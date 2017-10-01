Вера в идеальную любовь убивает отношения

Идеальные пары все друг о друге знают. Они могут читать мысли друг друга. Они постоянно приходят к консенсусу. У них одинаковые интересы и приоритеты, и они никогда не ссорятся. Они всегда счастливы. И это абсолютная фантазия. Даже если вы придерживаетесь этой идеи в своем сознании в течение многих лет, возможно, вы уже начали подозревать, что с этой «картинкой» что-то не так. Жизнь – это перемены и трудности, однако многие пары по-прежнему попадают в ловушку ожидания «идеальных отношений».





● Недостатки отношений всегда остаются «за кадром»

Люди нередко грешат нереалистичными ожиданиями относительно того, какими должны быть их партнеры. И это родом из детства, где в сказках принц спасает принцессу, а все любовные истории до неприличия идеализированы. Сюда же относятся и романтические комедии, где в конце все собираются жить долго и счастливо. Родители также закладывают детям в голову свою «матрицу» о том, как должны выглядеть хороший «друг», «подруга», «муж» или «жена». А еще люди все время сравнивают свои отношения с отношениями других (спасибо социальным сетям). Просто задумайтесь над этим!

● Люди наивно ждут идеальной любви

В результате всех этих ожиданий мы хотим видеть в партнере идеальную версию «своего» человека и предъявлять ему свои требования (вольно или невольно). А когда партнер не может оправдать эти ожидания, мы требуем все больше и больше, думая, что только так и работает «настоящая любовь», превращающая мечты в реальность. Представьте себе, что ваши партнеры не могут читать мысли и удовлетворять ваши потребности, если вы их не озвучиваете. Это просто невозможно. И на этом этапе приходит разочарование. Легко думать, что «любовь» решит все проблемы. Люди приписывают разочарование «отсутствию любви» или «мы не суждены друг для друга». И это замкнутый круг, потому что в следующих отношениях все равно останутся ожидания и требования.

● «Заземлите» ваши отношения

В «заземлении» отношений нет ничего плохого, банального или рутинного. Пара должна вместе переживать все взлеты и падения. Реальные отношения – это отношения здоровые, а не идеальные. Что вы можете для этого сделать?

1. Запишите все свои ожидания

Начните каждое предложение с «Я ожидаю, что он (она)…». Вам не нужно оправдывать любые ваши ожидания, просто будьте честны с самим собой. Например, «Я ожидаю, что он узнает, как мне грустно, даже если я не говорю об этом». Или «Я ожидаю, что она примет мой нестабильный рабочий график и не будет расстраиваться и злиться».

2. Проанализируйте свой список

Теперь прочтите свой список и вычеркните все, что вы не выполняете сами. Например, спросите себя, действительно ли реалистично просить вашего партнера гулять с вами несколько часов каждый день, когда ему нужно работать? Вы всегда сами гуляете с ним, когда чрезмерно заняты своей работой или учебой?

3. Просмотрите список с точки зрения вашего партнера

Теперь, вместо того, чтобы спросить, можете ли вы выполнить ожидания, подумайте о том, сможет ли это сделать ваш партнер. Возможно, вы фанат чистоты, а ваш избранник через силу делает уборку раз в неделю. Реально ли просить его (её) убирать в доме так же часто, как вы? Это еще больше сократит ваш список, оставив только разумные ожидания.

4. Озвучьте эти ожидания своему партнеру

Лучшее, что вы можете сделать, – это прямо обрисовать свои ожидания партнеру. Поговорите о проблемах в удовлетворении требований друг к другу. Придите к компромиссу и старайтесь трезво смотреть на трудности и проблемы.

Помните, что идеальная пара – это фантазия! Это никогда не было реальностью и никогда не будет. Реалистичные отношения полны проблем и требуют работы над ними, а потому прекратите гоняться за мечтой об идеальном союзе, иначе вы разрушите любые отношения, даже вполне здоровые.

Текст: Flytothesky.ru