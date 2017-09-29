Культ человеческой глупости: 5 шагов к отупению населения

Казалось бы, от уровня интеллекта сограждан зависит многое – экономическое развитие страны, научно-технический, промышленный и культурный прогресс. Целое будущее планеты крутят шестеренки интеллектуально-развитых людей. Но все не так просто, и сейчас мы разберем, почему.





Людская глупость – залог крепкой экономики

Люди не любят интеллектуальный труд, слишком много энергии на это требуется, слишком дискомфортные ощущения вызывает. Куда проще забросить умную книжку и пойти развлекаться в ближайшую пивную, а может, заказать пиццу и посидеть в смешном чате. Глупым человеком легче управлять: такой не будет высказывать свое недовольство, если что-то его не устраивает. Такого легче обвести вокруг пальца ложными обещаниями, напичкать «авторитетным» мнением липовых информаторов.

А вот образованный человек – худший покупатель и прямая угроза экономике. Сознательному гражданину не нужны крутые тачки или дорогостоящие смартфоны для поддержания ЧСВ, его мышление слишком самодостаточное, чтобы стремиться попасть в какие-то тренды. Такой займется саморазвитием вместо похода в ночной клуб, купит овощи и фрукты вместо бесчисленного количества чипсов и кока-колы, будет вкладывать в свое здоровье, а не на прокачку попы, сисек и ресниц. Получается, чем выше по уровню человек, тем меньше он зависим от моды, общественных стереотипов и потребительского мышления, он больше не приносит экономике выгоды, на таком труднее заработать. Каков итог? Чтобы получить покорное стадо, нужно отучить людей от привычки думать и созидать. И проще всего это сделать следующим способом.

5 шагов к отупению населения

1. Насаждение стереотипов и шаблонного мышления

Ни при каких обстоятельствах нельзя позволить человеку думать своей головой, это вредно! Лучше постоянно прокручивать в масс-медиа «авторитетные» и «не поддающиеся критике» мнения политиков, телеведущих, выдающихся артистов и музыкантов, с которыми простой человек должен себя отождествлять. Он – никто, его мнение никому не интересно. За него уже все решили именитые профессора и дипломированные ученые.

2. Предоставление обширной индустрии развлечений

Чтобы у народа не было времени для саморазвития, нужно предоставить ему огромный спектр развлечений во время отдыха: клубы, кино, кафе, торгово-парковые комплексы, интернет-площадки и, конечно, алкоголь. У человека не должно оставаться времени на себя, нужно сделать его максимально занятым! Сотни развлекательных телешоу, сериалов, компьютерных игрушек помогут «расслабиться» после напряженного рабочего дня. Из всех экранов будут литься эпатаж, эротика, тупой юмор и неадекватность. Это позволит дезориентировать внимание человека, притупит его чувство самосохранения, сделает марионеткой в руках больших корпораций.

3. Убогий юмор, игра на сексуальных инстинктах

Как снять дневное напряжение? Завалить рабочий стол смешными картинками, мемами, видео с котиками и порнушкой. Пусть наша «пешка» получает хорошие эмоции, подсаживается на матерный юмор и пошлые комедии, понимание которых не требует умственных усилий. И незаметно так деградирует, обрастая ленивым жирком.

4. Подпитка чувства значимости, уникальности каждого

Нет лучше потребителя, чем человек, который жаждет самоутвердиться, выделить свою непохожесть на фоне большинства. Такими людьми движет стремление подпитать свое ЧСВ – стать владельцем самого статусного авто, самой эксклюзивной одежды, самого модного гаджета и другого барахла. Он уникальный и значимый, он берет от жизни самое лучшее и пускает пыль в глаза обществу. Покупки помогают сбросить стресс, воплощают собой смысл его существования и жизненные достижения. По крайней мере, думать об этом приятно.

5. Пропаганда черно-белого мышления

Есть только белое и черное, хорошее и плохое, правда и ложь – другого не дано, никаких полутонов и оттенков. Такая категоричность порождает нетерпимость к инакомыслию, нежелание расширять рамки своего мышления, узость восприятия, отсутствие вариативности в важных вопросах. Больше нет необходимости оценивать событие с разных сторон, все заранее решено кем-то свыше!

К чему приводит культивирование глупости?

С помощью масс-медиа поощряется развитие таких качеств среди сограждан, которые помогают вырастить идеальных потребителей. Людей провоцируют руководствоваться низменными желаниями, манипулируют их инстинктами, играют на эмоциях. Поощряется эгоцентризм, стремление соответствовать навязанным идеалам красоты и привлекательности, внедряется подсознательная агрессивность, жадность, самовлюбленность и уверенность в собственной исключительности.

Идеальный потребитель должен руководствоваться личным эгоизмом, ровняться на стереотипы и мировые тренды вместо того, чтобы слушать себя и опираться на свои реальные потребности. Покупай больше, думай меньше, соответствуй нашим ожиданиям о тебе! Идеальная масса идет на поводу у красивых картинок, ставит во главу угла «хочу», а не должен, перестает заботиться о природе и благе ближнего. Она слишком ослеплена своим «я», ей некогда думать о будущем.

Текст: Flytothesky.ru