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Знаки зодиака: ваша выживаемость в фильмах ужасов (от меньшей степени к большей)
30.09.2017 15:29 — Калейдоскоп | Flytothesky
Как вы думаете, окажись вы на месте героев ужастиков, как долго вы сможете продержаться в опасной обстановке в окружении зомби, монстров и чужих? Что об этом говорит ваш зодиакальный знак?
1. Близнецы
Близнецы погибнут первыми. Мы все любим Близнецов, потому что они – это душа любой вечеринки, и с ними весело. Однако, чтобы выжить в фильме ужасов, умение поговорить и повеселиться – это не тот навык, который поможет убежать от мертвецов.
2. Овен
Овны слишком храбры и авантюрны на свою беду, и это их и погубит. Именно они в опасный момент будут предлагать группе разделиться и пойти посмотреть, что за странный шум доносится с соседнего заброшенного кладбища. Этот знак всегда любит подбрасывать рисковые идеи!
3. Лев
Лев любит быть центром внимания, а фильм ужасов – это не совсем то время или то место, где нужно высовываться. Там лучше всего быть невидимым и отсиживаться в тени. А поскольку это не в духе Льва, то он обязательно полезет покрасоваться перед всеми.
4. Водолей
Водолей, скорее всего, будет серийным убийцей, чем тем, на кого охотятся, учитывая, что он слишком независим и не примыкает ни к каким группам. Тем не менее, Водолей обладает безрассудной храбростью и уверенностью, что делает его легкой целью. Он, вероятно, придумает идею, поверит в нее и захочет ее реализовать, даже если это очень опасно.
5. Стрелец
Стрельцы – как правило, счастливые люди, которые всегда верят в прекрасное. Это означает, что они будут активно нарушать устаревшие правила «морали» фильмов ужасов: не пейте, не употребляйте наркотики и не занимайтесь сексом. Это нормально для любого Стрельца: по его мнению, жить без удовольствий – это не жизнь.
6. Телец
Упрямство Тельца его и погубит. Он будет настаивать, что наедине он справится лучше, хотя безопаснее всего все же оставаться с группой. Телец отрицает саму опасность и уверен в своей правоте, и этот скептицизм будет дорого ему стоить.
7. Рак
Рак слишком чувствителен и эмоционален для фильма ужасов. Когда этот знак обнаружит трупы своих друзей, он будет сидеть рядом с ними, плакать, кричать и паниковать, пока убийца медленно подкрадывается к нему сзади. Так и хочется закричать: «Беги!!! Поплакать ты сможешь и позже!»
8. Рыбы
Излишне чувствительные Рыбы, словно отрезанные от мира, не особо пытаются выжить в фильме ужасов. Они предпочитают избегать стресса и вместо этого остаются в своем спокойном мире. Представьте себе, как художника убивают в момент работы над картиной – вот этот художник, скорее всего, Рыбами и будет.
9. Скорпион
Скорпионы – задиры с идеальным сочетанием храбрости и проницательности. Они проживут долго в любом фильме ужасов, во многом благодаря собственному самообладанию. Если они умрут, то сделают это в бою, убедившись, что успели нанести врагам большой урон.
10. Весы
Весы – тихий и спокойный знак, который все опекают. Они так и ходят в группе, спокойно и незаметно, прячась за спинами товарищей и не высовываясь. Этот знак молчит и просто делает то, что ему говорят, потому и шанс выжить в фильме ужасов у него высок.
11. Дева
Единственная проблема в сценарии для Девы заключается в том, что её заранее не предупредили о том, что это фильм ужасов. Этот знак настолько организован и уравновешен, что сможет вывести себя и своих друзей самым безопасным путем. Возможно, вы даже не увидите Деву в конце фильма, потому что она успешно эвакуируется в другое место, где ей ничто не угрожает.
12. Козерог
Козероги холодны и проницательны, что может быть проблемой в реальной жизни, но зато будет преимуществом в фильме ужасов. Они принимают решения исключительно на основе того, как это повлияет на их жизнь. Козерог все тщательно до мелочей рассчитает, потому и выживет. Это последний герой в ужастике!
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Как вы думаете, окажись вы на месте героев ужастиков, как долго вы сможете продержаться в опасной обстановке в окружении зомби, монстров и чужих? Что об этом говорит...
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