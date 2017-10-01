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Тест на уровень гениальности
02.10.2017 13:10 — Калейдоскоп | Flytothesky
Только 4% людей могут правильно ответить на все вопросы теста. Проверьте свой уровень гениальности. В этом тесте вам предлагается указать, какая фигура в последовательности будет следующей. Подсказка: не спешите с ответом, ведь очень часто самый неочевидный ответ является правильным.
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Только 4% людей могут правильно ответить на все вопросы теста. Проверьте свой уровень гениальности. В этом тесте вам предлагается указать, какая фигура в...
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