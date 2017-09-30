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А вы замечали эти скрытые сообщения в мультфильмах?

01.10.2017 15:20 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Многие взрослые и дети обожают смотреть мультфильмы. И не стоит нас уверять, что это не так. Фразочки персонажей разлетаются по интернету и становятся крылатыми. На самом деле, работа над одним мультфильмом может длиться годами, ведь нужно прорисовать героя, придумать ему диалоги, сделать так, чтобы в него поверили и полюбили зрители всех возрастов. Мультипликаторы — люди креативные. И очень часто в своих мультфильмах они оставляют «пасхалки» и отсылки, которые могут заметить только самые внимательные фанаты. В этом выпуске вы узнаете о таких скрытых сообщениях в известных мультфильмах.А вы замечали эти скрытые сообщения в мультфильмах?

 
 
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Многие взрослые и дети обожают смотреть мультфильмы. И не стоит нас уверять, что это не так. Фразочки персонажей разлетаются по интернету и становятся крылатыми. На...

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