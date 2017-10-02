Заметки автостопщиков. Часть 2: Первая ночь

Интернет-журнал Flytothesky.ru продолжает серию постов о путешествии автостопщиков по Украине. Первую часть проекта читайте тут . Навигацию найдете внизу поста.





Душный автобус, в котором у как будто меня сжимаются легкие. Жара уже поднялась минимум до 35 градусов. И это как раз в тот день, когда мы решили ехать. Всё лето температура не поднималась выше 27, а тут такая подстава. Но я еще не понимал, насколько тяжело будет автостопить в такую невыносимую погоду. Внезапно мой поток мыслей прерывает фраза из динамиков автобуса «Прыпынак паварот на Сосны». Мы отъехали на 3 километра от Минска, и впервые «кидаем ручку». Счастливые, в ожидании приключений, мы на ходу ловим машину. Однако силы быстро уходят, жара вместе с потом забирает последние миллилитры воды из организма. Прошло 20 минут, и с каждыми 60-ти секундами настроение угасает всё сильней. Ко мне начинают пробираться мысли «а может это плохая затея? Может в Беларуси вообще автостопа нет?». И через несколько минут мы ловим попутку, которая нас провезет всего пару километров до развязки, поскольку нам на Гомель, а водителю на Могилёв. Толком не успев даже и поздороваться, мы выходим из машины и прощаемся с водителем.

— Серый, мы это сделали! — жму я «по-братски» руку своему товарищу.

— Красавцы, гоним дальше.

Первая попутка была для меня новым праздником. Так и запишу, отмечу красным днём в календаре 31 июля. Сергей побежал набирать воду в ближайшие частные домики, а я размышлял, что делать нам дальше: стоять на остановке и ловить попутку? отойти чуть дальше и ловить попутку? Я выбрал второй вариант, и вскоре к нам подъезжает вторая машина.

— Драсьте, нам в сторону Гомеля.

— Нам до Марьиной Горки, садитесь, подбросим.

В машине был мужчина лет 30, рядом с ним, судя по всему, его девушка. Сразу было видно, что мужик совершенно не настроен на разговор, и для меня было загадкой, почему он нас взял. Чуть позже мне сказал Сергей, что его уговорила его девушка. Увидев брелок «ВДВ» над зеркалом заднего вида, я подумал, что это будет отличной темой для разговора с нашим вторым героем, но не успев сказать слово, мы заглохли. Просидев 10 минут в машине, девушка нам говорит:

— Ребята, это надолго. Вы можете идти ловить следующую попутку, если мы починим машину, то мы вас подберем.

Надеюсь, это не черная полоса началась. Словили машину, сломались сразу же. Что за ерунда? Нам так повезло, мы не простояли и 20 минут в ожидании следующей машины, а она взяла и сломалась под натиском безумных авантюристов. Как такое возможно?

— Надеюсь, это не из-за нас, — с долькой переживания сказал Сергей.

Героически справившись с нашими переживаниями, мы начали ловить новую машину. И белорусский автостоп нас не подвел. Старенькая грузовая машина с крупногабаритным грузом, который торчит на метр из-под двери грузовой платформы, заезжает на обочину.

— Драсьте, нам в сторону Гомеля, — во второй раз я повторяю с надеждой, надеясь, что нас подвезут хотя бы до Марьиной Горки

— Залезайте, я до Бобруйска.

Вадиму 45 лет. Работает «на дядю» за гроши, каждый день возит грузы из Минска в Бобруйск и наоборот. Старомодные очки закрывают его глаза и не позволяют уловить его взгляда. Деревенская рубашка, джинсы.





— Почему вы нас взяли? — спрашиваю я у колоритного водителя.

— Вижу хлопцы стоят, прилично одеты вроде, вот я и решил взять.

Это одна из заповедей автостопа. Быть одетым не как человек, которому негде даже поспать. Скоро нам самим негде будет поспать. Хорошо, что есть палатка.

— До этой работы батрачил на заводе, вот видишь, что у меня с рукой?

Что с рукой у Вадима я заметил сразу. И удивился, как ловко он водит машину без пальцев.

— Отрубило на заводе, грёбанный станок. После этого жена настояла на том, чтобы я уходил с этой работы. Вот и как-то нашел эту, день и ночь работаю за копейки. Вы, кстати, курите, ребята? Можно я тут закурю?

Вадим закурил «Корону», я вижу знак на дороге «Бобруйск 65 км». Не знаю, но мне так запомнился этот знак. И запомнился Вадим. Он действительно классный мужик.

— А курите давно? Большой стаж? — поддерживаю тему, что и требуется от автостопщиков.

— Курю я с 15 лет, вот стаж уже 30 лет.

— 30 лет, нихрена себе! — с детским удивлением прокричал я.

— Да, 30 лет. Зато не пью уже 2 года. У меня вот не только пальцев нет, но еще и половины желудка. Мне вырезали из-за язвы, а язва из-за алкоголя. Ну, как бывает, пришел после завода, накатил пару стопариков, хорошо становится. А потом алкоголь доводит до того, что у тебя половину желудка вырезают. Мой тебе совет: никогда не пей. И не кури.





Меня тронула история Вадима. И я всерьез задумался о том, что с этого момента нужно не позволять попадать алкоголю в мой организм. Подумать только, мы тратим деньги на то, чтобы убивать свой организм. На несколько часов ты забываешься, тебе становится хорошо, но ты всего лишь на время убегаешь от себя, убегаешь от семьи, убегаешь от друзей, но проблемы остаются. Тебе всё так же нужно в понедельник на твою ненавистную работу, тебе всё так же в конце месяца расстраиваться из-за рассчетника. А в конце ты еще и получаешь изуродованный организм, и не дай бог тебе вырежут половину желудка.

