Как высказать мнение и не скатиться в хамство?

О каком уважении можно говорить, когда каждый мимо проходящий считает нормальным влезать в твое пространство со своим «драгоценным» мнением или крыть тебя трехэтажным матом, отстаивая свою «правду»? Мы живем в уникальной стране, где считается нормальными оскорблять за то, что ты кого-то чем-то не устраиваешь.





Но давайте посмотрим в лицо фактам: нет горькой правды, есть абсолютная бестактность, нет людей, которые отказались бы от помощи, есть бесцеремонное стремление окружающих влезть в твою душу и нагадить. Как научиться общаться, не скатываясь в хамство? Перед вами 5 способов высказать мнение деликатно.

Экологическое общение: как не скатиться в хамство?

1. «Я всегда говорю правду! Не моя проблема, что она режет вам глаза»

Во-первых, озвучить правду можно по-разному: кинуть ее в лицо, как мокрую тряпку, или подать красиво. Во-вторых, если человек вас не просил, значит, оставьте свое мнение при себе, иначе рискуете больно ранить партнера. «Ты жирная свинья, а твой муж спит с моей подругой». Такая постановка предложения тянет на оскорбление, какой бы правдой не было. «Ты разбил вазу, потому что криворукий бездарь!» — тоже звучит некорректно. Хватит оценочных суждений, хотите говорить откровенно? Начните с себя и своих недостатков. За что вы так обозлены на мир, почему отпугиваете от себя людей, что скрываете за сарказмом?

2. «Вы не правы, сейчас я это докажу!»

Проблема в том, что у человека одно понимание ситуации, а у вас другое, но вы вбили себе в голову, что ваше мнение истинно, тогда как оппонент заблуждается. И это глупо! Вы можете по-другому смотреть на мир, иметь иные вкусы, опыт, взгляды на жизнь, но чужое мнение имеет точно такое же право на существование, как и ваше. Сколько существует людей, столько и мировоззрений. Можете не соглашаться, отрицать чуждые вам ценности, но это не умаляет иного видения. Ваш взгляд отличается от оппонента? Позвольте существовать другому мнению, не тыкайте человеку, что он не прав. Вы смотрите на вещи с разных систем координат!

3. «Ты живешь не так. Смотри, как надо…»

Прекратите жить в иллюзии, будто без вашего драгоценного мнения люди не проживут. Вы не бог, чтобы вершить чужие судьбы, не гадалка, чтобы разбрасываться пустыми советами, вы и себя-то построить не можете. Если человеку потребуется ваша помощь или наставничество, он сам вас об этом попросит. Не спешите навешивать на все ярлыки, разбрасываться оценочными суждениями и лезть туда, куда не звали, – рискуете напороться на агрессию. Либо помогайте делом, заранее все обговорив, либо показывайте мастер-класс на личном примере. А гонять воду в ступе и без вас смогут…

4. «Меня это не касается, но я все равно выскажусь!»

Еще одна комичная ситуация – когда человек разливается соловьем там, где его не просили. Например, прочел книгу, которая не понравилась, прочитал статью, которая вызвала бурю негативных эмоций, посмотрел ток-шоу, которое повергло его в шок. Как ведет себя типичный обыватель? Идет выливать свое недовольство на окружающих: пишет жалобы, негативные комментарии, выплескивает яд на всех, кто попадает под руку. Он думает, что всем есть дело до его чувств и мнения. Но прежде чем скатываться в словоблудие, подумайте вот о чем: эта статья вас лично как-то касается или материал рассчитан, чтобы раскрутить на эмоции всех неравнодушных? Почему эта ситуация вызвала в вас такой протест, что именно так задело? Наконец, зачем продолжать поддерживать в себе огонь ненависти, кормить душу негативом, если можно просто переключиться на то, что приносит удовольствие?

5. «Не собираюсь подавлять свои чувства!»

Только не надо путать эмоциональный прессинг с понятием «обнажить чувства». Когда вы манипулируете человеком, пугаете его агрессией, бьете посуду, в истерике царапаете лицо – это не про чувства. Когда орете «идиот», «заткни варежку, а то подам на развод» — это тоже другая песня, не подменяйте понятия. Хотите показать чувства? Можете обозначить свои эмоции словесно: «мне больно, потому что ты предал мое доверие», «я зла на тебя, нужно время немного остыть», «очень не хватает внимания и поддержки». Такой оборот куда более действенен, чем самоутверждение за счет партнера.

И запомните, можно бесконечно спорить, быть несогласным с чужой точкой зрения или высказывать недовольство, сохраняя уважение к оппоненту, оставаясь с ним в равных ролях. Как только вы поставите себя в позицию «авторитета» – вот тут и ждите беды. Не скатывайтесь в хамство, уважайте выбор и личное пространство друг друга.

Текст: Flytothesky.ru