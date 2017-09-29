Знаки зодиака: ваша выживаемость в фильмах ужасов (от меньшей степени к большей)

Как вы думаете, окажись вы на месте героев ужастиков, как долго вы сможете продержаться в опасной обстановке в окружении зомби, монстров и чужих? Что об этом говорит ваш зодиакальный знак?





1. Близнецы

Близнецы погибнут первыми. Мы все любим Близнецов, потому что они – это душа любой вечеринки, и с ними весело. Однако, чтобы выжить в фильме ужасов, умение поговорить и повеселиться – это не тот навык, который поможет убежать от мертвецов.

2. Овен

Овны слишком храбры и авантюрны на свою беду, и это их и погубит. Именно они в опасный момент будут предлагать группе разделиться и пойти посмотреть, что за странный шум доносится с соседнего заброшенного кладбища. Этот знак всегда любит подбрасывать рисковые идеи!

3. Лев

Лев любит быть центром внимания, а фильм ужасов – это не совсем то время или то место, где нужно высовываться. Там лучше всего быть невидимым и отсиживаться в тени. А поскольку это не в духе Льва, то он обязательно полезет покрасоваться перед всеми.

4. Водолей

Водолей, скорее всего, будет серийным убийцей, чем тем, на кого охотятся, учитывая, что он слишком независим и не примыкает ни к каким группам. Тем не менее, Водолей обладает безрассудной храбростью и уверенностью, что делает его легкой целью. Он, вероятно, придумает идею, поверит в нее и захочет ее реализовать, даже если это очень опасно.

5. Стрелец

Стрельцы – как правило, счастливые люди, которые всегда верят в прекрасное. Это означает, что они будут активно нарушать устаревшие правила «морали» фильмов ужасов: не пейте, не употребляйте наркотики и не занимайтесь сексом. Это нормально для любого Стрельца: по его мнению, жить без удовольствий – это не жизнь.

6. Телец

Упрямство Тельца его и погубит. Он будет настаивать, что наедине он справится лучше, хотя безопаснее всего все же оставаться с группой. Телец отрицает саму опасность и уверен в своей правоте, и этот скептицизм будет дорого ему стоить.

7. Рак

Рак слишком чувствителен и эмоционален для фильма ужасов. Когда этот знак обнаружит трупы своих друзей, он будет сидеть рядом с ними, плакать, кричать и паниковать, пока убийца медленно подкрадывается к нему сзади. Так и хочется закричать: «Беги!!! Поплакать ты сможешь и позже!»

8. Рыбы

Излишне чувствительные Рыбы, словно отрезанные от мира, не особо пытаются выжить в фильме ужасов. Они предпочитают избегать стресса и вместо этого остаются в своем спокойном мире. Представьте себе, как художника убивают в момент работы над картиной – вот этот художник, скорее всего, Рыбами и будет.

9. Скорпион

Скорпионы – задиры с идеальным сочетанием храбрости и проницательности. Они проживут долго в любом фильме ужасов, во многом благодаря собственному самообладанию. Если они умрут, то сделают это в бою, убедившись, что успели нанести врагам большой урон.

10. Весы

Весы – тихий и спокойный знак, который все опекают. Они так и ходят в группе, спокойно и незаметно, прячась за спинами товарищей и не высовываясь. Этот знак молчит и просто делает то, что ему говорят, потому и шанс выжить в фильме ужасов у него высок.

11. Дева

Единственная проблема в сценарии для Девы заключается в том, что её заранее не предупредили о том, что это фильм ужасов. Этот знак настолько организован и уравновешен, что сможет вывести себя и своих друзей самым безопасным путем. Возможно, вы даже не увидите Деву в конце фильма, потому что она успешно эвакуируется в другое место, где ей ничто не угрожает.

12. Козерог

Козероги холодны и проницательны, что может быть проблемой в реальной жизни, но зато будет преимуществом в фильме ужасов. Они принимают решения исключительно на основе того, как это повлияет на их жизнь. Козерог все тщательно до мелочей рассчитает, потому и выживет. Это последний герой в ужастике!

Текст: Flytothesky.ru

Смотрите также:

Тест: Выживете ли вы во время зомби-апокалипсиса?