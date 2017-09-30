5 мужских привычек, которые откровенно бесят

Женщины не могут обойтись без мужчин. Сильный пол не только помогает справиться с жизненными неурядицами. Мужчины дарят нам тепло и ласку, оберегают от скуки и стоят на страже нашего душевного покоя. Учение пришли к выводу, что девушки, у которых есть бойфренд, меньше страдают от депрессий и перепадов настроения.

Ничто не может сравниться с уютными мужскими объятиями, которые согреют даже в самый хмурый осенний день. А теплые поцелуи развеют тучи над головой и справятся с самой жуткой депрессией.





Но есть у сильного пола и свои недостатки. Мужчины обладают некоторыми привычками, которые жутко бесят девушек. И дело тут вовсе не в сидении от унитаза. Порой парни ведут себя не так, как того хотелось бы. Вот 5 привычек мужчин, которые кажутся девушкам просто невыносимыми.

1. Постоянная демонстрация своего физического и интеллектуального преимущества. Когда он может починить розетку, то сразу же подымается на несколько пунктов в глазах девушки. Когда он множит в уме трехзначные числа, его интеллектуальные возможности поражают. Но когда парень начинает кичиться своей силой и умом, он резко теряет в цене.

Если ты сильный и умный, не нужно преуменьшать способности своей второй половинки, самоутверждаться за ее счет. Иначе девушка быстро устанет от хвастовства и отправиться на поиски более приятного в общении парня.

2. Стремление доказать свою правоту любой ценой. Умение отстаивать свою точку зрения — важное качество, без которого не обойтись в современном мире. Вот только мужчины часто перегибают палку. Они стремятся доказать свою правоту всегда и везде, затевают бессмысленные споры, приводят смехотворные доводы и в конце концов обижаются.

Такое поведение не является признаком зрелой личности. Парни в такой способ просто пытаются лишний раз подчеркнуть свое превосходство. Но выходит наоборот. В глазах девушки они выглядят набитыми дураками, для которых выигрыш в споре важнее отношений.

3. Постоянное сравнение бывшей и нынешней возлюбленной. Для того, чтобы держать девушку в ежовых рукавицах, парни часто-густо начинают сравнивать ее со своей бывшей. «А вот моя бывшая никогда не позволяла себе со мной так разговаривать». «Моя Катя так хорошо умела готовить. А ты даже борщ сварить не можешь».

Эти постоянные сравнения больно бьют по самолюбию девушки. Они даже снижают самооценку. Девушка подсознательно во всем начинает сравнивать себя с «идеальной бывшей». Отсюда может даже возникнуть комплекс неполноценности. Самое верное решение — сразу же поставить парня на место и пресечь любые попытки сравнения с бывшей девушкой.

4. Мамино слово всегда решающее. Нет ничего плохого в том, что сын слушает мать, спрашивает ее совета. Но все должно быть в меру. Иногда парень по любому поводу советуется с мамой, а та беззастенчиво вмешивается в его личную жизнь.

Когда родительница возлюбленного сует нос во все дела, хочется указать ей на дверь. И такая назойливая помощь происходят с молчаливого согласия парня. Он никак не пытается защитить возлюбленную от матери. И тут возникает важный вопрос: а нужен ли вообще парень, который не отстаивает взгляды своей девушки?

5. Любите меня таким, какой я есть. Влюбленность — это своеобразный аванс. Мы видим в человеке только хорошее и совершенно не знаем, каким он нам откроется через месяц или год отношений. Мелкие недостатки не кажутся такими страшными. Парень привыкает к тому, что его любят просто так, со всеми его оплошностями, лишним жирком и низкой зарплатой.

Но со временем девушка начинает более трезво смотреть на своего возлюбленного. А он по прежнему считает себя вершиной совершенства. И стоит на месте: довольствуется низким доходом, не обращает внимание на свою физическую форму, лишний раз не возьмет книжку в руки. Из-за пассивности парней их часто бросают. Не каждой девушке захочется связывать свою судьбу с ленивым неудачником.

Мужская половина наверняка скажет, что и девушки тоже бесят. И это правда. Есть и у женщин те привычки, которые доводят до белого каления . Но женщины — слабый пол, который способен на многое. Они быстрее избавляются от своих недостатков во имя любви: похудеть, поменять мировоззрение, отучиться звонить маме по каждому поводу. Да горы свернуть ради своего любимого.

А вот с мужчинами посложнее. Они полагают, что их привычки — просто особенность характера, которую тоже непременно нужно любить. Но они даже не задумываются над тем, что такие мелкие детали могут полностью разрушить даже идеальные отношения.

Текст: Flytothesky.ru