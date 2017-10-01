Головоломка: Пропущенное число

Начало недели у большинства людей отличается осознанием того, что мозг упорно не хочет включаться в работу. Чтобы разбудить вас, мы подготовили не очень сложную головоломку. Внимательно взгляните на эти загадочные треугольники. Каждый угол обозначен цифрой. Попробуйте верно указать, какое число должно стоять в четвертом треугольнике.



