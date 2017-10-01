Только 4% людей могут правильно ответить на все вопросы теста. Проверьте свой уровень гениальности. В этом тесте вам предлагается указать, какая фигура в последовательности будет следующей. Подсказка: не спешите с ответом, ведь очень часто самый неочевидный ответ является правильным.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест на уровень гениальности Только 4% людей могут правильно ответить на все вопросы теста. Проверьте свой уровень гениальности. В этом тесте вам предлагается указать, какая фигура в...