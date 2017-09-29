6 мифов брака

Даже самые идеальные браки требуют усилий и работы, плюс наличия трех составляющих: доверия, уважения и обязательности. Тем не менее, многие люди все еще вступают в брак в розовых очках. Правда в том, что стандартные мифы о браке могут разрушить ваши отношения. Вместо того, чтобы становиться жертвой этих мифов, снимайте очки и будьте честны с самим собой и с вашим партнером.





Миф 1: Хороший брак – это когда вы находите «своего» человека

Легко обвинять в проблемах своего супруга, и тогда со временем вы придете к выводу, что он (она) – это не «тот» человек. Конечно, есть пары, которые действительно не подходят друг другу. Однако именно этот миф уходит своими корнями в нереалистичные ожидания.

Миф 2: Когда пары ссорятся, это разрушает отношения

Вы вступили в брак с уверенностью, что ссориться плохо. Возможно, вы ожидали, что все будет идти очень гладко и мирно. Но в отношениях непременно появляются разногласия по вопросам денег, секса, воспитания детей и разделения обязанностей. Если вы не признаете, что все пары сталкиваются с этими проблемами, легко поверить, что что-то не так с вашим браком. Причем некоторые партнеры даже предпочитают дистанцироваться друг от друга, а не обсуждать проблемы. Знайте: споры и конфликты могут стать положительным аспектом в союзе двух людей.

Миф 3: Два человека в хорошем браке автоматически со временем становятся ближе

Хороший брак – это результат постоянной заботы и внимания. А еще брак очень похож на живой организм: он постоянно меняется. Партнеры не всегда будут чувствовать себя близкими или дружески настроенными друг к другу. Случаются даже времена, когда вы очень рассержены на своего супруга и начинаете думать, зачем вы вообще вступали в брак. Работа над этими проблемами – важная часть сближения. Однако имейте в виду, что в этом процессе нет ничего автоматического.

Миф 4: Супруги должны взаимно дополнять друг друга

Большой плюс в браке – это способность объединять свои силы и таланты, а также помогать расширять горизонты друг друга. Однако, если вы постоянно что-то перекладываете на супруга, вы вскоре почувствуете дисбаланс. Партнеры должны быть гибкими в своих ролях и готовы работать вместе во всех видах задач. Хорошие браки – это совместные усилия, в которых оба человека стремятся к улучшению. Каждый партнер приносит свой уникальный набор сильных и слабых сторон, и каждый имеет свой темп роста и развития. Но если развитие или вклад одного партнера несоразмерен с вкладом другого, этот дисбаланс может подорвать брак. Вы должны не взаимно дополнять друг друга, а сотрудничать.

Миф 5: Брак требует забыть о собственных нуждах и потребностях

Просто удивительно, сколько людей думают, что счастливые супружеские пары должны делать все вместе. Как будто, когда вы женитесь, вы перестаете существовать как человек и личность. У каждого супруга есть свое пространство, потому что брак – это выбор. Когда вы выбираете брак, вы выбираете вариант стать неотъемлемой частью мира другого человека, проявлять интерес к его приоритетам и личным целям. Тем не менее, это не жертвенность, вы по-прежнему должны помнить и о себе. Секрет заключается в том, чтобы найти баланс единства и обособленности, который работает именно для вашей пары.

Миф 6: Цель брака заключается в том, чтобы оба партнера получили именно то, что они хотят

В прошлом люди заключали браки из экономической необходимости и рождения детей. Теперь некоторые считают, что брак – это способ достичь личной удовлетворенности. Жалобы часто бывают такими: «Я просто не доволен партнером. Я не чувствую удовлетворения». Эти жалобы являются результатом раздутых и ошибочных ожиданий. Каждый из нас имеет право хотеть, чтобы наши желания исполнялись, но мы должны быть реалистами. И это опять же вопрос того, что все проблемы, стремления и цели должны открыто обговариваться, а не игнорироваться и замалчиваться.

Текст: Flytothesky.ru