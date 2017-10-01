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Поздравления на свадьбу: как подарить радость молодоженам

02.10.2017 12:30 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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До свадьбы осталось совсем немного, а вот поздравление молодоженам все никак не придумывается. Как же быть? Свадебные поздравления – обязательный атрибут торжеств. Тем не менее зачастую они звучат очень однообразно и скучно. Гости то и дело желают "счастья, здоровья и детишек". Чтобы ваше поздравление на свадьбу звучало свежо и ярко, мы подготовили несколько вариантов, которые вы с легкостью можете дополнить и своими словами.

Поздравления от друзей на свадьбу

Дорогие наши (имена жениха и невесты), поздравляем вас с этим прекрасным днем. За эти годы, что вы вместе, ваша любовь успела пройти большой путь, перенести и печали и большие радости, стать еще крепче. Свадьба – это замечательный повод собраться всем вместе и разделить ваше счастье и эмоции. Теперь пусть ваша уже семейная дорога будет устлана цветами, добрыми новостями и яркими приключениями. Мы знаем, как старательно и упорно вы шли к этому дню. Так что теперь ты, жених, будь мужественным, сильным и справедливым, а ты, жена, будь мудрой, нежной и любящей. Пусть семья будет примером и стимулом для всех холостых, ваша любовь будет вечной и яркой, а быт с достатком. 

Свадебное поздравление от родителей

Любимые наши детки, вот и начался ваш новый этап, новый путь под названием "Семья". Пусть эта дорога будет долгой, как тропинка в вечноцветущем саду, полном запахов роз, пионов, ромашек, зеленой травой, солнцем и бабочками. А вы идите этой красивой яркой дорогой и не сворачивайте на иные дорожки, не глядите в чужой сад. Будьте мудрыми и честными, не предавайте друг друга и любите с каждым днем все нежнее и сильнее. И пусть со временем эта дорога становится шире, и идут по этой тропинке ваши детки, здоровые и счастливые. Поздравляем вас с таким решением, будьте счастливы. А мы будем всегда рядом, всегда готовы помочь и дать совет.

Поздравления на свадьбу от взрослых родственников

(Имена молодоженов), как же быстро летит время. Еще недавно вы были совсем детьми, а сегодня вы становитесь теми, кто подарит этому миру новый крепкий союз, новую любовь. Конечно, как и на любом пути, в этой жизни будут и радости, и трудности. Переносите все достойно, крепко и гордо. Не совершайте свои ошибки, а учитесь, глядя на старших, уважаемых. Идите все время вместе, рука об руку. Дарите друг другу не только подарки, но надежду, опору и уважение.

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Теги: Новости
 
 
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В качестве поздравления на свадьбу можно прочесть стихотворение собственного сочинения или исполнить песню. Важно, чтобы поздравление было оригинальным и...

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