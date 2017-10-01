Почему хочется сладкого и что с этим делать

Наверное, все женщины склонны любить сладости в той или иной степени. Но иногда это желание становится непреодолимым, и прожить без шоколадки или свежей выпечки и дня становится затруднительно. Разумеется, это сказывается на фигуре, в особенности у тех, кто склонен к полноте. Чтобы избавиться от вредной привычки (да-да, когда желание сладкого переходит в зависимость – это уже вредная привычка), попробуем разобраться, в чем может быть причина.





Организму чего-то не хватает

Регулярная склонность к определенной пище зачастую говорит о нарушении баланса в организме. Мы пытаемся восполнить недостаток необходимых для здоровья и бодрости веществ с помощью сладкого. Неудивительно, ведь сладости быстро насыщают и восполняют энергию, резко повышают настроение и трудоспособность. Однако конфеты и вафли – не панацея, и, более того, не самый удачный вариант. Гораздо большую пользу себе вы принесете, съев горсть ваших любимых орешков (миндаль, кешью, грецкие, фундук) или сухофруктов. А свежие фрукты и того лучше, перекусив сладкими и полезными персиками или грушей, свою долю глюкозы вы получите без вреда здоровью и фигуре!

Диеты или дефицит необходимых продуктов в рационе тоже моет привести к обостренному интересу к сладостям. Вам не хватает углеводов: восполнить их можно злаками, кашами и овощами.

Что же предпринять?

Поставьте двухнедельный эксперимент: всегда держите при себе полезные сладости (фрукты, сухофрукты, мюсли). Всякий раз, когда захочется шоколада или мороженое, замените его на полезный продукт из вашего арсенала. Скоро ваши предпочтения сменятся и привычка лакомиться вредными сладостями отступит.

Депрессия и стресс

Здесь уже сложнее. Неудачи в жизни, отсутствие уверенности в себе и груз проблем заставляют поглощать сладкое с целью уже не насытиться, а скрасить жизнь. И, поскольку это действует, на такой способ примирения с реальностью очень легко «подсесть». Однако это и решению проблем не способствует, и прибавляет лишние сантиметры на талии.

Что предпринять?

Уверены, вы можете найти радость не только в кусочке торта. Подумайте, чего бы вам еще хотелось, как вы можете стимулировать и поощряться себя. Согласитесь, лучше потратить деньги на шоппинг или поход в спа, чем регулярно оставлять определенные суммы в кулинарии, а потом смотреть на себя в зеркало с разочарованием. Не заедайте проблемы, а найдите другой способ отвлечься.

Проблемы со здоровьем и нарушенное пищевое поведение

Если перечисленные выше рекомендации не возымели действия, и дефицита в определенных продуктах вы не испытываете, возможно, ваш организм сигнализирует вам о проблемах, которые требуют срочной реакции. И здесь есть два пути: разбираться с физическим или душевным здоровьем. В первом случае следует обратиться к эндокринологу и исследовать свой гормональный фон, а во втором – прийти к опытному психологу на консультацию по пищевому поведению. Вполне возможно, что ваша проблема решится всего за одно посещение!

Текст: Flytothesky.ru