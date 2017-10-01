18 сигналов о том, что вы становитесь лучше и сильнее

Как понять, что вы уже встали на путь изменений, и обратной дороги нет? Где проходит та грань между вами прошлым и вами уже меняющимся? Обратите внимание на эти очень позитивные сигналы к переменам.





1. Вы пытаетесь добраться до сути всех своих проблем вместо того, чтобы просто залечивать симптомы.

2. Вы учитесь извиняться за свои ошибки, хотя в реальности слова извинений вам даются очень непросто.

3. Вы стали больше и чаще задавать вопросы, а не говорить только о себе.

4. Вы перестали тратить время на людей, которые сбивают вас с толку или делают вас более токсичным и неприятным человеком.

5. Вы постоянно пытаетесь понять, принять и разобраться в себе, даже если это означает делать то, что вам категорически не нравится или то, в чем вы себя чувствуете неуверенно.

6. Вы говорите своим друзьям правду, даже если это сложно, дискомфортно или неловко.

7. Вы вежливы, и вы хорошо относитесь к людям, даже если они этого не особо заслуживают.

8. Вы предпринимаете сознательные усилия для прекращения пустых разговоров и сплетен, особенно когда люди плохо о ком-то отзываются.

9. Вы прямо говорите людям, когда они вас расстраивают или причиняют боль, а не отделываетесь туманными намеками и не выжидаете, что они сами это поймут.

10. Вы не боитесь обращаться за помощью, когда она вам необходима.

11. Вы знаете, что действительно заслуживаете хорошего, но вы также осознаете, что не имеете права на все, что захотите.

12. Вы не боитесь признавать свои недостатки.

13. И вы пытаетесь стать по чуть-чуть лучше и работать над ними по чуть-чуть больше – каждый день.

14. Вы не извиняетесь за то, что являетесь самим собой, и делаете только то, что лучше именно для вас, а не для окружающих.

15. Вы более конкретны и ясны в отношении своих друзей на этом этапе своей жизни, а это означает, что вы прилагаете усилия к построению правильных коммуникаций и стараетесь быть по-настоящему собой.

16. То же самое касается и ваших личных отношений с партнером.

17. Вы делаете сознательные усилия, чтобы быть действительно хорошим другом, даже когда это сложно или неудобно.

18. Вы не боитесь беспокойства, неопределенности, грусти, депрессии, неуверенности в себе или сомнений. Вы не пытаетесь избежать этих вещей, подавлять их или скрывать. Вы смотрите им в лицо, и вам не стыдно признавать их наличие. Вы учитесь с ними бороться, даже если медленно и понемногу.

Текст: Flytothesky.ru