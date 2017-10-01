8 признаков того, что вы застряли в деструктивных отношениях

Ваши отношения идут не так, как вы планировали? К сожалению, иногда мы действительно чувствуем себя в браке или партнерстве совершенно дискомфортно. Возможно, с этим нужно просто заканчивать. Проверьте себя на восемь признаков того, что они деструктивны, и уверенного будущего ожидать от них нет смысла.





1. У других еще хуже

Вы убеждаете себя, что ваши отношения не самые худшие. И это неверное отношение. Нельзя их оценивать с точки зрения уровня и интенсивности боли и дискомфорта. Сколько вы должны выдерживать, чтобы утешать себя мыслью о том, что пока все терпимо. Заканчивайте это немедленно.

2. Вы считаете, что можете справиться

Все отношения – это работа, но когда они становятся адским трудом, а не приятным партнерством, дела плохи. Вы не должны постоянно пытаться заставить их работать или думать о том, как все подлатать и починить. И, конечно же, «рабочая нагрузка» не должна падать на плечи одного человека. Признание того, что некоторые вещи нельзя исправить, – это шаг к тому, чтобы отпустить деструктивные отношения.

3. Вы ждете, когда партнер изменится

Люди проходят через многие этапы своей жизни, однако проблема возникает тогда, когда вы сидите и ожидаете, когда ваш партнер изволит измениться. Если он не хочет делать реальные шаги ради вас и ваших отношений, тогда нет смысла ждать. Нет необходимости убеждать себя в гипотетических переменах, которые никогда не настанут. Значит, пора начинать идти с партнером в разных направлениях.

4. Вы постоянно «лечите» отношения

Отношения – это не то, что нужно терпеть! Если вы считаете, что можете их «вылечить», это признак ситуации, что вы соглашаетесь на то, что вам не подходит. Отказ от деструктивных отношений может быть стрессовым процессом, но в дальнейшем он принесет вам настоящее облегчение.

5. Вы чувствуете себя виновато

Возможно, вы были со своим партнером достаточно долго, и считаете уход от него жестоким поступком – даже если вы недовольны вашей жизнью. Или, может быть, вы чувствуете вину за то, что вообще думаете уйти. Вы бы хотели, чтобы кто-то оставался с вами из-за вины? Ответ, скорее всего, будет «нет». Справляйтесь с ложным чувством своей ответственности и заканчивайте отношения, не приносящие удовлетворения.

6. Вы боитесь одиночества

Многие из нас терпят нездоровые и деструктивные отношения просто из страха одиночества. Именно страх сдерживает и удерживает вас! Изгоняйте его и делайте шаг навстречу будущему. Имея группу поддержки в лице друзей и родных, вы никогда не будете одиноки.

7. Вы остаетесь в отношениях из-за детей

Это ложное убеждение о том, что отношения нужно всеми силами сохранять из-за детей. Дети отлично понимают, что ради них родители откровенно притворяются. Вид родительской жертвы часто более психологически вредит детям, чем другие детские травмы и комплексы. Ваши дети должны расти в самой безопасной и самой здоровой обстановке.

8. Вы финансово зависите от своего партнера

Отношения – это компромиссы и поиски баланса. Однако немало людей чувствуют себя вынужденными оставаться в отношениях именно из-за финансового вопроса, который трудно преодолеть. Вы слишком боитесь из соображений собственной финансовой безопасности, а потому оказываетесь в ловушке. Думайте над тем, как можно из этой ситуации выбраться.

Когда мы соглашаемся на несчастливые и деструктивные отношения, мы часто не замечаем их ненормальности, пока не становится слишком поздно. Примите и признайте, что вы в них находитесь, и это принятие поможет лучше ориентироваться в том, как поступать дальше.

Текст: Flytothesky.ru