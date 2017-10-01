Ценный жизненный совет для вашего знака зодиака

Что вам нужно больше всего услышать в качестве жизненного совета в данный момент, исходя из вашего зодиакального знака?





1. Овен

Не принимайте решения, пока все хорошо не обдумаете. Овен любит решать стремительно, им управляет нетерпение либо импульс. Риск часто оправдывается, но даже рисковые люди обдумывают все плюсы и минусы до того, как сделают выбор и на что-то решатся.

2. Телец

Телец ожидает, что к нему будут относиться так же, как он относится к людям, но такое бывает только в идеальном мире. Можно отдавать свое сердце, но люди не оценят и разобьют его. Это не означает, что Тельцу следует отгородиться от окружающих, продолжайте любить людей, и именно «ваш» человек обязательно откликнется.

3. Близнецы

Вы чрезмерно близко к сердцу принимаете мнение других людей о вас. Только вы можете знать, что делает вас счастливым, и как вы хотите прожить свою жизнь: всегда прислушивайтесь к себе, даже если ваше видение не совпадает с мнением окружающих. Вы здесь не для того, чтобы угодить всем, а для поиска своего пути к счастью и успеху.

4. Рак

Жизнь полна сложностей и часто загоняет нас в тупик. Ракам следует использовать свои сильные стороны для преодоления препятствий. Нельзя заставить людей видеть вещи вашими глазами, но можно взять ответственность на себя за свою жизнь. Кроме того, люди очень нуждаются в вашем сострадательном сердце, участии и внимании.

5. Лев

Львы любят сравнивать себя и свои достижения с другими, и это часто вгоняет их в плохое настроение и депрессию. Научитесь любить свою жизнь, используйте оптимизм и уверенность в себе для достижения поставленных целей, а цели ставьте, спрашивая свое сердце и интуицию; не оглядывайтесь на окружающих.

6. Дева

Девы любят сотворить себе кумира и пасть жертвой этого выбора. У вас большое сердце, но не позволяйте людям этим пользоваться, научитесь определять свои границы и расставайтесь с теми, кто не проявляет уважения к ним. Вы заслуживаете всего самого хорошего и не соглашайтесь на меньшее.

7. Весы

Весы могут заниматься несколькими вещами одновременно, а их ум работает на повышенной скорости. Возьмите паузу, загляните внутрь себя и определите, чего именно вы хотите, как вам нравится зарабатывать, и какой вы видите свою дальнейшую жизнь. Возможно, вам не нравится ходить на обычную работу, тогда рискните стать предпринимателем, и в скором времени вы увидите результаты.

8. Скорпион

Скорпионы одарены врожденной креативностью, которая помогает добиться успеха. Тем не менее, они оглядываются на окружающих, ждут их оценок вместо того, чтобы доверять своим инстинктам и идти вперед. Вам не надо ждать разрешения быть необычным, зажигайте мир своим творчеством и все вокруг будет образовываться волшебным образом.

9. Стрелец

У Стрельца азартная натура, он любит приключения и атакует препятствия, если что-то идет не так, как ему хотелось бы. Просто плывите по течению и используйте повороты, чтобы взглянуть на жизнь с другого ракурса. Вам не просто даются жизненные ситуации, но ваша реакция на них может сделать вас либо победителем, либо проигравшим.

10. Козерог

Козерог обладает повышенным трудолюбием, но ему следует чаще останавливаться, делать перерывы и находить время для себя. Нет необходимости нестись к цели на всех парах, растрачивая силы и энергию, найдите время для приятного общения, отдыха в парке и воспринимайте жизнь как приключение.

11. Водолей

Водолей любит витать в облаках и строить нереальные планы, но ему приходится спускаться на землю для решения жизненных проблем, хоть это ему так не нравится. Вы можете достичь всего, но сперва научитесь справляться с обычными сложностями на пути к вашим мечтам.

12. Рыбы

Рыбы одарены удивительной интуицией, но почему-то далеко не всегда прислушиваются к ней. А зря! Вы отличаетесь редким даром предчувствовать. Чем дольше вы будете игнорировать свой внутренний голос, тем больше будут усугубляться проблемы.

Текст: Flytothesky.ru