|
Головоломка: Пропущенное число
02.10.2017 10:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Начало недели у большинства людей отличается осознанием того, что мозг упорно не хочет включаться в работу. Чтобы разбудить вас, мы подготовили не очень сложную головоломку. Внимательно взгляните на эти загадочные треугольники. Каждый угол обозначен цифрой. Попробуйте верно указать, какое число должно стоять в четвертом треугольнике.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начало недели у большинства людей отличается осознанием того, что мозг упорно не хочет включаться в работу. Чтобы разбудить вас, мы подготовили не очень сложную...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии