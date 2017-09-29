3 мифа, которые отнимают ваше время и ухудшают вашу продуктивность

Много работать – это похвально. А хорошая и ответственная работа требует самоотверженности, когда вы точно должны знать, что вам нужно делать, и как это сделать наилучшим образом. Есть только одна проблема: как найти на все это время? Чтобы быть действительно успешным, вам нужно выработать несколько основных привычек, которые изменят ваш фокус внимания и максимизируют энергию. Для этого вам нужно знать, верите ли вы в три нижеприведенных мифа. И если да, то избавьтесь от них немедленно.





● Многозадачность дает мне возможность сделать больше

Многозадачность категорически противопоказана. Вы не можете делать массу дел одновременно и получать хорошие результаты от каждой задачи. Мало того, эта самая многозадачность может снизить ваш IQ более чем на 10 баллов. А еще она приводит к плохой концентрации внимания, ухудшает память и затрудняет переключение между задачами. Плюс увеличивает стресс, снижает производительность и творческий потенциал. Вряд ли это эффективно и является вашим преимуществом.

● Я должен сделать это сейчас!

Многие думают, что путь к успеху – это интуитивный процесс. Мы просто сосредотачиваемся на том, что наиболее срочно, а затем быстро хватаемся за следующее срочное дело. Когда вы фокусируетесь на том, что кажется срочным, вы используете функцию реактивности вместо проактивности. А это значительно снижает вашу способность мыслить рационально и поддерживать производительность. В принципе, срочность означает, что вы делаете меньше. Подавляющее большинство вещей, которые кажутся неотложными, являются результатом отсутствия планирования, а не реальной их срочности.

● Вот если я поднажму, я сделаю еще больше

У вашего организма есть естественные циклы пиковой энергии и её последующего упадка. Эти пиковые состояния, идеальные для творчества и концентрации внимания, называются ультрадиальными ритмами. Они позволяют максимально сосредоточиться и качественно работать. Ультрадиальный ритм состоит из цикла 1,5-2 часа постоянной энергии, за которым следует 20-30-минутный цикл упадка энергии. Если вы научитесь понимать эти ритмы, вы значительно улучшите свою производительность. А вот если вы будете «давить» на организм, лучших результатов вы точно не получите.

Вы можете спросить: «И что мне с этим делать?» Вот несколько советов:

Во-первых, определите для себя, каковы ваши важные и каковы ваши срочные задачи. Когда вы сможете их различать и сначала концентрироваться на том, что важно, это принесет вам хорошие долгосрочные результаты. Живите сейчас. Упрощайте ваше использование времени. Это означает выработку определенной дисциплины в ваших действиях в краткосрочной перспективе для того, чтобы получить отдачу в долгосрочной перспективе. Уделяйте приоритетное внимание задачам, которые дают вам последовательный и устойчивый результат с небольшими усилиями в будущем. А еще обязательно научитесь слушать естественные ритмы своего организма и контролировать свое тело.

Текст: Flytothesky.ru