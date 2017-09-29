7 потрясающих вещей, которые произошли после того, как я покинула социальные сети

С тех пор как в социальных сетях меня начал преследовать вроде бы безобидный, но весьма назойливый персонаж, я удалила все свои аккаунты от греха подальше. Так я почувствовала себя более уверенно, зная, что никто ничего больше обо мне не узнает. Все мои друзья, конечно же, активно присутствуют во всех социальных медиа, потому они были несколько удивлены этим моим шагом. Сначала мне было немного дискомфортно без привычных действий по просматриванию новостных лент, но потом я обнаружила, что со мной произошло несколько неожиданных вещей.





1. Мой кофе оказался горячим

Я подумала, что это, наверное, потому, что в моей любимой кофейне появился новый бариста, который стал готовить кофе гораздо лучше, но на самом деле причина была в том, что я выпивала свой кофе сразу, а не тратила время на социальные сети и утреннее селфи.

2. Я перестала спешить

Я обнаружила, что стала приходить вовремя и даже заранее, а не летела сломя голову, чтобы прибежать в последнюю минуту. Мне потребовалось некоторое время, но я сообразила, что это происходит потому, что я больше не просматривала по-быстрому сообщения, прежде чем покинуть дом.

3. Я забыла о массажисте

Мои «хронические» проблемы с шеей прекратились. Я стала тратить меньше времени, глядя вниз (буквально и образно), зато я больше времени смотрю на мир вокруг меня. Мой массажист обеспокоился моим отсутствием и внезапным «выздоровлением».

4. Я утратила менталитет «посмотри на меня»

Когда я постоянно постила что-то в социальных сетях, я ждала реакции: лайка или комментария. Мне нужна была именно реакция. Если какой-то пост не получал определенного количества лайков, я его безжалостно удаляла. Я хотела, чтобы другие «смотрели на меня». Мне нужно было внешнее одобрение для самоутверждения и повышения самооценки.

5. Я начала соревноваться только с собой

Просматривая чью-то страницу в Instagram, я автоматически сравнивала её со своей. Было ли это сравнение чьего-то отпуска с моим или чьей-то еды с моей, но это на меня очень влияло. Теперь я больше не трачу время на соревнование с этими виртуальными людьми. Без аккаунтов в сети я даже начала чувствовать себя загадочной леди. Каждый день я могу написать и переписать свою собственную историю. Я единственный автор, и мне не с кем конкурировать, кроме меня.

6. Я увидела людей

Вместо того чтобы внимательно следить за новыми фото в Интернете, я теперь стараюсь действительно видеть людей. Я обнаружила, что человек в сети и человек в жизни – это двое разных людей. И я вижу их всех такими, какие они есть – с их недостатками и достоинствами, только реальными.

7. У меня гораздо больше времени на себя

Я научилась быть своим лучшим другом. Я так сильно полагалась на других людей и их мнение, что я забыла о том, как нужно относиться к самой себе. Теперь, когда я не трачу время на социальные сети, я могу заново знакомиться с собой. Я могу делать то, что люблю, например, писать статьи и рисовать. И оказалось, что мне совсем не нужна виртуальная аудитория и их виртуальные аплодисменты.

Текст: Flytothesky.ru