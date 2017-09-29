Семейная психология: 6 основ для гармоничного брака

Мир меняется, знание психологии сегодня является необходимым условием, без которого наша жизнь может многое потерять. Сюда же относится и представление современного человека о браке. Теория семейных отношений за последние десятилетия перетерпела колоссальные изменения, старые представления перестали работать, тогда как новые успел выработать далеко не каждый. Именно поэтому в данной статье мы пересмотрим изжившие себя доктрины о семейных ценностях и откроем новый взгляд на отношения.





Перед вами 6 основ гармоничного барака: что нужно делать, чтобы сохранить любовь?

1. Избавьтесь от иллюзий

Если вы до сих пор видите в партнере воплощение своих идеалов, если он кажется вам верхом совершенства, у нас плохие новости: вы ничего не знаете об избраннике. Крепкий союз можно построить только в том случае, если подходить к выбору сознательно, а это предполагает избавление от зашоренности и иллюзий. Постарайтесь оценить свой союз реалистично, посмотреть на партнера с самых разных сторон и ситуаций — узнать о его прошлом, о ранах, которые оставили рубцы на сердце, о мечтах и ожиданиях на ваш счет. Что он ждет от отношений, чего хотите вы, совпадают ли ваши цели и жизненные принципы? Знакомство с психологическими травмами друг друга поможет открыть глаза на то нелогичное поведение, которое порой удивляет или пугает вас в вашем избраннике. Цель этой практики – научиться принимать друг друга целиком, подружиться с темной стороной супруга.

2. Обсуждайте потребности открыто

Только неразумные люди живут с детским убеждением, будто партнер должен читать их личность как открытую книгу, угадывая заветные желания, исполняя любые прихоти. Реальность куда прозаичнее: супруг – не маг и не экстрасенс, значит, чтобы найти взаимопонимание в семье, придется разговаривать, открыто обсуждая ваши желания и нереализованные потребности. Есть ли что-то, что вас не устраивает, что вы давно боитесь озвучить? Самое время это обсудить. Только так в вашей семье будут царить мир и покой.

3. Боритесь с внутренним нарциссизмом

Вы выходили замуж не для того, чтобы жилось легче, чтобы вас задаривали подарками, а рядом появился персональный «козел отпущения». И выбрали жену не для того, чтобы она обеспечивала быт, штамповала детей по указке или ублажала животные потребности. Все это не имеет никакого отношения к любви. Прекратите видеть в партнере волшебную палочку, которая исполнит любые желания и дополнит ваше несовершенство. Каждый из вас – личность, у вас разные цели, которые вы пришли реализовывать. Задача семьи – поддержать ближнего, помочь партнеру преодолеть трудности, стать источником его силы и вдохновения. Не «иметь», но самому дарить, отдавать и радовать, излучать альтруизм, а не эгоизм. Поэтому заботьтесь о партнере, будьте чуткими к его душе – от этого ваши отношения только выиграют.

4. Учитесь адекватно озвучивать чувства

Если хотите сохранить семью, не стоит подавлять в себе негатив, обходить острые темы или идти на бесконечные уступки – это подрывает доверие между вами и убивает любовь. Когда есть проблема, тело переполняет злоба и раздражение – нужно это озвучивать приемлемым для партнера способом. «Я-сообщение» прекрасно помогает донести мысль, не обидев партнера. Главное, помнить, что вы имеете право на любые эмоции, лишь бы научиться правильно их выражать, не оскорбляя партнера, не задевая его болевые точки.

5. Сохраняйте внутреннюю целостность

Помните, ваш партнер – такая же самодостаточная и цельная личность, как и вы сами. У каждого из вас есть свои достоинства и слабости, где-то вы дополняете друг друга, где-то противоречите, но это не должно делать вас зависимым от отношений. Идеальное партнерство там, где любовь наполняет обоих новым чувством, дает возможность выходить за рамки привычного опыта, быть больше, лучше, сильнее, ощущать себя более цельным и гармоничным. Если отношения дают иллюзию гармонии, тогда как за рамками союза весь мир летит к чертям – это подмена, а не любовь. Не будьте неполноценной половинкой, будьте огромной вселенной!

6. Любите, но оставайтесь собой

Не нужно стараться превзойти себя, изображать что-то, что вам несвойственно. Оставайтесь настоящими, не стесняйтесь своих желаний, увлечений и стремлений. Самые крепкие браки заключают люди, которые открыты и честны прежде всего с собой, которые не просто ищут достойного во всех смыслах партнера, но сами стараются соответствовать своим требованиям. Любящий, надежный и щедрый человек рядом – хорошо, но еще прекраснее самому быть достойным человеком, который умеет любить и готов чем-то жертвовать.

Задача семьи – развить нашу способность любить. Не потому, что так правильно или должно, а потому, что по-другому не вырасти.

Текст: Flytothesky.ru