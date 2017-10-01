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Лучшие фантастические фильмы 2017 года

02.10.2017 19:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Писатели-фантасты всегда умели волновать общественность своими предсказаниями. С развитием кинемотографа и технологий мир фантастики стал еще более живым. Разумеется, большинство идей, лежащих в основе книг и фильмов, являются вымыслом, однако есть и совершенно реалистичные сюжеты, которые заставляют зрителей задуматься о судьбе человечества и смысле жизни. К чему все идет? Предлагаем увидеть топ-10 лучших фантастических фильмов 2017 года.Лучшие фантастические фильмы 2017 года

 
 
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Писатели-фантасты всегда умели волновать общественность своими предсказаниями. С развитием кинемотографа и технологий мир фантастики стал еще более живым....

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