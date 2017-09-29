А что если на работу… бегать?

Когда я устроился на новую работу, то с радостью обнаружил, что офисное здание компании оборудовано тренажерным залом и раздевалкой с душем. Поскольку я теперь живу не так далеко от офиса, а точнее в 3 км, то у меня, наконец, появилась возможность попробовать то, о чем я мечтал в качестве утренней разминки в течение многих лет: бегать на работу.





Я в курсе, что роскошь такой утренней пробежки подходит далеко не всем, особенно когда плохая погода или вам нужно нести ноутбук или рабочие документы домой и из дома. Но если вы все же рискнете бегать хотя бы изредка, то я могу дать пять советов из собственного опыта.

1. Рассчитайте время прибытия на работу

Я знал, что когда-нибудь мне пригодится математика средней школы. Прежде чем я выставил будильник на утро, я просчитал время моей пробежки. Мой рабочий день начинается в 9 утра, плюс мне нужно около получаса на душ и приведение себя в порядок, значит, если я бегу в офис, то мне нужно быть там в 8:30 утра. Отсюда я уже рассчитывал, когда мне нужно проснуться, чтобы успеть выпить кофе, собраться и выбежать из дома. Представьте, как вы будете себя ощущать, сидя за рабочим столом в 9 утра после утреннего кофе, бодрящей пробежки и душа!

2. Найдите оптимальный маршрут

Пробежка идеально подходит для людей, которые обычно не ездят на работу на машине, а знают, как туда добраться пешком или на общественном транспорте. Тем не менее, самый быстрый маршрут – не всегда самый безопасный, особенно в условиях низкой освещенности раннего утра или позднего вечера. Подумайте о расстоянии, которое вы хотите покрыть в одну сторону, и сколько времени вам для этого понадобится. Если вы знаете маршрут, который позволяет обойти дороги и автомагистрали (скажем, по берегу реки), воспользуйтесь им. Если нет, отправляйтесь за советом к Google Maps.

3. Уточните наличие душа в офисе и его рабочее состояние

Если в вашем офисе есть тренажерный зал и раздевалка для сотрудников, тогда вы один из счастливчиков. Воспользуйтесь этим. Если нет, изучите варианты близлежащих спортзалов. Фактически вам нужны только душ и раздевалка, чтобы ополоснуться и переодеться в офисную одежду. Кстати, если позволяет климат, то в случае отсутствия душа вы можете освежиться влажными салфетками.

4. Продумайте вопрос сохранности личных вещей

Независимо от того, храните ли вы свои вещи (одежду, гаджеты) в шкафчике офисного тренажерного зала или в запертом ящике стола, убедитесь в том, что они в безопасности. Если офисная безопасность на высоте, то вы можете оставлять там все, что вам будет мешать во время пробежек.

5. Продумайте резервный план

В случае чрезвычайной ситуации (вы забыли важную вещь дома, вам нужно быть на работе пораньше или вы случайно упали на пробежке и поранились), продумайте свои действия. Последнее, что вам нужно, – это оказаться в затруднительном положении, которое повлияет на вашу работу. Поэтому вооружитесь резервным планом в случае худшего, но неизменно надейтесь на лучшее.

Текст: Flytothesky.ru