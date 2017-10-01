Писатели-фантасты всегда умели волновать общественность своими предсказаниями. С развитием кинемотографа и технологий мир фантастики стал еще более живым. Разумеется, большинство идей, лежащих в основе книг и фильмов, являются вымыслом, однако есть и совершенно реалистичные сюжеты, которые заставляют зрителей задуматься о судьбе человечества и смысле жизни. К чему все идет? Предлагаем увидеть топ-10 лучших фантастических фильмов 2017 года.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лучшие фантастические фильмы 2017 года Писатели-фантасты всегда умели волновать общественность своими предсказаниями. С развитием кинемотографа и технологий мир фантастики стал еще более живым....