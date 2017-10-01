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Головоломка: Пропущенное число

02.10.2017 10:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Начало недели у большинства людей отличается осознанием того, что мозг упорно не хочет включаться в работу. Чтобы разбудить вас, мы подготовили не очень сложную головоломку. Внимательно взгляните на эти загадочные треугольники. Каждый угол обозначен цифрой. Попробуйте верно указать, какое число должно стоять в четвертом треугольнике.Головоломка: Пропущенное число

Головоломка: Пропущенное число

 
 
 
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Начало недели у большинства людей отличается осознанием того, что мозг упорно не хочет включаться в работу. Чтобы разбудить вас, мы подготовили не очень сложную...

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