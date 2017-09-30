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5 мужских привычек, которые откровенно бесят

01.10.2017 18:08 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Женщины не могут обойтись без мужчин. Сильный пол не только помогает справиться с жизненными неурядицами. Мужчины дарят нам тепло и ласку, оберегают от скуки и стоят на страже нашего душевного покоя. Учение пришли к выводу, что девушки, у которых есть бойфренд, меньше страдают от депрессий и перепадов настроения.
Ничто не может сравниться с уютными мужскими объятиями, которые согреют даже в самый хмурый осенний день. А теплые поцелуи развеют тучи над головой и справятся с самой жуткой депрессией.

5 мужских привычек, которые откровенно бесят

Но есть у сильного пола и свои недостатки. Мужчины обладают некоторыми привычками, которые жутко бесят девушек. И дело тут вовсе не в сидении от унитаза. Порой парни ведут себя не так, как того хотелось бы. Вот 5 привычек мужчин, которые кажутся девушкам просто невыносимыми.

1. Постоянная демонстрация своего физического и интеллектуального преимущества. Когда он может починить розетку, то сразу же подымается на несколько пунктов в глазах девушки. Когда он множит в уме трехзначные числа, его интеллектуальные возможности поражают. Но когда парень начинает кичиться своей силой и умом, он резко теряет в цене.

Если ты сильный и умный, не нужно преуменьшать способности своей второй половинки, самоутверждаться за ее счет. Иначе девушка быстро устанет от хвастовства и отправиться на поиски более приятного в общении парня.

2. Стремление доказать свою правоту любой ценой. Умение отстаивать свою точку зрения — важное качество, без которого не обойтись в современном мире. Вот только мужчины часто перегибают палку. Они стремятся доказать свою правоту всегда и везде, затевают бессмысленные споры, приводят смехотворные доводы и в конце концов обижаются.

Такое поведение не является признаком зрелой личности. Парни в такой способ просто пытаются лишний раз подчеркнуть свое превосходство. Но выходит наоборот. В глазах девушки они выглядят набитыми дураками, для которых выигрыш в споре важнее отношений.

3. Постоянное сравнение бывшей и нынешней возлюбленной. Для того, чтобы держать девушку в ежовых рукавицах, парни часто-густо начинают сравнивать ее со своей бывшей. «А вот моя бывшая никогда не позволяла себе со мной так разговаривать». «Моя Катя так хорошо умела готовить. А ты даже борщ сварить не можешь».

Эти постоянные сравнения больно бьют по самолюбию девушки. Они даже снижают самооценку. Девушка подсознательно во всем начинает сравнивать себя с «идеальной бывшей». Отсюда может даже возникнуть комплекс неполноценности. Самое верное решение — сразу же поставить парня на место и пресечь любые попытки сравнения с бывшей девушкой.

4. Мамино слово всегда решающее. Нет ничего плохого в том, что сын слушает мать, спрашивает ее совета. Но все должно быть в меру. Иногда парень по любому поводу советуется с мамой, а та беззастенчиво вмешивается в его личную жизнь.

Когда родительница возлюбленного сует нос во все дела, хочется указать ей на дверь. И такая назойливая помощь происходят с молчаливого согласия парня. Он никак не пытается защитить возлюбленную от матери. И тут возникает важный вопрос: а нужен ли вообще парень, который не отстаивает взгляды своей девушки?

5. Любите меня таким, какой я есть. Влюбленность — это своеобразный аванс. Мы видим в человеке только хорошее и совершенно не знаем, каким он нам откроется через месяц или год отношений. Мелкие недостатки не кажутся такими страшными. Парень привыкает к тому, что его любят просто так, со всеми его оплошностями, лишним жирком и низкой зарплатой.

Но со временем девушка начинает более трезво смотреть на своего возлюбленного. А он по прежнему считает себя вершиной совершенства. И стоит на месте: довольствуется низким доходом, не обращает внимание на свою физическую форму, лишний раз не возьмет книжку в руки. Из-за пассивности парней их часто бросают. Не каждой девушке захочется связывать свою судьбу с ленивым неудачником.

Мужская половина наверняка скажет, что и девушки тоже бесят. И это правда. Есть и у женщин те привычки, которые доводят до белого каления. Но женщины — слабый пол, который способен на многое. Они быстрее избавляются от своих недостатков во имя любви: похудеть, поменять мировоззрение, отучиться звонить маме по каждому поводу. Да горы свернуть ради своего любимого.

А вот с мужчинами посложнее. Они полагают, что их привычки — просто особенность характера, которую тоже непременно нужно любить. Но они даже не задумываются над тем, что такие мелкие детали могут полностью разрушить даже идеальные отношения.5 мужских привычек, которые откровенно бесят

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Женщины не могут обойтись без мужчин. Сильный пол не только помогает справиться с жизненными неурядицами. Мужчины дарят нам тепло и ласку, оберегают от скуки и...

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