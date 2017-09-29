Как отказать в просьбе без чувства вины?

Представим ситуацию, что вы получили приглашение на концерт. Можно было бы честно сказать: «Ребят, я устал и мечтаю отоспаться в одиночестве». Или: «Группу «Корни» не слушаю, позовите, когда приедет Metallica». Но вместо однозначного ответа многие начинают юлить, вдаваясь в какие-то неясные оправдания – вспоминать несуществующие планы по спасению саблезубых тигров или выдумывать околесицу про болеющую кошку прабабушки. Посыл истории очевиден – отказать неудобно, хочется оставаться хорошим в глазах окружающих и никого не разочаровать. Однако такая тактика вызывает совершенно обратный эффект!





Нотка юмора: «Скажите, почему вы это делаете, мистер Андерсен? Во имя чего, зачем? Почему продолжаете отнекиваться, неужели верите, что своими оправданиями сможете сохранить лицо, или вам просто страшно обозначить позицию прямо? В чем смысл этого вранья, может, откроете? Боязнь свободы, отсутствие стержня, желание быть удобным? Все иллюзия, мистер Андерсен, причуды восприятия! Вы настолько неуверенны в себе, что пытаетесь оправдать свое жалкое существование… так искусственно. Только человек способен придумать столь скучное и ограничивающее понятие как «стыд».

А если оставить фильм «Матрица» и вернуться к реальности, подумайте на самом деле: почему вы запрещаете себе быть честным с другими людьми, почему ограничиваете свою свободу выбора? Не нужно надеться, что другие догадаются, чего вам хочется. Основа гармоничных отношений – в искренности и умении отстаивать свои границы.

Показательный пример из жизни

Пару лет назад я гостила у подруги на даче, которая находится в 30-ти километрах от города. Когда были объедены все фруктовые деревья, наши тушки вдоволь загорели в лучах летнего солнца, я засобиралась домой – работа не ждет. И, как на зло, в день отъезда начался сильнейший ливень, а до автобусной остановки предстояло идти больше километра под горку! Не успели мы расстроиться, как наша соседка предложила меня подвезти.

И нет бы поблагодарить ее и запрыгнуть в салон, я отчего-то начала представлять, что предложили мне из вежливости, что ради меня одной выгонять машину и тратить бензин в такую непогоду бессмысленно, а значит, надо отказываться. Слава богу, тетя Вера оказалась более прозорлива. Рассмеявшись моему смущению, она силой усадила меня в машину и довезла с ветерком. Уже выгружая сумки из багажника, женщина мудро заметила, что если жизнь преподносит подарок, глупо от него отказываться. Так я вынесла важнейший урок: не выдумывать того, чего нет. Предлагают – бери, не твое – откажись, действуй так, как тебе удобно. Удивительно, насколько простым было это открытие, насколько сильно оно облегчило мою жизнь.

Почему мы боимся озвучивать истинные чувства?

Потому что еще с пеленок нас приучают быть удобными, стараться угадывать желания своих родных: есть суп не потому, что хочется, а потому, что бабушке будет приятно; соглашаться на скучный поход в музей не потому, что в 10 лет ты обожаешь смотреть на глиняные горшки, а потому, что это подарок родителей, которых ты любишь и уважаешь. Нас учат игнорировать свои желания и действовать на радость окружающим, быть вежливыми, культурными, «душой компании». И плевать всем, что ты интроверт, который ненавидит сборища сварливых родственников. До твоих реальных желаний никому нет дела!

Поправка – так было в детстве, теперь мы выросли и вправе выстраивать такую жизнь, которая придется нам по вкусу. Можно больше не претворяться и отучить от практики «вранья из вежливости» собственных детей. У нас есть право принимать подарки и право от них отказываться. Мы можем говорить «да», а можем не соглашаться – это наша жизнь, никто не смеет пенять нам за это, навязывая чувство вины. Нужно быть проще, жить открыто: нравится, хотите попробовать – говорите «да»; скучно, не входило в жизненные планы – говорите «нет». Если человек о чем-то просит, значит, готов получить любой ответ, а его ожидания — не наша проблема.

Текст: Flytothesky.ru