не быть таким, но уверенность в собственной неотразимости автоматически увеличивает его значимость в глазах окружающих. В то же время зависимый партнер будет ставить себя и свои желания на последнее место, будет так сильно дорожить отношениями, что пойдет на любые уступки, только бы примириться – и в этом его слабость. Страх потери и пониженная самооценка делают его зависимым, позволяют другим пользоваться и манипулировать его желаниями.

Выводы

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что огромную ошибку допускают мужчины, которые цепляются за партнершу, как за спасательный круг, задаривают ее подарками, позволяют вытирать о себя ноги, качать права и всячески ограничивать свою свободу. Такими выходками женщина не борется за власть, но проверяет мужчину на прочность, хочет понять, кто перед ней – победитель или пустышка. Если мужчина продолжает прогибаться под ее «хотелки», терпеть унизительные выходки – она теряет к нему интерес, такой партнер перестает быть ценным. Вот почему нужно наращивать свою самооценку и сохранять трезвость ума.

Доминирует не тот, кто руководствуется иррациональным «хочу», «все сделаю ради тебя» и «разобьюсь в лепешку», но тот, кто эмоционально стабилен, кто ценит свои желания выше отношений с партнером. Только самодостаточный человек, который знает себе цену, который ставит себя на первое место, способен быть лидером. Однако любая власть накладывает обязательства, за возможность играть по своим правилам человек расплачивается большой ценой – его сердце остается закрытым для любви, он не может быть полностью искренним, и потому получает в разы меньше позитивных эмоций в отношениях. Такова цена лидерства.

Текст: Flytothesky.ru