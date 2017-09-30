5 языков любви – ключ к пониманию в отношениях!

Иногда общение в семье напоминает диалог глухого со слепым – партнеры вроде бы любят, но на совершенно разных языках. Он задаривает ее подарками, делает гору комплиментов, а она все равно устраивает скандал на тему «ты меня разлюбил, раз больше не обнимаешь». Или другой пример: жена просыпается ради партнера в 5 утра, чтобы побаловать вкусным завтраком, крахмалит его рубашки, рычит на детей, чтобы не мешали отцу спать, – а муж продолжает чувствовать себя обделенным и заводит любовницу, которая шепчет на ушко, какой он Геракл.





Вы спросите: где справедливость? Беда в том, что партнеры за годы брака так и не научились общаться на одном языке. Все это время они транслировали свои чувства по-разному, то и дело обманываясь в ожиданиях. Найти взаимопонимание можно, если научиться выражать любовь по формуле, понятной друг другу.

Как распознать язык любви партнера? Перед вами 5 заветных формул.

Язык 1. Слова

Не только женщины, но и мужчины могут любить ушами. Это значит, они ждут от партнера вербального подтверждения преданности – похвал, комплиментов, слов ободрения, утешения или поддержки. «Ты так великолепно выглядишь в этом платье». «Тебе нет равных, твои губы сводит меня с ума!» «Я знаю, ты сможешь выиграть это дело». Люди с таким языком любви обожают дифирамбы в свою честь, потому нуждаются в красноречивых партнерах, которые смогут вербально выразить свои чувства, не скупясь на любовные признания.

Если ваш партнер любит красивые слова – чаще им восхищайтесь. Говорите, как он ценен для вас, старайтесь ободрить его в моменты слабости, шептать на ушко «люблю» и «самый лучший». Ему это куда важнее, чем стопка выглаженных рубашек или билет в Вегас, который вы подарите с кислой миной.

Язык 2. Прикосновения

Для партнера, который общается на языке ощущений, прикосновения важнее, чем воздух. Такому все равно, пересекли вы ради него полмира или приготовили в подарок новенький Aston Martin, главное, чтобы за этим последовали чувственные объятия, трепетные поцелуи или страстный примирительный секс. Да, человек этой породы обожает прикосновения, нежные пощипывания или игривые покусывания, так он чувствует вашу любовь. Если обращаться с его телом неаккуратно — забыть поцеловать перед сном, после секса не подержать пару минут в объятиях, постоянно грубо отталкивать – человек начнет сомневаться в том, любим ли он на самом деле.

Постарайтесь сильнее откликаться на тело такого партнера: целуйте за ушком, когда проходите мимо, обнимайте за талию, принося чашку кофе, держите за руку в моменты напряжения. И, конечно, исследуйте все интимные зоны друг друга – так он всегда будет чувствовать вашу привязанность.

Язык 3. Подарки

Для многих людей любовь неразрывно связана с актом дарения, когда хочется оставить человеку что-то, что будет напоминать о лучших моментах в вашей жизни. Таким людям не так важны добрые слова или бытовая помощь, сколько желание получать от любимого человека подарки как воплощение его любви. Кстати, подарки необязательно должны быть дорогими или запоминающимися. Это может быть что-то символическое, что можно пощупать, подержать в руках или насладиться визуально – поделки своими руками, смешные открытки, вкусные конфеты в коробочке или платок с инициалами любимого. Что-то, что оставит след, что можно будет прихватить с собой или с любовью теребить в руках.

Язык 4. Время

Любовь для этого типа людей означает желание быть вместе, находить друг для друга время даже в самые трудные времена, чтобы просто пообщаться по душам, поделиться проблемами, посочувствовать, дать партнеру ощущение собственной значимости. Им не нужно, чтобы за них решали проблемы, они не чувствуют себя обделенными без подарков или страстного секса под луной. Единственное, без чего они действительно не представляют любви – без партнера, который умеет слушать, который понимает их душу, мотивы и чувства. Капля сочувствия, внимания, зрительный контакт и совместное времяпровождение за любимым хобби – вот и все их желания.

С таким партнером придется быть максимально чутким. Не просто сидеть рядом и витать в мыслях, не тупо перебивать, раздавая советы, но слушать, следить за интонацией, мимикой, душевными устремлениями. Желание отложить свои дела, чтобы просто побыть вместе.

Язык 5. Помощь

Для людей этого типа любовь подразумевает взаимообмен, желание вкладывать в семью свои силы, время, финансы, проявлять о партнере максимальную заботу. Человек, который говорит на этом языке, старается выразить любовь в действии – купить домой продуктов, убраться в комнате, напечь блинов, помочь партнеру с ремонтом машины, с поиском работы или поездкой в отпуск. Чем больше сил он вкладывает в свою половину, тем больше ее ценит, так он понимает механизм любви.

Показать такому партнеру свою признательность нужно точно таким же образом: попросить его составить список обязанностей, которые будут лежать на вас – мытье посуды, забрать ребенка из садика, купить домой лекарства. Как только он почувствует ваше участие, результаты трудов не заставят себя ждать!

Несколько рекомендаций, которые помогут подобрать ключик к партнеру

Если трудно понять, какой из пяти языков принадлежит половине, присмотритесь к тому, как партнер выражает свою любовь – задаривает вас подарками, восхищается способностями или составляет план отпуска на лето? Быть может, он неустанно заваливает вас комплиментами? Или молча берет на себя уборку и готовку, когда у вас болит голова? Что его характеризует? Скорее всего, именно такую заботу он хочет получить в ответ.

Еще один совет: присмотритесь к тому, из-за чего партнер раздражается, что он критикует в ваших отношениях, чем недоволен? Быть может, ваша женщина все время жалуется на отсутствие внимания, мол, вы все время пропадаете на работе и совсем о ней забыли? Тогда ее язык любви – время. Если партнерше не нравится, что вы перестали дарить цветы, значит, она любит подарки. Если дама злится, что вы разбрасываете носки по дому, что семью разъедает быт, ее язык – помощь.

Перестаньте игнорировать ее претензии, попробуйте пойти навстречу: принести букет цветов, обнять покрепче, взять на себя часть обязательств. И вы увидите, она растает в благодарности, а от былого недовольства не останется и следа. Любите партнера на его языке!

Текст: Flytothesky.ru