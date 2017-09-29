Вся правда о любви и влюбленности. Чего хочет женщина?

Любовь неотделима от кризиса разочарования

По правде говоря, до настоящей любви нужно дорасти – пережить период влюбленности с полным крушением внутренних границ, потерять опору в себе, осознать свою уязвимость, пройти кризис отрезвления, чтобы затем вновь обрести идентичность уже внутри союза. Получается, сама влюбленность – лишь этап на пути к любви, задача которого помочь двоим выйти за пределы собственного эгоизма, сфокусироваться на партнере и научиться любить.





Если влюбленные застревают на первом этапе, они попадают в ловушку мучительной зависимости, теряя смысл собственной жизни, полностью растворяясь в другом человеке. Поначалу это необходимо, чтобы стереть границы между партнерами, слить их души воедино и сформировать новое целое – семью. Однако если союз заключить без выхода на уровень зрелой любви – совместная жизнь рискует развалиться, так и не начавшись. Чтобы брак оказался крепким, придется пережить кризис разочарования: столкнуться с первыми трудностями, научиться обсуждать противоречивые потребности, сделать окончательный выбор – быть вместе или нет.

Любовь – это о желании быть рядом, заботиться и принимать партнера со всеми его червоточинами. Когда больше нет необходимости ранить словами, предъявлять какие-то требования, выставлять ультиматумы, утопать в сомнениях или делать партнера удобным. Когда чувства половины важны так же, как и свои собственные.

Любовь – всегда уязвимость

Невозможно полностью довериться партнеру, если есть страх открыть свое сердце, показать темные стороны. Многие расстаются именно потому, что стесняются себя настоящего, боятся потерять привлекательность в глазах другого. Но любовь предполагает максимальную обнаженность – когда можно попросить о заботе и нежности, не боясь напороться на агрессию, когда можно открыть все карты, рассчитывая на полную конфиденциальность и понимание. Чтобы не было никаких масок и недоговоренностей, можно было просто сказать: «Побудь со мной, мне без тебя плохо!» И партнер понял, принял и поддержал.

Когда люди вступают в сексуальную связь, оставаясь закрытыми, — у таких отношений нет будущего. И не надо думать, что секс поможет стать ближе. Не поможет. Наоборот, даст почувствовать себя еще более одиноким. Любовь предполагает глубину, максимальное сближение душ, обнажение не тела, но сердца.

Чего ждет от отношений женщина?

А женщина хочет одного – чтобы мужчина взял главенство в семье, стал опорой. Она хочет чувствовать себя «за мужем», подчиняться сильному лидеру, способному ее защитить, избавить от волнений. Если этого не происходит, ей приходится самой становиться у руля, командовать парадом, и это убивает ее женственность. Она может быть и добытчиком, и сильной независимой барышней, только это делает ее несчастной, превращает в тирана. Недаром в основе женского стиля управления лежит не логика, но чувство, которое не всегда поддается контролю.

Трагедия современной женщины именно в том, что мужчина отказывается от власти, он не хочет ее защищать. Тогда дама начинает истерить, бунтовать и нарываться на скандал, чтобы спровоцировать партнера поставить ее на место. Она подкалывает, всячески унижает и говорит гадости лишь для того, чтобы проверить любимого на прочность: сумеет он ее остановить или продолжит терпеть унижения, проявив слабость?

А еще женщина хочет чувствовать от мужчины отдачу, какую-то реакцию на себя. Чтобы партнер не просто принимал ее заботу как должное, но и сам мог чувственно себя проявить – уделял ей время, делился мечтами и планами, дарил подарки, шел с ней рядом плечо к плечу. Когда мужчина отстраняется от партнерши, отдает всего себя работе, хобби, духовным поискам или друзьям – такого женщина не прощает, она не терпит безразличия. Отношения можно удержать только в том случае, если оба открыты друг другу на максимально глубоком уровне, если обоим хорошо, есть принятие и поддержка.

Об умении любить правильно

Партнеры, которые в детстве получили всю полноту родительской любви, в зрелом возрасте редко озабочены вопросами компенсации, они умеют и хотят дарить свою заботу ближним. «Эмоциональными вампирами» становятся как раз те, кто в детстве был многим обделен, воспитывался в чрезмерной строгости, а то и жестокости. Такие люди, вырастая, не умеют ничего созидать, не хотят сами вкладывать. Они считают, что половины обязаны восполнять их пустоту – любить до одури, жертвовать своими желаниями, тратить на них свою жизнь, время и силы. «Сначала ты мне дай, а я подумаю…» Стоит ли говорить, что эта позиция в корне не верна?

Помимо всего, отношения нужно избавить от оценки. Когда мужчина делает мерилом своей привлекательности женщину, он заранее проигрывает, теряет главенство в паре. Он не должен спрашивать партнершу о том, хороший ли он человек, добытчик, устраивает ли он ее как любовник, лучше ему самому отвечать на такие вопросы. И, конечно, нельзя делать половину смыслом всей жизни. Иначе, когда партнер решится уйти, он разрушит все ваши жизненные ориентиры.

Когда отношения рушатся, мы испытываем нечто сродни умиранию, с любимым человеком уходит часть нашей жизни и души, мы переживаем сильнейшее отвержение. Однако не стоит держаться за партнера, его уход несет в себе важный урок – это повод подумать о себе, своей жизни, ошибках прошлого и возможностях будущего. Все в этой жизни имеет свою цель, все ведет к чему-то нужному. Подумайте, что такого важного вам хочет сказать жизнь? Когда закрываются одни двери, рядом открываются другие. Нужно смотреть в оба, чтобы ничего не пропустить…

Текст: Flytothesky.ru