6 рекомендаций, которые помогут сохранить остроту ума и ясность мыслей

В современном мире каждый человек располагает потрясающими возможностями для саморазвития и самообразования, однако лишь единицы действительно пользуются ими. Скучная работа, социальные сети, видеоигры, телевидение и другие развлечения становятся причиной деградации многих представителей окружающего нас общества. Поэтому крайне важно развивать свои умственные способности, сохранять ясность и остроту мыслей. Ниже вы найдете 6 рекомендаций, которые помогут вам избежать умственной деградации.





1. Регулярно выполняйте упражнения для тренировки памяти

Существует множество подобных упражнений, отличающихся сложностью и эффективностью. Однако самый простой и результативный метод, помогающий развивать способность усваивать большие объемы информации, — это запоминание стихотворений. Выбирайте понравившиеся вам стихи и начинайте учить их наизусть. Вы не только обогатите свои литературные познания и сможете легко декламировать произведения великих поэтов, но и значительно улучшите возможности своей памяти.

2. Используйте интернет ради получения новых знаний, а не для развлечения

Для многих интернет ограничивается лишь социальными сетями, смешными видео на YouTube и забавными мемами. Однако интернет — это еще и множество образовательных платформ, предлагающих совершенно бесплатно прослушать лекции или пройти курсы по самым разным специальностям. Чтобы извлечь максимальную пользу из прослушивания подобных лекций, подходите к этой задаче с серьезным настроем. Не только слушайте то, о чем говорит лектор, но и записывайте наиболее интересные отрывки его речи, ведите конспект и делайте паузы, чтобы больше узнать о незнакомых или непонятных вам терминах и идеях. Конспектируя, вы гораздо лучше усваиваете информацию. Через некоторое время вновь вернитесь к своим записям, чтобы закрепить полученные знания.

3. Совершенствуйте свои навыки

Практически у каждого человека есть какие-либо способности. Вы можете писать красивые стихи или рисовать живописные пейзажи, танцевать чечетку или искусно играть в шахматы. Однако в любом деле очень сложно добиться совершенства. Поэтому стремление к идеалу и развитие своих способностей — это прекрасная тренировка для мозга, помогающая держать его в тонусе. Осваивать какой-либо навык на начальном уровне довольно легко, а вот чтобы стать профессионалом необходимо приложить гораздо больше усилий. Именно эти трудности и помогают оттачивать остроту ума.

4. Будьте открыты для всего нового

Если каждый ваш день проходит в окружении одних и тех же вещей, то это может стать причиной закостенелости ваших мыслей. Чтобы этого не допустить, постоянно получайте новый опыт и новые впечатления. Читайте разнообразную литературу, знакомьтесь с интересными людьми, попробуйте освоить новый навык или сделать то, на что раньше у вас не хватало смелости. Не бойтесь изучать теории и идеи, противоречащие вашему мировоззрению. Это поможет вам лучше понимать окружающий мир и людей.

5. Делитесь своими знаниями с окружающими

Если вы посмотрите на людей, на протяжении всей жизни занимающихся преподавательской деятельностью, то большинство из них даже в старости отличается острым умом и жаждой новых знаний. Поэтому не просто получайте новую информацию, но и активно распространяйте ее среди ваших родных, друзей и знакомых. Знания необходимо передавать другим людям. Пересказывая окружающим изученный материал или новые идеи, вы лучше их усваиваете. К тому же такие беседы часто становятся началом интересных дискуссий, расширяющих взгляды на мир.

6. Тратьте свободное время на самообразование

У каждого из нас в течение дня есть свободные временные интервалы, которые мы может потратить на собственное развитие. Например, стоя в пробке или очереди, можно успеть прочитать несколько глав интересной книги или выучить пару новых иностранных слов. Вместо того чтобы смотреть очередную серию любимого сериала, лучше прослушайте познавательную лекцию, которая расширит ваши знания об этом мире. Все зависит лишь от вас, ваших целей и приоритетов. Если вы не хотите деградировать, тогда старайтесь тратить свое свободное время на действительно полезные вещи.

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