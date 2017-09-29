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Пинск в картинках: must-see места в городе
30.09.2017 08:40 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Начало истории Пинска уходит в далекий 1097 год, тогда город был впервые упомянут в "Повести временных лет". В разные века он входил то в состав ВКЛ, то Речи Посполитой — так Пинск вобрал в себя разную культуру, архитектуру и историю.
По случаю дня рождения Пинска Sputnik собрал места, которые обязательно необходимо посетить в этом городе.
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Этот город считается одним из красивейших в Беларуси не без причин, здесь много архитектурных памятников с длинной и интересной историей, аккуратные улицы и...
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