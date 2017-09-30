«Лодырь», «забияка» и «всезнайка»: детские ярлыки, и зачем с ними бороться?

Не успел ребенок появиться на свет, как за него уже все решили: сверились с лунным календарем, посоветовались с семейным астрологом, сходили к гадалке, чтобы подобрать «удачливое» имя, в общем, прокачали маленького человека по полной. И лежит долгожданное чудо у мамы на руках, «агукает», а довольный папа тут же объявляет: «Родился в рубашке, значит, далеко пойдет!» Бабушка изучает волевой подбородок крохи и с улыбкой поддакивает: «Копией отца вырастет…» Даже дядя вставляет свои пять копеек: «Отправим в медицинский, пусть наследует семейное дело».





Так ребенок, еще не встав на ноги, получает запрограммированный сценарий будущего. И дальше – больше. Подрался в песочнице за совочек? Повесили ярлык забияки. Не захотел делиться конфетой с сестричкой? Жадина. Перечитал все книги и журналы? Да здравствует будущий мистер всезнайка! Родители продолжают вешать на малыша ярлыки, стараются впихнуть его в какие-то рамки, сверяя характер с зодиакальным гороскопом и нумерологической символикой. Ведь гораздо легче оправдать беспокойный характер родинкой на щеке, чем попытаться увидеть в ребенке личность со своими чувствами и мыслями.

Так и появляются 30-ти летние взрослые, которые не знают своих желаний, которые находятся в постоянном поиске себя. Кто они такие? Ради чего пришли? Никто и никогда не интересовался ими на самом деле. Но всего этого можно избежать, если перестать цеплять на ребенка ярлыки, прекратить диктовать ему, как думать или жить правильно. В какие рамки родители загоняют своих детей?

Перед вами 5 ярлыков в воспитании, от которых пора избавиться!

1. Гороскопы, типологии, книги судеб

Если ребенок родился в полнолуние – это ничего не значит, год козы или дракона не определяет его характер, как не играет роли и дата рождения. При желании можно найти сходство с любым знаком зодиака, недаром гороскопы написаны так размыто. Пытаясь определить будущее ребенка по группе крови, отпечатку ушной раковины или соционистическому тесту, вы навязываете малышу определенный стиль поведения и мышления, выстраиваете у него в голове какие-то ожидания, что уже делает его несвободным. Зачем эти ограничения? Почему бы ребенку просто не быть собой, уникальным и ни на кого не похожим?

2. Гендерные рамки

В попытке вырастить «настоящего джентльмена» или воспитать «маленькую принцессу» родители забивают детям голову самыми разными предрассудками, которые впоследствии мешают им жить. «Разве можно взрослому мальчику разводить сопли?» «Девочки не увлекаются спортивными машинами, выбери дневник с цветочками!» Так у ребенка убивают индивидуальность, заставляют стесняться себя, своих чувств и увлечений, считая их плохими, неправильными. Общество говорит: мысли шаблонами, откажись от части себя. Нужно ли добавлять, что это ограничивает детское развитие, не дает свободы в выборе будущих профессий. Вряд ли «принцесса» сможет стать физиком-конструктором.

3. Ролевые семейные модели

«Ты самый ответственный, будешь за главного!» «Ксюша красивая, а ты бери умом». Да-да, вы не ослышались, родительское программирование сильно влияет на судьбу ребенка, порой кардинально меняя его личность. К одним детям предъявляют больше требований и претензий, оттого они обзаводятся комплексом «должника». Других отчитывают за неказистую внешность, с раннего возраста понижая самооценку. Третьих «залюбливают» до состояния овоща, который привыкает все получать на блюдце. Нужно пересмотреть свои отношения с ребенком, переписать негативные программы, прекратить ждать взрослых поступков. Дети должны оставаться детьми. Не насилуйте их своими желаниями, не приучайте к потребительскому отношению. Любите свое дитя и чаще говорите по душам.

4. Досадные прозвища

«Он у нас такой трус, испугался карусели!» «Женечка вырастет грязнулей, потому что не любит умываться». «Станешь большой коровой, если не прекратишь трескать сладости!» Вот так на ребенке уже с детства ставят клеймо, из которого трудно выбраться. Родителям проще снять с себя любую ответственность, приписав выходку ребенка особенностям характера, дурному влиянию улицы или проснувшимся генам прадедушки. Это удобнее, чем искать причину, разбираться в проблеме и потихоньку от нее избавляться. А может, ребенок не трус совсем, просто у него болела голова? И не грязнуля, но мультик ему показался интереснее купания. Родители неправильно трактуют многие детские решения, тем самым ставя крест на его индивидуальности.

5. Направленная похвала

«Очки носят умные детки, ты молодец!» «Срифмовал книгу с фигой? Растет прирожденный поэт!» С одной стороны, хвалебные оды безобидны. Ну что плохого в том, чтобы дите мотивировать? А с другой стороны, родитель своими манипуляциями меняет у ребенка представление о себе, исходя из собственных убеждений. Он самозабвенно растит будущего ученого или финансиста, и ребенок вынужден соответствовать ожиданиям взрослых, хотя в душе мечтает стать спортивным тренером. Любая маркировка, даже хорошая, меняет его представление о себе, заставляет следовать некоему сценарию. А лучше бы он реализовывал свои собственные наклонности и мечты.

Так что же получается, даже хвалить вредно? Наше слово – подмечать сильные стороны хорошо, но нужно делать это правильно, концентрируя внимание не на личности, но на поведении. Не «золотой ребенок», «профессор наук» или «отличница-дочка», но «ты красиво срифмовала стих», «ты повел себя щедро, поделившись печеньем», «ты сделал маме настоящий подарок, приготовив завтрак». Ребенок должен знать, что он может быть кем угодно – умным или глупым, грустным или игривым, забиякой или паинькой – его будут любить любым. Он может менять свои интересы, допускать промахи и совершать глупости, неудачником от этого он не станет, потому что его «я» весит больше чужих слов. Он вправе строить себя сам, это у него никто не заберет.

Текст: Flytothesky.ru