8 фактов о знаменитых брендах до их всемирной известности

Если вы посмотрите на историю многих крупных компаний, чьи бренды известны всему миру, вы будете удивлены тем, что многие из них начинали с совершенно иных продуктов, а не с того, за что они впоследствии приобрели глобальную популярность. Вот только восемь из них:

1. Samsung





В 1938 году Ли Бьюнг Чул основал компанию Samsung Sanghoe. Первоначально она была небольшой торговой фирмой, продающей сушеную рыбу, местные продукты и лапшу. В 1947 году по мере роста компании компания переместила штаб-квартиру в Сеул. В конце 1960-х годов Samsung вышла на рынок электроники. Спустя полвека, Samsung Electronics является второй по величине компанией в области информационных технологий в мире.

2. Nintendo





В 1953 году Nintendo стала первой в Японии компанией по производству пластиковых игровых карточек, которые делались вручную. В 60-х и начале 70-х Nintendo изо всех сил старалась остаться на плаву, и ей пришлось попробовать свои силы на рынке электронных видеоигр. Её первой консолью для видеоигр была «Magnavox Odyssey», рассчитанная на двух человек, и в ней даже был такой инновационный аксессуар как световой пистолет.

3. Nokia





В 1865 году Фредрик Идистем открыл целлюлозную фабрику на берегах финской реки Таммеркоски, а через шесть лет еще одну в городке Нокиа. В начале 20-го века компания Nokia Ab начала производство электроэнергии. После Первой мировой войны её приобрела компания Finnish Rubber Works, производитель телефонных, телеграфных и электрических кабелей, а в 1967 году появился промышленный конгломерат Nokia Corporation. Nokia занялась сетевым оборудованием и персональными компьютерами в 70-х годах, а в 90-х вышла на рынок телекоммуникаций.

4. Lamborghini





Ферруччо Ламборгини начал свой бизнес в небольшом гараже, где производил тракторы, а затем масляные горелки и системы кондиционирования воздуха. Так он со временем стал одним из самых богатых людей в Италии. Когда у его авто Феррари возникли проблемы со сцеплением, Ламборгини отправился к производителю. Известный своим высокомерием Энцо Феррари сказал «фермеру» погулять, поскольку «проблема не в машине, а в водителе». Это привело к тому, что обиженный Ламборгини сам занялся производством авто.

5. BMW





Компания Rapp Motorenwerke Aircraft в 1918 году выпустила первый продукт BMW: встроенный шестицилиндровый двигатель для самолетов. После Первой мировой войны компания перепрофилировалась на производство мотоциклов, а в 1928 году выпустила свой первый автомобиль DIXI на базе Austin 7. Сегодня BMW является 12-м крупнейшим в мире производителем автомобилей.

6. Avon





В 1886 году Дэвид Макконнелл начал продавать книги «от двери до двери». Большого успеха это не принесло, и он решил предлагать бесплатные духи к книгам. И его парфюм оказался хитом. В результате он стал продавать парфюмерию в сельских районах, где домохозяйки не имели доступа к магазинам. В дальнейшем Макконнелл начал привлекать этих домохозяек к работе в качестве торговых представителей.

7. Wrigley





В 1891 году Уильям Ригли-младший занялся продажей мыла и пекарского порошка, предлагая бесплатные палочки для жевания в качестве бонуса за покупки. Жвачки приобрели популярность, и Ригли решил заняться только их производством и продажей. А все остальное – это уже история.

8. American Express





В 1850 году трое предпринимателей Генри Уэллс, Уильям Фарго и Джон Баттерфилд объединили свои усилия, чтобы создать экспресс-почтовую службу в штате Нью-Йорк под названием «American Express». На тот момент Почтовая служба США не разрешала пересылку пакетов, и AmEx вышла на этот рынок, сосредоточившись на ценных и крупногабаритных посылках. Их основными клиентами были банки и брокеры, которые использовали такие услуги для пересылки сертификатов акций, межбанковских переводов и чеков.

Текст: Flytothesky.ru