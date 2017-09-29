10 лучших мыслей В. Зеланда из книги «Трансерфинг реальности»

Мир существует таким, каким мы его видим, ровно до той границы, с которой мы согласны. Как только реальность перестанет нас устраивать – всегда есть возможность все изменить, выбрать новый путь из многочисленного пространства вариантов. Именно такую идею вложил В. Зеланд в книгу, которая успела стать бестселлером. И в этой статье мы сделаем выжимку из лучших рекомендаций от всеми любимого автора, которые помогут взглянуть свою жизнь с новой стороны, даже если вы не знакомы с законами трансерфинга. Пришла пора поверить в чудо!





10 лучших мыслей В. Зеланда

1. Примите себя настоящего, со всем видимым и невидимым несовершенством. Прекратите насиловать душу чужими желаниями, снимите с окружающих проекции собственных ожиданий. Разрешите себе быть собой, как и другим людям быть другими.

2. Если вы можете остановить «мысленную жвачку», ощутить дыхание ветра, красоту неба, прелесть настоящего момента, если окружающие не устают вам повторять, будто вы немного странный и не вписываетесь в окружающую реальность – поздравляю, вы научились просыпаться!

3. Учитесь ждать исполнения своего желания с невозмутимым спокойствием, ощущая себя хозяином ситуации. Помните, мир идет вам навстречу. Нужно только пережить плато, выдержать момент, когда кажется, что вы стоите на месте, а вокруг ничего не меняется. Это бутафория, подстава, испытание маятниками вашей веры.

4. Чтобы произошло чудо, думайте не о средствах достижения заветного желания, лихорадочно перебирая все доступные варианты, но о самой цели. Крутите слайд реальности, где вы уже стали победителем.

5. Мы всегда живем в той реальности, которую транслируем в зеркало мира. Недовольство, обиды, жалобы на близких, чувство загнанности или безысходности – вот враги, которых мы приручаем, напитывая своей энергией. Прекратите излучать то, чего видеть не хотите. Измените свое отношение к миру – и он с точностью отзеркалит ваше внутреннее преображение.

6. Мир – это большое зеркало. Проблема людей в том, что они смотрят в него и пытаются поменять отражение, а надо действовать наоборот! Менять себя, свои действия, образ мышления – тогда и картинка тоже изменится. Зеркало – не реальность во плоти, но проекция наших внутренних решений.

7. Не только человек зависит от влияния окружающей его действительности, но и сама реальность – дело его рук и инициативы. Вопрос в другом: какую роль вы выбираете – автор или ведомый? Если непреклонно следовать за целью, упрямо писать свой сценарий судьбы – рано или поздно реальность подстроится под наше внутреннее намерение, ей больше некуда будет деваться.

8. Не спешите разочаровываться в жизни, какой бы трудной или неприглядной она ни была. На какой бы точке вы ни оказались – вы там, где вам нужно быть. Пережитые испытания были нужны вашему опыту ради какой-то цели. И самое интересное, что в любом возрасте и при любых обстоятельствах можно переписать правила, обыграть все в свою пользу. Не падайте духом, не верьте в то, что жизнь прошла мимо. Это начало пути, вы всего лишь заложили фундамент.

9. Вы получите мечту ровно в тот момент, когда перестанете вожделеть цель и возьмете в руки намерение ею обладать. Когда из позиции «я хочу, но не имею» перейдете в позицию «хочу, могу и уже иду». Главное, не перекормить маятник значимости, идти к мечте просто, будто вышли в магазин за хлебом.

10. Любая неприятность – лишь обертка для новых возможностей. Плохая погода, увольнение, предательство – все это обстоятельства, которые могут привести нас к звездам, если думать не о проигрыше, но о выигрыше. Прекратите заниматься мазохизмом и начните радоваться неприятностям, выискивая в проблемах выгоду. Вы очень скоро убедитесь, она взаправду там есть!

Прекратите ныть и начните балдеть от пробок, негатива, хамства и проблем. Мир становится таким, каким мы его видим. Даже проблема оборачивается удачей, как только вы отказываетесь от стереотипного мышления и кривых зеркал. Будьте собой, следуйте зову души, не завышайте потенциалов важности и оставайтесь автором своего мира.

Текст: Flytothesky.ru