— Ну всё, мы в Бобруйске. А вот «Белшина», кстати, — показывает Вадим левой рукой на шинный завод.





На протяжении половины часа наш гид возит нас по центру Бобруйска. Оказалось, что это не такая уж и деревня, вполне себе приличный маленький городок. Двумя неделями спустя, я буду рассказывать одной украинке, что был в Бобруйске.

— Этот город реально существует? — с удивлением спросит она.

Да, действительно, этот город существует, и он не такой ужасный, как можно подумать, исходя из названия. Он совмещает в себе множество заводов, одновременно он очень «зеленый». Крепко пожав друг другу руки, наш колоритный водитель высаживает нас в центре Бобруйска. Купив хлеба, мы начали утолять голод благодаря салу, которое перед самым началом пути передала мне мама. И действительно: и в холод, и в голод с ним ничего не станет. В самые голодные моменты оно спасало наш желудок.





С трудом выбравшись из Бобруйска, ближе к вечеру мы снова оказались на трассе. Назад пути уже нет. Я горд и доволен, что решился поехать автостопом. Бобруйск – только начало, впереди как минимум Гомель и Киев. Замотивированные тем, что мы проехали свои первые 140 км, мы снова кидаем ручку и молимся богу белорусского автостопа. И он нас не подводит. Всего через 10 минут за нами останавливается черный фольксваген.

— Здрасьте, нам до Гомеля, — как мантру повторяю я уже четвертому водителю.

— Залезайте, вещи давайте в багажник положим.

Игорю на вид лет 40, справа от него сидит его сын, который вот-вот перейдет в 10-й класс.

— А вы что, автостопом путешествуете? Куда едете?

— Да, вот в первый раз стопом едем, — начинаю рассказывать я, в то время как Сергей опять начинает засыпать, — сначала Киев, потом Одесса, потом планируем через Кишинёв во Львов.

— Во даете, ребята!

— А вы подбирали вообще когда-нибудь автостопщиков?

— Да, было дело. Садятся ко мне два как-то. Ну мы едем, а они всё молчат и молчат. Ну я уже им прямо говорю: «Ну не молчите, рассказывайте что-нибудь».

И вправду, если водитель взял вас в машину и ничего не сказал насчет денег, то с вас требуется только одно – разговаривать, поддерживать разговор и не дать водителю заскучать. Это ваша плата за то, что водитель впустил вас на свои роскошные сидения, которые за бесплатно вас везут всё ближе и ближе к вашей мечте. К счастью, в нужные моменты у меня язык длинный, а у Сергея еще длиннее. Интровертам, мизантропам настоятельно не рекомендую путешествовать автостопом.

— Мы вот в Курск едем, мы сами русские, а сюда в гости приезжали. Так вот, мы бы могли поехать через Чернигов домой, но не поедем. Мало ли что эти украинцы сделают. Черт их знает.

— Ага, ты побольше первый канал смотри, — говорит ему Андрей, его сын.

— Ну да, а ты сильно умный. Вон в Украине что творится, бандеровцы ходят, русский язык на Востоке взяли и запретили. Сами виноваты. А я рисковать не буду, через Чернигов не хочу ехать.

За эти 150 километров мы успели обговорить все аспекты жизни, начиная от политики и религии, заканчивая женщинами и анекдотами. Вот один из них:

Едет мужик далеко-далеко в горах Грузии, и видит знак, на котором написано «НЕ», дальше нарисован то ли ящик, то ли тара, а дальше нарисованы мужские гениталии. Ну едет мужик себе, останавливает его ГАИшник и спрашивает:

— Эй, ара, ты че гонишь, ты знак что ли не видел?

— Да видел я этот дурацкий знак, что значит «Н», «Е», ящик какой-то и член?

— Э! Не ящик, а тара, не член, а пися. НЕ-ТАРА-ПИСЯ, нетарапися, панымаишь!!!

Совершенно дурацкий анекдот мне тогда показался очень забавным. Еще бы, настроение на подъеме, мы едем с классным мужиком навстречу Украине, навстречу новым приключениям. И наконец-то стало не жарко, уже вечер, и мы можем отдохнуть от палящего солнца, которое вот-вот и не оставило бы на нас ни крупицы кожи.

На прощание, закурив сигарету, Игорь рассказывает нам последний анекдот и желает удачи. Мы, крепко пожав ему руку, в один голос проглаголили «Счастливо».





И вот мы в Гомеле, десять часов вечера, мы знатно подустали и нужно искать место для ночлега. Выбравшись за город, на заправке я попытал счастья у очередного водителя:

— Добрый вечер, мы путешественники и едем в сторону границы, не подкините?

—Нет, — с некоторым отвращением отвечает нам водитель грузовой машины.

Даже не расстроившись, мы начали направляться в сторону леса. Сосны, ели, звуки ночного леса. Запах наполнен травами и разогретой на солнце древесины, которая на глазах остывает. Под ногами хрустят сухие шишки, которые моментально разваливаются под моим весом. В повестку автостопа обязательно входило переночевать в лесу. И всё к этому и шло.

Расставив палатку, расстелив спальники и карематы, мы приготовились ко сну. Вместо подушки я положил майку, байку и штаны. «Это тебе не в кроватке дома», — мысленно прошептал себе, чувствуя, как мои бедра впиваются в землю. Поскольку я рассчитывал на то, что поеду один, я купил одноместную палатку. Тем не менее, мы поместились, и оставалось даже еще чуть-чуть места. Это не роскошные хоромы, но что не сделаешь ради духа авантюризма и запаха моря. Я закрываю глаза в предвкушении новых приключений.

Авторы проекта: Александр Альховик и Сергей Цехмистренко

Текст: Александр Альховик

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