ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Знаки зодиака: ваша выживаемость в фильмах ужасов (от меньшей степени к большей)

30.09.2017 15:29 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Как вы думаете, окажись вы на месте героев ужастиков, как долго вы сможете продержаться в опасной обстановке в окружении зомби, монстров и чужих? Что об этом говорит ваш зодиакальный знак?

Знаки зодиака: ваша выживаемость в фильмах ужасов (от меньшей степени к большей)

1. Близнецы

Близнецы погибнут первыми. Мы все любим Близнецов, потому что они – это душа любой вечеринки, и с ними весело. Однако, чтобы выжить в фильме ужасов, умение поговорить и повеселиться – это не тот навык, который поможет убежать от мертвецов.

2. Овен

Овны слишком храбры и авантюрны на свою беду, и это их и погубит. Именно они в опасный момент будут предлагать группе разделиться и пойти посмотреть, что за странный шум доносится с соседнего заброшенного кладбища. Этот знак всегда любит подбрасывать рисковые идеи!

3. Лев

Лев любит быть центром внимания, а фильм ужасов – это не совсем то время или то место, где нужно высовываться. Там лучше всего быть невидимым и отсиживаться в тени. А поскольку это не в духе Льва, то он обязательно полезет покрасоваться перед всеми.

4. Водолей

Водолей, скорее всего, будет серийным убийцей, чем тем, на кого охотятся, учитывая, что он слишком независим и не примыкает ни к каким группам. Тем не менее, Водолей обладает безрассудной храбростью и уверенностью, что делает его легкой целью. Он, вероятно, придумает идею, поверит в нее и захочет ее реализовать, даже если это очень опасно.

5. Стрелец

Стрельцы – как правило, счастливые люди, которые всегда верят в прекрасное. Это означает, что они будут активно нарушать устаревшие правила «морали» фильмов ужасов: не пейте, не употребляйте наркотики и не занимайтесь сексом. Это нормально для любого Стрельца: по его мнению, жить без удовольствий – это не жизнь.

6. Телец

Упрямство Тельца его и погубит. Он будет настаивать, что наедине он справится лучше, хотя безопаснее всего все же оставаться с группой. Телец отрицает саму опасность и уверен в своей правоте, и этот скептицизм будет дорого ему стоить.

7. Рак

Рак слишком чувствителен и эмоционален для фильма ужасов. Когда этот знак обнаружит трупы своих друзей, он будет сидеть рядом с ними, плакать, кричать и паниковать, пока убийца медленно подкрадывается к нему сзади. Так и хочется закричать: «Беги!!! Поплакать ты сможешь и позже!»

8. Рыбы

Излишне чувствительные Рыбы, словно отрезанные от мира, не особо пытаются выжить в фильме ужасов. Они предпочитают избегать стресса и вместо этого остаются в своем спокойном мире. Представьте себе, как художника убивают в момент работы над картиной – вот этот художник, скорее всего, Рыбами и будет.

9. Скорпион

Скорпионы – задиры с идеальным сочетанием храбрости и проницательности. Они проживут долго в любом фильме ужасов, во многом благодаря собственному самообладанию. Если они умрут, то сделают это в бою, убедившись, что успели нанести врагам большой урон.

10. Весы

Весы – тихий и спокойный знак, который все опекают. Они так и ходят в группе, спокойно и незаметно, прячась за спинами товарищей и не высовываясь. Этот знак молчит и просто делает то, что ему говорят, потому и шанс выжить в фильме ужасов у него высок.

11. Дева

Единственная проблема в сценарии для Девы заключается в том, что её заранее не предупредили о том, что это фильм ужасов. Этот знак настолько организован и уравновешен, что сможет вывести себя и своих друзей самым безопасным путем. Возможно, вы даже не увидите Деву в конце фильма, потому что она успешно эвакуируется в другое место, где ей ничто не угрожает.

12. Козерог

Козероги холодны и проницательны, что может быть проблемой в реальной жизни, но зато будет преимуществом в фильме ужасов. Они принимают решения исключительно на основе того, как это повлияет на их жизнь. Козерог все тщательно до мелочей рассчитает, потому и выживет. Это последний герой в ужастике!Знаки зодиака: ваша выживаемость в фильмах ужасов (от меньшей степени к большей)

Текст: Flytothesky.ru

Смотрите также:
Тест: Выживете ли вы во время зомби-апокалипсиса?

 
 
Ссылка на источник 103
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как вы думаете, окажись вы на месте героев ужастиков, как долго вы сможете продержаться в опасной обстановке в окружении зомби, монстров и чужих? Что об этом говорит...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Пинск в картинках: must-see места в городе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика