10 вещей, которые вы можете не знать о популярных фильмах 2000-х годов

Иногда мелкие детали в фильмах делают их намного интереснее: например, если вы найдете в них пасхалки. Кроме того, в процессе съемок бывает просто немало интересных моментов. Вот некоторые из этих интригующих мелочей из популярных фильмов, выпущенных в 2000-х годах.

1. Знакомство с родителями (2000)





Фильм был хитом, собравшим более 300 млн. долларов. После успеха комедии компания NBC придумала сериал под названием «Знакомство с родичами», в котором жениху предстоит пройти детектор лжи и допрос будущего тестя. В сериале масса сцен, которые напрямую указывают или напоминают ситуации из «Знакомства с родителями».

2. Шрек (2001)





Сюжет «Шрека» основан на одноименной сказке 1990 года. Для завершения его компьютерной анимации потребовалось почти пять лет. «Шрек» стоил 60 млн. долларов, но в итоге заработал 500 млн. долларов плюс Оскар. Сам же Шрек говорит голосом Майка Майерса. Однако роль первоначально принадлежала Крису Фарли, который озвучил более 80 % своего текста, но преждевременно умер в 1997 году. Николас Кейдж, кстати, от озвучки отказался, не пожелав быть уродливым монстром.

3. Корабль-призрак (2002)





Этот фильм заработал в основном негативные отзывы после выхода. Однако, как и в случае со многими фильмами ужасов, «Корабль-призрак» стал культовым среди поклонников. Кстати, фильм первоначально планировался как психологический триллер, но продюсер внес значительные изменения в сценарий и превратил его в ужастик.

4. Фредди против Джейсона (2003)





Это было последнее появление Роберта Энглунда в роли Фредди Крюгера. Некоторые фанаты могут не знать, что в фильм хотели ввести и Томми Джарвиса, но потом отказались от такой идеи. Также поговаривали о сюжете, где Фредди оказывается отцом Джейсона, но это выглядело слишком неправдоподобно.

5. Страсти Христовы (2004)





Фильм вызвал много критики за чрезмерное насилие, но, тем не менее, он собрал более 600 млн. долларов в прокате и остается самым прибыльным неанглоязычным фильмом в истории. Джиму Кэвизелу, игравшему Иисуса, на съемочной площадке было нелегко: например, во время сцены, где актер должен был нести крест, он серьезно травмировал плечо. Кстати, на эту роль изначально прочили Маколея Калкина.

6. Горбатая гора (2005)





«Горбатая гора» – это адаптация рассказа Энни Проулкс. Для съемок актер Джейк Джилленхол должен был посещать «тренировочный лагерь для ковбоев», чтобы научиться управляться с овцами, колоть дрова и ездить на лошадях. С овцами в фильме были проблемы, потому во многих эпизодах их заменили цифровыми анимированными версиями. В фильме покойный актер Хит Леджер постоянно говорит с поджатыми губами и едва открывая рот. Оказалось, что он боялся, что в рот залетят мухи.

7. Лабиринт Пана (2006)





Премьера этого мрачного фэнтези состоялась в 2006 году на Каннском кинофестивале. Фильм получил признание критиков и множество наград, в том числе три Оскара. «Лабиринт Пана» снимался в Испании во время засушливой погоды. Ландшафт же должен был выглядеть как лес, потому съемочной группе пришлось использовать искусственную траву, чтобы скрыть недостаток растительности. В фильме также есть пасхалки со ссылкой на Pink Floyd и испанского художника Франсиско Гойя.

8. Я – легенда (2007)





Выпущенный в декабре 2007 года «Я – легенда» собрал 585 млн. долларов и стал самым кассовым нерождественским фильмом. Сцена разрушения Бруклинского моста обошлась в 5 млн. долларов и заняла шесть дней. Также выяснилось, что Уилл Смит так полюбил собаку-актрису Эбби, что даже хотел забрать её домой. А еще поговаривают, что спустя десятилетие можно ждать сиквела фильма.

9. Сумерки (2008)





«Сумерки» стали сенсацией в 2008 году. На роль меланхоличного вампира Эдварда претендовали более 3000 актеров, но выбор пал на Роберта Паттинсона, который не особо надеялся на успех и накануне своего утверждения даже хотел выйти из гонки за роль. Актер также исполнил песню «Never Think» для саундтрека.

10. Вверх (2009)





В мае 2009 года этот фильм от Pixar открывал Каннский кинофестиваль. Он заработал более 730 млн. долларов и получил пять номинаций на «Оскар». Несмотря на то, что «Вверх» – достаточно грустный анимационный фильм, в нем много забавных моментов. Киностудия серьезно подошла к производству и даже консультировалась со специалистами, чтобы убедиться, что сцена с 10297 воздушными шарами, поднимающими дом Карла с земли, может быть правдоподобной. Фигуры Карла и Рассела также «говорящие». Карл квадратный, что указывает на его жесткую личность интроверта, что усугубляется потерей Элли. Рассел же круглый, а значит счастливый и энергичный.

Текст: Flytothesky.ru