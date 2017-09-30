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Белоруска в Барселоне: люди едут голосовать в пригород – там спокойнее

01.10.2017 14:16 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 окт — Sputnik. Весь мир в воскресенье следит за развитием ситуации в Каталонии, где проходит референдум о независимости.

Белоруска в Барселоне: люди едут голосовать в пригород – там спокойнее
© REUTERS/
Референдум в Каталонии: 38 человек ранены в столкновениях с полицией

Власти Испании не признают легитимность этого референдума и пытаются помешать проведению плебисцита, но каталонцы находят возможность проголосовать. В министерство здравоохранения Каталонии сообщили о 38 раненых в результате столкновений с полицией на референдуме о независимости. Как сообщается, девять пострадавших были доставлены в больницы.

"В пригороде все спокойно, в отличие от Барселоны. Чтобы проголосовать очень многие ездят в пригороды — туда Мадрид не посылал такое количество полицейских", — рассказала Sputnik уроженка Беларуси, студентка Института международных исследований Барселоны Анна Барабан.

Все ее знакомые каталонцы выступают за независимость региона.

"Это люди разных возрастов и профессий, но я лично пока не встретила ни одного противника", — отметила собеседница Sputnik.

На улицах же Барселоны, по словам Барабан, пока относительно спокойно.

Белоруска в Барселоне: люди едут голосовать в пригород – там спокойнее
© REUTERS/ Susana Vera
Референдум в Каталонии: полиция на участках и вертолеты в небе

"У нас плохая погода, поэтому выходят, наверное, меньше людей. Слышала новости про пострадавших от резиновых пуль, но до настоящей стрельбы пока не доходило", — добавила Барабан.

Как будет развиваться ситуация дальше, отметила она, местным жителям предполагать трудно.

"Как таковой стратегии нет. Что будет дальше, станет понятно уже вечером — должно выступить правительство Каталонии. Но, мне кажется, даже если они скажут, что Мадрид победил, то люди не успокоятся и все равно будут стремиться к независимости и придумывать, что делать дальше", — рассказала собеседница Sputnik.

При этом, даже если Каталония станет суверенным государством, местные жители не хотят "разрывать" с Евросоюзом и международными структурами.

"Да, по законам, если отделяется от страны регион, то он автоматически выходит из ЕС. Но каталонцы очень про-европейски настроены, они готовы после этого стараться и выполнять все условия, чтобы стать частью организации", — заключила собеседница Sputnik.

По опубликованным накануне результатам соцопросов, явка на непризнанном референдуме может превысить 60%, из них более 80% человек готовы проголосовать за независимость Каталонии.

Официальный Мадрид выступает против референдума, так как по конституции Испания является унитарным государством, и возможность самоопределения отдельных регионов не предусмотрена.    

 
Теги: Минск
 
 
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Уроженка Беларуси, студентка Института международных исследований Барселоны Анна Барабан поделилась со Sputnik впечатлениями о происходящем в регионе в день...

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