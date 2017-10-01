Семейный конфликт: 4 типа сценария родом из детства

Никогда не думали о том, какое поведение вы отыгрываете во время конфликта? Кто-то реагирует спокойно, кто-то уходит в себя, стремясь удержать чувства под контролем, а бывает, мы неосознанно вцепляемся партнеру в горло, желая добить окончательно. Реакция на ссору часто отражает полученные в детстве травмы, вынуждает нас защищаться от боли привычным способом. Если скандалы участились, а битье посуды проходит по одному и тому же сценарию – самое время разобраться с тенями прошлого.





Что определяет поведение во время ссоры?

Как это ни странно, поведение при конфликте во многом продиктовано взаимодействием с матерью в раннем возрасте – был опыт любви гармоничным или травмирующим. Своим поведением мама может как сгладить акцентуированные черты в характере ребенка, так и еще более их усилить. Именно она обучает малыша первому взаимодействию с миром: довериться и пойти навстречу, или спрятаться и защищаться любым способом. К чему это приводит?

4 типа реагирования на конфликт родом из детства

1. Надежный тип

Взрослые с этим типом реагирования вырастают в открытых и любящих отношениях, они получают достаточно тепла и защиты, чтобы в будущем перенести полученный опыт на окружающих. Их родители смогли создать необходимую атмосферу любви, принятия и доброжелательности, поэтому они лишены перекосов самооценки, воспринимают себя достойными любви и равными своему партнеру. Конфликт в отношениях люди этого типа переживают благополучно – спокойно реагируют на перепады настроения партнера, испытывают минимум страхов и комплексов по поводу негатива, дают максимальную поддержку. Они не стесняются обсуждать проблемы и во всем доверяют партнеру. Стоит ли говорить, что это самый гармоничный тип отношений?

2. Избегающий тип

Если мама в детстве была нечувствительна к проблемам и эмоциям своего ребенка, если она скупилась на ласку, объятия и другие проявления чувств, скорее всего, она воспитает взрослого с избегающим типом поведения. Недолюбленный взрослый вынесет из детства глубокую душевную боль, от которой будет убегать всеми способами. Так, человек с избегающим типом часто вынужден держать дистанцию с окружающими, чтобы ни к кому не привязываться, ведь это чревато новой порцией боли. При ссоре избегающий взрослый ведет себя довольно жестоко – становится «отмороженным», недоступным, рвет все контакты или проявляет крайнюю степень независимости. Он как бы говорит: мне никто не нужен, я сам все держу под контролем!

3. Амбивалентный тип

Если мама в детстве посылала ребенку неясные сигналы, вела себя непоследовательно – это сыграет с ним злую шутку. Как проявляется такое поведение? Ребенку транслируют взаимоисключающие сигналы: люблю – отойди, разрешаю – запрещаю, забочусь – игнорирую, поддерживаю – не откликаюсь. Малыш перестает понимать, в каком настроении мама будет рядом, а в каком – бросит его одного со своими страхами. Чтобы удержать ее рядом, ребенок начинает за нее цепляться, перенося такой же стиль поведения во взрослую жизнь. При конфликте человек с амбивалентным типом поведения будет впадать в зависимость от своего партнера, все время докапываться: точно его любят или уже разлюбили, точно он значимый или им просто играют? Он стерпит все, только бы его не бросили.

4. Дезорганизованный тип

Формируется у ребенка, который в детстве подвергался жестокому обращению со стороны матери или даже физическому насилию. Такие взрослые при конфликте выдают крайне противоречивые реакции с большой эмоциональной амплитудой: от ненавижу до буду тебе поклоняться «моя богиня». Эти реакции сменяются с высокой скоростью в зависимости от настроения или времени суток. Дезорганизованный тип людей может долго добиваться прощения, а потом снова инициировать конфликт на пустом месте, чтобы порвать все контакты.

Как разрешить конфликт, если обнаружили в описаниях себя?

В семейном конфликте нами всегда движут негативные эмоции, за которыми скрываются невысказанные обиды, страхи или другие болезные переживания. Нужно смотреть в корень, что движет вами или партнером, когда начинается ссора? Если человек включает «покер фейс» и эмоционально отстраняется от конфликта – значит он боится раствориться в отношениях, показать себя некомпетентным, уязвимым. Если цепляется за партнера и всячески унижается – им движет страх одиночества, он боится оказаться брошенным, ненужным. От этих впечатлений и надо отталкиваться.

Какие эмоции стоят за проблемной ситуацией, что чувствуют участники конфликта? Не всегда это страхи, иногда причиной ссоры является столкновение взаимоисключающих взглядов, борьба за власть, неудовлетворенные потребности в сексе или признании. Конфликт нужно обговаривать, а не замалчивать, учиться выстраивать с партнером конструктивный диалог.

Подумайте, какая из четырех реакций характеризует именно вас? Как вы предпочитаете вести спор, каким видите партнера, чего хотите добиться? Могут ли ваши отношения дать вам то, в чем вы нуждаетесь? Постарайтесь увидеть в партнере не инструмент удовлетворения своих нужд, но отдельную личность со своей картиной мира, чувствами, ожиданиями и потребностями. Отчего вы решили, что он должен решать все ваши проблемы, идти на уступки и во всем прогибаться? Пришла пора честно все обговорить. Еще одна подсказка: хотите помириться с партнером, наладьте отношения с самим собой, разрешите свои внутренние конфликты – тогда неожиданно все проблемы окажутся решенными.

Текст: Flytothesky.ru