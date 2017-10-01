9 признаков того, что пришло время отпустить свою старую жизнь

Люди не любят перемены – мы боимся начинать делать что-то по-новому или менять все в своей жизни. Однако принятие этого факта означает быть на один шаг ближе к переходу от прошлого к настоящему и будущему. По иронии судьбы, большинство из нас хотят перемен, но сталкиваясь с ними, мы все равно сопротивляемся. На что следует обратить внимание, чтобы понять, что пришло время отпустить старое?





1. Вы все время чувствуете себя опустошенным

Если вам не нравится ваша нынешняя жизнь, вы всегда можете начать заново и пойти по другому пути. Никто не заставляет вас жить так как сейчас, но, по понятным причинам, вырваться из рутины трудно. Помните, что только вы можете сделать себя счастливым, поэтому никогда не отказывайтесь от стремления к радости. В конце концов, истинная свобода начинается в голове.

2. Вы изолируете себя от других

Даже интроверты нуждаются в социальном взаимодействии. Если вы постоянно изолируете себя от людей, то вы, вероятно, избегаете чего-то внутри себя. Спокойный и счастливый человек не будет абстрагироваться от общества. Изоляция может показаться неплохим решением, но она будет мешать вашим возможностям в жизни и лишит вас мотивации извне.

3. Вы чувствуете истощение

Мы можем чувствовать истощение на умственном, эмоциональном или физическом плане. Обычно это комбинация всех трех уровней, и это важный признак того, что все нужно менять. Пришло время выяснить, что вызывает у вас усталость. Проанализируйте свою жизнь и определите, куда уходит ваша энергия, а потом ищите решение.

4. Вам все не в радость

Вопреки распространенному мнению, жизнь не настолько скучна и серьезна с наступлением взрослости и самостоятельности. Конечно, мы все должны зарабатывать деньги, что может привести к ощущению безнадежности и депрессии, но и с этим можно справиться! Если вам что-то не нравится, немедленно это меняйте. Не позволяйте никому и ничему убедить вас в обратном.

5. Вы ощущаете, что живете фальшивой жизнью

Конечно, нелегко чувствовать себя реальным в мире фальши, но это не значит, что вы не можете стремиться к искренности во всем, что вы делаете. Если вы ощущаете, что живете «не своей» жизнью, или человек, который с вами рядом, не соответствует вашим убеждениям и ценностям, подумайте, как это исправить.

6. Ваши отношения не приносят вам удовлетворения

Это касается любых отношений, поскольку ни одни из них не должны лишать вас счастья в жизни. Если вы чувствуете больше неудовлетворенности, чем радости в таких отношениях, возможно, пора оборвать какие-то связи и двигаться дальше, а не позволять другим высасывать из вас энергию.

7. Вы устали от жизни

Повседневная жизнь может быть скучной и монотонной, и если это так, тогда подумайте, что вы можете сделать по-другому. Вам нужно наслаждаться тем, что вы делаете, и заниматься тем, что вы любите. Это может означать принятие этапа перемен – стоит только осмелиться и сделать первый шаг.

8. Вам хочется выпить, чтобы сбежать от реальности

Такой «побег» принесет гораздо больше вреда, чем пользы. Вам все равно придется решать все проблемы, от которых вы не избавитесь ни с помощью алкоголя, ни с помощью антидепрессантов. Нет ничего плохого в застолье с друзьями, но вы должны четко чувствовать границы, а не пытаться обмануть свой мозг и сознание.

9. Вы пренебрегаете своим здоровьем

Если вы слишком заняты и забыли о собственном физическом здоровье, это приведет к проблемам в будущем. Здоровое тело – самый ценный актив в жизни. Если вы обнаружите, что организм подает сигналы о своей «поломке», значит, настало время внести изменения в вашу жизнь, чтобы вы смогли снова почувствовать себя живым и здоровым.

Каждый раз, когда мы чувствуем себя «на нуле», пора заняться самоанализом и выяснить, как мы можем изменить ситуацию, чтобы снова стать счастливым человеком. Помните: мы не можем открыть новую страницу в нашей истории, если мы продолжим перечитывать старые.

Текст: Flytothesky.ru