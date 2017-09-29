Заметки автостопщиков. Часть 1: Взять и начать

Начинающие путешественники Саша и Сергей этим летом вернулись из своей первой поездки автостопом по Украине. О самых интересных моментах их трипа читайте в проекте «Заметки автостопщиков» на Flytothesky.ru





10 утра. Непривычно рано я просыпаюсь под самый ненавистный звук в мире – звук будильника. Сегодня необычный день, к нему я готовился почти год. Я собираюсь провернуть самую большую авантюру в своей жизни – поехать автостопом к Черному морю, волны которого не били меня уже 10 лет.

Кофе, овсяная каша, новости – мой привычный завтрак, который станет непривычным на протяжении трех недель. Невольно я вспоминаю, как я пошел на всё это. Заодно и предлагаю познакомиться. Меня зовут Саня, мне 20 лет, я студент одного из ВУЗов Беларуси. И в этом же универе на первом курсе от своего тезки я узнал о путешественнике Роме Свечникове. Рома мой соотечественник, в моем возрасте он бросил университет и отправился в кругосветное путешествие автостопом. Невероятно захватывающая книга, дерзкие приключения, «запах» свободы меня очень сильно впечатлили, я воодушевился и начал мечтать, что когда-нибудь отправлюсь в путешествие автостопом. Но тогда я только мечтал, и для меня это было чем-то недосягаемым. Никаких конкретных действий для того, чтобы отправиться путешествовать автостопом, я не делал. И мечта так и оставалась мечтой.

Самое время собирать рюкзак. Нет, он не такой, в котором дети тащат тяжеленные учебники в школу, а в раз 20 больше и вместительнее. Как уже позже оказалось, я отлично угадал с набором вещей, и даже некоторые вещи, которые я не хотел брать, отлично пригодились в моём нелегком деле. Самое время для звонка моему другу, с которым я проворачиваю этот «трип»:

— Здарова, Серый, ну че ты там, как? К бою готов?

— Да, давай на «партизе» через 40 минут, — слегка сонным голосом отвечает мой товарищ

— Замётано, до встречи!

Каким боком тут оказался Сергей? И почему вдруг я поднял задницу с дивана и начал воплощать мечту? Так вот. Так и продолжалось полтора года, иногда я даже начинал забывать, что хочу отправиться автостопом. В ноябре-декабре 2016 я начал понимать, что вот, черт побери, у меня достаточно времени для того, чтобы наконец провернуть эту авантюру летом. Каждое лето проходит примерно одинаково, я не был у моря лет 10. Звёзды сошлись, я снова был вдохновлён, и начал предпринимать уже конкретные действия. Нет, я не только подписался на блогеров, которые путешествуют автостопом, но и постепенно начал узнавать, какие навыки, какое снаряжение нужно для моего приключения. В мае я уже был полностью готов по оборудованию: я купил рюкзак, спальник, палатку, множество других мелких вещей, но не был полностью готов психологически. Я был совершенно неопытен, ведь я даже никогда не ходил в походы, и сам никогда не расставлял палатку (дома я конечно же разложил палатку, чтобы не было фейла в самый нужный момент), в голову пробирались мысли бросить эту затею, отложить её в шуфлядку на годик.

И вот я иду к трамваю, который едет к той самой «партизе», где мы и договорились с моим другом встретиться. Ощущения от рюкзака очень необычные, иду я как терминатор. Рюкзак кажется совсем легким, я даже на миг подумал, что можно было бы его еще загрузить на килограмм 5. Как позже оказалось, 8-9 кг это идеальный вес рюкзака, хотя и такой небольшой вес после нескольких часов непрерывной ходьбы будет давить на ваши плечи, как будто он весит минимум 40 килограмм. Контролёры, которые вошли в трамвай за остановку до «партизы», заставили меня еще 500 метров пройти словно робот. На меня нахлынула эйфория с нотками волнения. Я понимаю, что я это сделал. Я начал. Заранее скажу, что самое тяжелое, что было в моем путешествии – это взять и начать. Я преодолел это «начать» и с безмятежным настроением жду своего верного товарища, с которым мы ни на день не разлучимся в нашем трехнедельном путешествии.

Я так и не ответил на вопрос, откуда вообще взялся этот Сергей. В один прекрасный день я рассказал своим друзьям о том, что в следующем месяце собираюсь провести аферу с автостопом. К моему удивлению Сергей проявил желание поехать со мной. Изначально я хотел поехать в Грузию и уделить моему путешествию чуть больше месяца. Обговорив с Сергеем, мы решили поехать в августе. И уже не в Грузию, а в Украину.

Надеяться на то, что мой товарищ приедет вовремя, было глупо. Уже 12 часов, около 30 градусов тепла, меня начинает мучить жажда. Бутылка с водой уходит невероятными темпами. Прождав 15 минут, я наконец вижу счастливое лицо Сергея. И понимаю, что он тоже настроен по-боевому.

— Ну что, начинаем наше приключение? — спрашивает с улыбкой мой друг.

— Погнали, нам на девятый автобус, — и понимаю, что положено начало нашему трёхнедельному трипу.





Авторы проекта: Александр Альховик и Сергей Цехмистренко

Текст: Александр Альховик

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